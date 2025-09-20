Normalmente incluída em dietas para ganho muscular e refeições balanceadas, a batata-doce é uma das raízes mais versáteis e saborosas. Além de nutritiva, sua textura e doçura natural proporcionam ótimos resultados em preparações doces que surpreendem pelo sabor. Pensando nisso, separamos, abaixo, receitas incríveis para você experimentar. Delicie-se com 7 sobremesas surpreendentes com batata-doce!

Torta de batata-doce

Ingredientes

Massa

1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo

1/2 xícara de chá de manteiga gelada cortada em cubos

1 colher de sopa de açúcar

1/4 de colher de chá de sal

5 colheres de sopa de água gelada

Farinha de trigo para enfarinhar

Recheio

2 xícaras de chá de batata-doce laranja cozida e amassada

1/2 xícara de chá de açúcar mascavo

1/2 xícara de chá de leite

2 ovos

1/4 de xícara de chá de melado de cana-de-açúcar

1 colher de chá de canela em pó

1/2 colher de chá de noz-moscada em pó

1/4 de colher de chá de gengibre em pó

em pó 1/4 de colher de chá de sal

Chantili

1 xícara de chá de creme de leite fresco gelado

2 colheres de sopa de açúcar

1/2 colher de chá de essência de baunilha

Modo de preparo

Massa

Em um processador de alimentos, misture a farinha de trigo, o açúcar e o sal. Adicione a manteiga gelada e processe até obter uma textura de farelo. Aos poucos, adicione a água gelada, uma colher por vez, até a massa começar a se unir. Retire a massa do processador, forme um disco, embrulhe em plástico-filme e leve à geladeira por pelo menos 30 minutos. Após o descanso, abra a massa em uma superfície enfarinhada com farinha de trigo e forre uma forma de torta de 22 cm de diâmetro. Fure o fundo com um garfo e reserve.

Recheio

Em uma tigela grande, coloque a batata-doce, o açúcar mascavo, o leite, os ovos, o melado, a canela, a noz-moscada, o gengibre e o sal. Misture bem até ficar homogêneo. Despeje o recheio sobre a massa preparada. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 45-50 minutos, ou até que o recheio esteja firme e levemente dourado. Deixe esfriar completamente antes de decorar.

Chantili

Em uma batedeira, bata o creme de leite gelado, o açúcar e a essência de baunilha até obter picos firmes. Coloque uma porção generosa de chantili sobre a torta já fria. Sirva em temperatura ambiente.

Brownie de batata-doce roxa

Ingredientes

300 g de batata-doce roxa descascada

120 g de cacau em pó sem açúcar

100 g de açúcar mascavo

2 ovos

Água para cozinhar

60 ml de óleo de coco derretido

100 g de chocolate amargo picado

10 g de fermento químico em pó

1 pitada de sal

Manteiga para untar

Modo de preparo

Em uma panela em fogo médio, cozinhe a batata-doce roxa em água até ficar macia, escorra bem e amasse até formar um purê. Em uma tigela, bata os ovos com o açúcar até obter um creme claro, acrescente o óleo de coco e o purê de batata-doce e misture até ficar uniforme. Adicione o cacau peneirado, o sal e o fermento, mexendo até formar uma massa consistente. Incorpore o chocolate amargo picado e mexa levemente.

Despeje em uma assadeira quadrada de aproximadamente 20 centímetros, untada com manteiga e forrada com papel-manteiga. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 30 minutos, até a superfície firmar e o interior permanecer úmido. Deixe esfriar antes de cortar em quadrados. Sirva em seguida.

Waffle de batata-doce com iogurte (Imagem: Kabachki.photo | Shutterstock)

Waffle de batata-doce com iogurte

Ingredientes

2 batatas-doces cozidas e amassadas

1 xícara de chá de farinha de trigo

1/2 xícara de chá de farinha de aveia

2 ovos

1/2 xícara de chá de leite vegetal

2 colheres de sopa de óleo de coco derretido

1 colher de chá de fermento químico em pó

1 colher de chá de canela em pó

1 pitada de sal

3 colheres de chá de açúcar

1 xícara de chá de iogurte natural

Raspas de 1 limão para decorar

Óleo de coco para untar

Modo de preparo

Em uma tigela grande, misture a batata-doce amassada, os ovos, o óleo de coco e o leite vegetal até obter uma massa homogênea. Após, em outra tigela, misture a farinha de trigo, a farinha de aveia, o fermento, o açúcar, a canela e o sal. Adicione os ingredientes secos aos ingredientes líquidos e mexa até incorporar tudo, sem misturar em excesso.

Preaqueça uma máquina de waffle e unte-a levemente com óleo de coco. Coloque uma porção da massa na máquina e cozinhe até que os waffles estejam dourados e crocantes (geralmente de 4 a 6 minutos, dependendo da máquina). Repita o processo com o restante da massa. Coloque os waffles em um prato, adicione uma colher generosa de iogurte natural e finalize decorando com raspas de limão para dar um toque cítrico e fresco.

Batata-doce brûlée

Ingredientes

2 batatas-doces

1/2 xícara de chá de creme de leite

1/4 de xícara de chá de açúcar mascavo

1 colher de chá de extrato de baunilha

1 pitada de sal

2 colheres de sopa de açúcar cristal para caramelizar

Modo de preparo

Lave bem as batatas-doces e faça alguns furos com um garfo para liberar o vapor durante o cozimento. Coloque as batatas-doces em uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 45-60 minutos.

Retire as batatas-doces do forno e deixe esfriar um pouco para manusear. Corte as batatas-doces ao meio no sentido do comprimento e, com uma colher, retire cuidadosamente o miolo, deixando um pouco para manter a estrutura da casca. Coloque o miolo das batatas-doces em uma tigela e amasse bem. Acrescente o creme de leite, o açúcar mascavo, o extrato de baunilha e o sal. Misture até obter um creme homogêneo.

Coloque o purê de batata-doce de volta nas cascas. Alise a superfície com uma espátula e polvilhe o açúcar cristal por cima de cada metade. Com um maçarico culinário, caramelize o açúcar até formar uma crosta dourada e crocante. Se não tiver um maçarico, coloque as batatas-doces sob o grill do forno por alguns minutos, até o açúcar caramelizar. Sirva a batata-doce brûlée ainda morna.

Pudim de batata-doce com chocolate

Ingredientes

2 batatas-doces

1/2 xícara de chá de cacau em pó sem açúcar

em pó sem açúcar 1/4 de xícara de chá de leite de amêndoas

1/4 de xícara de chá de xarope de bordo

1 colher de chá de extrato de baunilha

1 pitada de sal

1/4 de xícara de chá de gotas de chocolate amargo

Modo de preparo

Lave bem as batatas-doces e fure-as com um garfo. Depois, coloque as batatas-doces em uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 200 °C por aproximadamente 45-60 minutos ou até estarem macias. Deixe esfriar um pouco, descasque e amasse até obter um purê bem liso.

No liquidificador ou processador, coloque o purê de batata-doce, o cacau em pó, o leite de amêndoas, o xarope de bordo, o extrato de baunilha e a pitada de sal. Bata tudo até obter uma mistura bem homogênea e cremosa. Se necessário, acrescente um pouco mais de leite até atingir a consistência desejada. Divida o pudim em potinhos ou copos e leve à geladeira por pelo menos 1 hora para firmar e ficar bem fresco. Antes de servir, decore com as gotas de chocolate amargo.

Sorvete cremoso de batata-doce roxa (Imagem: Brent Hofacker | Shutterstock)

Sorvete cremoso de batata-doce roxa

Ingredientes

400 g de batata-doce roxa descascada e cortada em cubos

500 ml de leite integral

200 ml de creme de leite fresco gelado

395 g de leite condensado

100 g de açúcar

Água para cozinhar

1 colher de chá de essência de baunilha

1 pitada de sal

Folhas de hortelã para decorar

Modo de preparo

Coloque os cubos de batata-doce roxa em uma panela com água suficiente para cobrir. Cozinhe em fogo médio até ficarem bem macios (cerca de 20 minutos). Escorra e amasse até obter um purê liso. Reserve até esfriar.

No liquidificador, bata o purê de batata-doce com o leite, o leite condensado, o açúcar, a baunilha e a pitada de sal até obter uma mistura homogênea e cremosa. Na batedeira, bata o creme de leite fresco em ponto de chantili leve (macio, não muito firme). Incorpore delicadamente à mistura do liquidificador, mexendo com uma espátula para manter a leveza.

Coloque a mistura em um recipiente de inox ou vidro e leve ao congelador por 2 horas. Retire, bata rapidamente na batedeira ou com um garfo para quebrar os cristais de gelo. Coloque no recipiente e leve ao congelador. Repita esse processo 2 a 3 vezes a cada hora. Isso garante textura cremosa. Modele bolas com uma colher de sorvete. Coloque em potinhos e sirva com a hortelã.

Pavê de batata-doce roxa

Ingredientes

Creme

300 g de batata-doce roxa descascada e cortada em cubos

200 ml de leite condensado

200 ml de creme de leite

150 g de biscoito champagne

champagne 100 ml de leite integral para umedecer os biscoitos

Água

200 ml de creme de leite fresco gelado

2 colheres de sopa de açúcar

1 colher de chá de essência de baunilha

Modo de preparo

Coloque a batata-doce roxa em uma panela com água suficiente para cobrir e cozinhe em fogo médio até ficar bem macia. Escorra, amasse até obter um purê liso e deixe esfriar. Após, bata esse purê no liquidificador com o leite condensado e o creme de leite até formar um creme homogêneo. Para o chantili, bata o creme de leite fresco gelado na batedeira até começar a encorpar, adicione o açúcar e a baunilha e continue batendo até formar picos firmes. Mantenha refrigerado.

Para a montagem, umedeça rapidamente os biscoitos no leite e disponha uma camada no fundo de uma travessa. Cubra com parte do creme de batata-doce e vá intercalando camadas de biscoito e creme até finalizar com o creme. Espalhe o chantili por cima, alise com uma espátula e leve à geladeira por no mínimo quatro horas.