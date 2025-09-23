InícioRevista do Correio
7 receitas incríveis para o Dia do Sorvete

Aprenda a preparar opções simples e deliciosas para comemorar esta data

Sorvete de abacate com leite condensado (Imagem: Thao Lan | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Em 23 de setembro é celebrado o Dia do Sorvete, um dos doces favoritos entre os brasileiros, especialmente nos dias de calor. E, para comemorar a data, nada melhor que saborear essa sobremesa fácil de fazer e que leva poucos ingredientes. Por isso, selecionamos 7 receitas de sorvetes cremosos e deliciosos para você se refrescar. Confira! 

Sorvete de abacate com leite condensado

Ingredientes 

  • Polpa de 2 abacates 
  • 790 g de leite condensado 
  • 250 g de creme de leite fresco

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um recipiente, tampe e leve ao congelador por 3 horas. Depois, retire do congelador, disponha novamente no liquidificador e bata até obter uma consistência cremosa. Coloque novamente no recipiente com tampa e leve ao congelador por mais 2 horas. Sirva em seguida. 

Sorvete de leite em pó com goiabada 

Ingredientes 

  • 250 g de creme de leite fresco gelado 
  • 395 g de leite condensado 
  • 3 colheres de sopa de leite em pó
  • 1 goiabada cascão cortada em cubos 

Modo de preparo

Em uma batedeira, coloque o creme de leite e bata até dobrar de volume. Adicione o leite condensado e o leite em pó e bata novamente para incorporar. Por último, coloque a goiabada e misture com uma espátula. Transfira o sorvete para um recipiente, tampe e leve ao congelador por 3 horas. Sirva em seguida.

Sorvete de banana com canela em um recipiente de vidro decorado com nozes e canela em pau
Sorvete de banana com canela e nozes (Imagem: Oksana Mizina | Shutterstock)

Sorvete de banana com canela e nozes

Ingredientes

  • 6 bananas descascadas e cortadas em rodelas
  • 100 ml de leite
  • 1 colher de sopa de canela em pó
  • 1 colher de chá de essência de baunilha
  • Nozes picadas a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a banana, o leite, a canela e a essência de baunilha e bata até obter uma pasta homogênea. Transfira para um recipiente, adicione as nozes e misture. Tampe e leve ao congelador por 4 horas. Após, retire o sorvete do congelador, disponha em uma batedeira e bata até obter uma consistência cremosa. Disponha novamente no recipiente e leve ao congelador por mais 2 horas. Sirva em seguida.

Sorvete de chocolate branco com amora

Ingredientes 

  • 1 xícara de chá de amora
  • 1 colher de sopa de açúcar 
  • 300 ml de leite 
  • 80 g de chocolate branco 
  • 250 g de creme de leite fresco

Modo de preparo

Em uma panela, coloque as amoras e o açúcar e leve ao fogo médio. Ferva por 5 minutos. Desligue o fogo e reserve. Em outra panela, coloque o leite e o chocolate branco e leve ao fogo baixo até derreter. Adicione o creme de leite e misture. Desligue o fogo, espere esfriar, transfira para um recipiente com tampa e leve ao congelador por 4 horas.

Após, retire o sorvete do congelador, disponha em uma batedeira e bata até obter uma consistência cremosa. Junte a calda de amora e bata novamente para incorporar. Coloque novamente no recipiente com tampa e leve ao congelador por mais 2 horas. Sirva em seguida.

Recipiente branco com sorvete de maracujá
Sorvete de maracujá com calda (Imagem: Anna Hapova | Shutterstock)

Sorvete de maracujá com calda

Ingredientes 

Sorvete 

  • 400 ml de leite integral 
  • 790 g de leite condensado 
  • 250 g de creme de leite fresco
  • Polpa de 3 maracujás 

Calda

  • 1 xícara de chá de açúcar 
  • Polpa de 1 maracujá 
  • 1 xícara de chá de água 

Modo de preparo

Sorvete 

Em um liquidificador, coloque o leite integral, o leite condensado, o creme de leite e a polpa de maracujá e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um recipiente com tampa e leve ao congelador por 3 horas. Após, retire do congelador, disponha em uma batedeira e bata até dobrar de volume. Disponha novamente no recipiente com tampa e leve ao congelador.

Calda

Em uma panela, coloque todos os ingredientes da calda e leve ao fogo médio para cozinhar até obter uma calda espessa e brilhante. Desligue o fogo, espere amornar e despeje sobre o sorvete. Leve ao congelador por mais 8 horas. Sirva em seguida.

Sorvete de milho-verde 

Ingredientes 

  • 3 espigas de milho-verde 
  • 2 xícaras de chá de leite
  • 1 xícara de chá de creme de leite fresco
  • 395 g de leite condensado 
  • 1 pitada de sal 
  • Água 

Modo de preparo

Em uma panela de pressão, coloque o milho-verde, cubra com água e leve ao fogo médio. Cozinhe por 10 minutos após iniciar a pressão. Desligue o fogo, espere a pressão sair, escorra a água, espere esfriar e retire os grãos da espiga. Disponha em um liquidificador, adicione o leite, o creme de leite e o leite condensado e bata até obter uma consistência homogênea.

Após, peneire a mistura e transfira para um recipiente com tampa. Leve ao congelador por 2 horas. Depois, retire do congelador, coloque novamente no liquidificador e bata até ficar cremoso. Disponha no recipiente com tampa e leve ao congelador por mais 3 horas. Sirva em seguida.

Sorvete de biscoito

Ingredientes

  • 500 ml de creme de leite fresco gelado
  • 395 g de leite condensado
  • 1 colher de chá de essência de baunilha
  • 12 biscoitos recheados de chocolate quebrados

Modo de preparo

Em uma batedeira, coloque o creme de leite e bata até formar picos firmes, como um chantili. Acrescente o leite condensado e a essência de baunilha. Bata até obter um creme homogêneo. Transfira o sorvete para um recipiente com tampa e leve ao congelador por 4 horas. Após, retire do congelador, disponha novamente na batedeira e adicione os biscoitos. Bata até obter uma consistência cremosa. Coloque novamente no recipiente com tampa e leve ao congelador por mais 2 horas. Sirva em seguida. 

PE
