Pés em destaque: toe rings e tornezeleiras voltam à moda

Assim como as minissaias, os tops curtos e as calças cargo, os acessórios chamativos dos anos 2000 também voltaram às listas de desejo. Entre os adornos ousados que marcaram a virada do século, os acessórios para os pés são o grande destaque da temporada.

Se antes foram deixados em segundo plano, hoje os pés ganham protagonismo com sandálias com pedrarias, tornozeleiras e até os polêmicos anéis de dedo, conhecidos popularmente como toes rings. Apesar do preconceito que ainda cerca a joia, o acessório começou a entrar no radar das fashionistas em 2022, na coleção de primavera/verão da marca de luxo Burberry, quando foi combinado a sandálias minimalistas. Na sequência, outras marcas abraçaram a tendência, e nomes como a influenciadora Livia Nunes também incluíram os anéis em suas produções.



























Associados à estética praiana e informal, os toe rings ressurgem em versões mais sofisticadas, com metais nobres, cristais e design minimalista. De acordo com a editora de moda e designer de acessórios Julianna Magdalena, o item ganha destaque principalmente em duas estéticas atuais: o casual-chique tropical e o resgate dos anos 2000.

O olhar mais sofisticado para os adornos de pés permite a composição de looks urbanos e elegantes com mais personalidade, mesmo que o detalhe seja sutil. As peças agora unem metais nobres com pedras vibrantes, resinas coloridas e o estilo maximalista sem perder a referência boho, com miçangas, conchas, búzios e cordões.

Além da praia

Antes visto apenas como um item de praia, as joias para o pé conquistam status no street style. A estilista pós-graduada em moda praia e fitness Camila Medeiros destaca que a maneira como enxergamos um look pode mudar drasticamente se adicionarmos ou retirarmos acessórios. "Esses ornamentos para os pés, com certeza ajudam, a criar um visual que transporte a praia para a cidade."

Quase sempre combinados a sandálias de tiras finas, mules ou calçados minimalistas, o uso de adereços para os pés conversa diretamente com a ascensão do chinelo como sapato queridinho para produções urbanas e sofisticadas. "A combinação do chinelo com acessórios é muito bem-vinda. Dá para brincar bastante com tornozeleiras e anéis, de acordo com a ocasião, para mudar a vibe de como ele é usado, já que, para muita gente, serve apenas para casa ou praia", ressalta Camila.

Mesmo que a combinação de tornozeleiras e toe rings não esteja limitada aos looks de verão, ela ajuda a criar composições que funcionam perfeitamente como complemento dos biquínis ou das saídas de praia. Julianna Magdalena recomenda apostar no mix de acessórios, combinando camadas de tornozeleiras delicadas, em correntinhas finas, miçangas coloridas ou pequenas pérolas, para composições sofisticadas. Já búzios, conchas e cordões entram em cena para harmonizar com os looks de verão.

Origem do anel de dedo do pé

Apesar de ter se tornado item fashionista no Ocidente, o anel de dedo do pé, também chamado de bichiya e outros nomes regionais, tem origem milenar na Índia. Tradicionalmente, é usado pelas mulheres casadas no segundo dedo de cada pé, como símbolo do estado civil e da herança cultural. O acessório faz parte dos rituais de casamento e continua sendo um elemento cultural importante no país, sendo associado a benefícios para a saúde, à prosperidade e ao afastamento das energias negativas.

Por conta da pressão suave exercida pelo anel no segundo dedo, na Índia, é comum acreditar que o acessório estimula pontos de reflexologia ligados ao útero, levando à crença de que traz benefícios para a fertilidade e pode ajudar a regular o ciclo menstrual. Além disso, no Oriente, o anel é feito com prata, metal condutor utilizado para captar e transmitir energia da terra para o corpo.

Segundo Julianna Magdalena, os acessórios nos pés também eram utilizados como talismãs nas tradições africanas. “Pés adornados simbolizam enraizamento, contato com o chão e a natureza, perfeito para peças com elementos naturais.” Além disso, esses adornos são símbolos de feminilidade e sensualidade.