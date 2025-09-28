Bermuda jeans é tendência que cruza gêneros e estações

Mais uma referência da estética dos anos 2000 volta a se destacar entre as tendências atuais: a bermuda. Embora tenha começado a aparecer em 2023, a peça, que por muito tempo foi vista com maus olhos e considerada pouco estilosa, agora conquista os holofotes (e as ruas) em novas propostas, especialmente na versão jeans. Esse retorno mostra como a moda é cíclica e como peças antes deixadas de lado podem ganhar nova vida quando revisitadas com frescor e criatividade.

Conhecidos como jorts (junção das palavras jeans e shorts), os modelos mais compridos de denim se tornaram protagonistas dessa onda. Com corte geralmente mais solto e comprimento que vai até o joelho ou um pouco abaixo, os jorts unem conforto e estilo. Eles podem aparecer em versões oversized, largas e despojadas, ou em modelagens retas e discretas, perfeitas para quem prefere produções neutras. Essa flexibilidade permite que a peça transite facilmente entre looks casuais de dia a dia e composições mais sofisticadas para situações que pedem um toque arrumado.

O diretor criativo da marca brasiliense Hylo Cartis Studio, Alisson Abreu, acredita que a bermuda jeans traduz praticidade sem perder identidade. Para ele, é uma peça sem erro, que transmite autenticidade sem parecer forçada. Já a consultora de imagem Lorena Moraes destaca que os jorts funcionam como um manifesto de atitude, sobretudo para mulheres que valorizam o equilíbrio entre conforto e presença. "É a escolha de quem entende que casualidade e sofisticação podem caminhar juntas e que o estilo é mais sobre atitude do que sobre regras", observa.











Na maior parte das vezes, a bermuda surge combinada com tênis, reforçando o apelo urbano e confortável. Mas o uso não se limita às produções descontraídas: os jorts também aparecem em versões mais elaboradas e até formais. Segundo Lorena, no lazer eles funcionam muito bem com sandálias, flats ou tênis, garantindo um toque descomplicado. Já no ambiente de trabalho, podem ser coordenados com camisa de alfaiataria, blazer leve e acessórios de impacto, que transformam a peça em um item capaz de comunicar elegância sem perder a essência casual.

Outro ponto importante sobre a volta das bermudas é o próprio contexto atual da moda, que tem revisitado o passado como forma de construir o futuro. "O resgate das bermudas dos anos 1990 e 2000 se conecta ao consumo consciente: reusar, customizar e garimpar em brechós como um ato de identidade e cuidado com o planeta. É moda com memória e propósito", afirma Lorena.

Alisson concorda e complementa: "Hoje as pessoas estão muito mais ligadas em reaproveitar, ninguém quer gastar à toa, e a bermuda jeans é perfeita nisso. Você pega uma peça antiga, corta, dobra a barra e já fica nova. A volta intensa do brechó e da moda vintage só fortaleceu ainda mais essa tendência", ressalta.

Peça universal

Durante muito tempo, a bermuda foi considerada quase exclusiva do guarda-roupa masculino. Esse cenário, no entanto, mudou. Atualmente, mulheres usam tanto versões justas quanto oversized, mostrando que a peça se tornou de fato universal. Para Alisson Abreu, inclusive, foram os homens que tiveram mais receio de retomar o uso dos jorts. "Rolava o preconceito de que bermuda jeans era ultrapassada, mas, agora, com as modelagens largas, a aceitação está gigante", comenta.

Hoje, as versões que dominam o cenário fashion são amplas, agênero e mais compridas, com forte influência da estética streetwear e do universo do skate. O apelo vem justamente do conforto aliado à expressão pessoal. Por isso, os modelos extremamente justos e tradicionais perderam espaço, cedendo lugar a cortes mais democráticos. "O corte ajustado, estilo ciclista, ganha força quando a ideia é um look esportivo ou street", acrescenta Lorena. Essa pluralidade de estilos mostra como os jorts atendem a diferentes perfis e contextos.

Outro detalhe que faz toda a diferença é a lavagem. As médias, claras e, principalmente, as estonadas são as preferidas entre fashionistas, trazendo frescor e ar vintage ao mesmo tempo. O acabamento da barra também é um elemento de estilo: as desfiadas remetem à ideia de peça garimpada e customizada, enquanto as dobradas comunicam praticidade e casualidade. Detalhes que mudam completamente a leitura da peça e permitem diferentes interpretações.

Embora o comprimento abaixo do joelho seja o mais visto atualmente, outras opções também têm espaço. "Modelos curtos conversam com um mood ousado e jovial; médios, na altura do joelho, trazem sofisticação e funcionam bem em ambientes formais", explica Lorena. "O que define o tom final é a forma de coordenar os complementos, como sapatos, blusas e acessórios." Essa variedade comprova que a bermuda jeans é muito mais do que uma tendência passageira: é uma peça adaptável, que dialoga com a individualidade de cada um.