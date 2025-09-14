InícioRevista do Correio
Moda

Pés em destaque: toe rings e tornezeleiras voltam à moda

Anéis de dedo e tornozeleiras saem da praia e conquistam produções urbanas, em sintonia com o chinelo, sapato queridinho do momento

Do look praiano ao urbano, os toe rings são os queridinhos do momento - (crédito: Reprodução/Instagram)
Do look praiano ao urbano, os toe rings são os queridinhos do momento - (crédito: Reprodução/Instagram)

Assim como as minissaias, os tops curtos e as calças cargo, os acessórios chamativos dos anos 2000 também voltaram às listas de desejo. Entre os adornos ousados que marcaram a virada do século, os acessórios para os pés são o grande destaque da temporada.

Se antes foram deixados em segundo plano, hoje os pés ganham protagonismo com sandálias com pedrarias, tornozeleiras e até os polêmicos anéis de dedo, conhecidos popularmente como toes rings. Apesar do preconceito que ainda cerca a joia, o acessório começou a entrar no radar das fashionistas em 2022, na coleção de primavera/verão da marca de luxo Burberry, quando foi combinado a sandálias minimalistas. Na sequência, outras marcas abraçaram a tendência, e nomes como a influenciadora Livia Nunes também incluíram os anéis em suas produções.

  • Livia Nunes exibe toe rings em diversas produções
    Livia Nunes exibe toe rings em diversas produções Reprodução/Instagram
  • O acessório que nasceu na Índia foi destaque em desfile da Burberry de 2022
    O acessório que nasceu na Índia foi destaque em desfile da Burberry de 2022 Reprodução/Burberry/Runaway
  • As tornozeleiras podem dar um toque ousado para composições casuais
    As tornozeleiras podem dar um toque ousado para composições casuais Reprodução/Instagram
  • Os acessórios podem ser utilizados na praia e na cidade
    Os acessórios podem ser utilizados na praia e na cidade Reprodução/Instagram
  • O mix de correntes finas e discretas dão um toque elegante para o visual
    O mix de correntes finas e discretas dão um toque elegante para o visual Reprodução/Instagram
  • Detalhe minimalista: o anel de dedo do pé ganha status fashion
    Detalhe minimalista: o anel de dedo do pé ganha status fashion Reprodução/Instagram
  • O uso de pedras coloridas deixam a composição mais ousada
    O uso de pedras coloridas deixam a composição mais ousada Reprodução/Instagram
  • Os adornos nos pés também eram explorados nos anos 2000
    Os adornos nos pés também eram explorados nos anos 2000 Fotos: Reprodução/Instagram
  • Os anéis adicionam estilo para looks casuais
    Os anéis adicionam estilo para looks casuais Reprodução/Instagram
  • A modelo Gigi Hadid apostou em chinelo com tornozeleira para completar o look
    A modelo Gigi Hadid apostou em chinelo com tornozeleira para completar o look Reprodução/Instagram

Associados à estética praiana e informal, os toe rings ressurgem em versões mais sofisticadas, com metais nobres, cristais e design minimalista. De acordo com a editora de moda e designer de acessórios Julianna Magdalena, o item ganha destaque principalmente em duas estéticas atuais: o casual-chique tropical e o resgate dos anos 2000.

O olhar mais sofisticado para os adornos de pés permite a composição de looks urbanos e elegantes com mais personalidade, mesmo que o detalhe seja sutil. As peças agora unem metais nobres com pedras vibrantes, resinas coloridas e o estilo maximalista sem perder a referência boho, com miçangas, conchas, búzios e cordões. 

Além da praia

Antes visto apenas como um item de praia, as joias para o pé conquistam status no street style. A estilista pós-graduada em moda praia e fitness Camila Medeiros destaca que a maneira como enxergamos um look pode mudar drasticamente se adicionarmos ou retirarmos acessórios. "Esses ornamentos para os pés, com certeza ajudam, a criar um visual que transporte a praia para a cidade."

Quase sempre combinados a sandálias de tiras finas, mules ou calçados minimalistas, o uso de adereços para os pés conversa diretamente com a ascensão do chinelo como sapato queridinho para produções urbanas e sofisticadas. "A combinação do chinelo com acessórios é muito bem-vinda. Dá para brincar bastante com tornozeleiras e anéis, de acordo com a ocasião, para mudar a vibe de como ele é usado, já que, para muita gente, serve apenas para casa ou praia", ressalta Camila. 

Mesmo que a combinação de tornozeleiras e toe rings não esteja limitada aos looks de verão, ela ajuda a criar composições que funcionam perfeitamente como complemento dos biquínis ou das saídas de praia. Julianna Magdalena recomenda apostar no mix de acessórios, combinando camadas de tornozeleiras delicadas, em correntinhas finas, miçangas coloridas ou pequenas pérolas, para composições sofisticadas. Já búzios, conchas e cordões entram em cena para harmonizar com os looks de verão.

Origem do anel de dedo do pé

Apesar de ter se tornado item fashionista no Ocidente, o anel de dedo do pé, também chamado de bichiya e outros nomes regionais, tem origem milenar na Índia. Tradicionalmente, é usado pelas mulheres casadas no segundo dedo de cada pé, como símbolo do estado civil e da herança cultural. O acessório faz parte dos rituais de casamento e continua sendo um elemento cultural importante no país, sendo associado a benefícios para a saúde, à prosperidade e ao afastamento das energias negativas. 

Por conta da pressão suave exercida pelo anel no segundo dedo, na Índia, é comum acreditar que o acessório estimula pontos de reflexologia ligados ao útero, levando à crença de que traz benefícios para a fertilidade e pode ajudar a regular o ciclo menstrual. Além disso, no Oriente, o anel é feito com prata, metal condutor utilizado para captar e transmitir energia da terra para o corpo. 

Segundo Julianna Magdalena, os acessórios nos pés também eram utilizados como talismãs nas tradições africanas. “Pés adornados simbolizam enraizamento, contato com o chão e a natureza, perfeito para peças com elementos naturais.” Além disso, esses adornos são símbolos de feminilidade e sensualidade. 

 

Saiba Mais


Giovanna Kunz

Revista do Correio

É estudante de jornalismo na Universidade de Brasília (UnB). Atuou como estagiária na editoria de Cultura do Correio Braziliense e integrou a equipe da coluna Claudia Meireles, no Metrópoles. Atualmente, escreve para a Revista do Correio.

Por Giovanna Kunz
postado em 14/09/2025 06:00
x