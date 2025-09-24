Gucci e Diesel movimentaram primeiro dia da Milão Fashion Week

O primeiro dia da Semana de Moda de Milão, nesta terça-feira (23/9), fugiu do esperado. Em vez de apenas desfiles tradicionais, as marcas Diesel e Gucci apostaram em experiências inusitadas para apresentar suas coleções de verão 2026.

Abrindo oficialmente a temporada, Glenn Martens, que também está à frente da grife francesa Maison Margiela, transformou Milão em palco com uma caça aos ovos futurista, gratuita e aberta ao público. Em vez de um desfile tradicional, 55 modelos ocuparam cápsulas transparentes em formato de ovo, espalhadas pela cidade, onde encenavam a coleção de verão 2026.









A Diesel de Glenn Martens substituiu o catwalk por uma caça ao tesouro. O público foi surpreendido com 55 modelos em cápsulas transparentes em formato de ovo espalhadas por pontos estratégicos da cidade. Além de apresentar a coleção, a marca lançou um desafio: as primeiras pessoas a encontrarem os ovos espalhadas por Milão ganhariam peças exclusivas da coleção de verão 2026, de looks em denim à bolsa 1DR-Dome.

A proposta reflete a visão do diretor criativo sobre a pressa da moda contemporânea. “Estamos apenas consumindo visuais e não temos realmente tempo de mergulhar nas roupas, no storytelling, na construção, de onde elas vêm. Tudo precisa ser como um hit. Isso fica um pouco mais superficial”, afirmou em entrevista ao Business of fashion.

Se a Diesel levou o público às ruas, a Gucci levou ao cinema. Após divulgar um lookbook no dia anterior, a maison italiana surpreendeu com uma première em frente ao Palazzo Mezzanotte, onde apresentou o curta-metragem The tiger. A produção, dirigida por Spike Jonze e Halina Reijn, marcou oficialmente a estreia de Demna à frente da direção criativa da marca, com figurinos da coleção La famiglia. Assista aqui!

Poster curta-metragem Gucci (foto: Reprodução/Instagram/@Gucci)

O elenco do filme contou com nomes de peso, como Demi Moore, Kendall Jenner, Alex Consani, Edward Norton e Ed Harris. Além disso, os modelos que estrelaram o lookbook chegaram à première com as mesmas roupas apresentadas no dia anterior.

Entre os convidados da exibição, a fashionista Livia Nunes foi a única representante do Brasil e escolheu um look Gucci assinado pelo stylist Pedro Sales para a ocasião.

Livia Nunes na estreia do curta-metragem da Gucci (foto: Reprodução/Instagram/@livia)

Com essas propostas, o primeiro dia da Milão Fashion Week mostrou que a temporada não será marcada apenas por roupas, mas também por narrativas e experiências capazes de desafiar o formato clássico dos desfiles.