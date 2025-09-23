7 receitas incríveis para o Dia do Sorvete

Em 23 de setembro é celebrado o Dia do Sorvete, um dos doces favoritos entre os brasileiros, especialmente nos dias de calor. E, para comemorar a data, nada melhor que saborear essa sobremesa fácil de fazer e que leva poucos ingredientes. Por isso, selecionamos 7 receitas de sorvetes cremosos e deliciosos para você se refrescar. Confira!

Sorvete de abacate com leite condensado

Ingredientes

Polpa de 2 abacates

790 g de leite condensado

250 g de creme de leite fresco

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um recipiente, tampe e leve ao congelador por 3 horas. Depois, retire do congelador, disponha novamente no liquidificador e bata até obter uma consistência cremosa. Coloque novamente no recipiente com tampa e leve ao congelador por mais 2 horas. Sirva em seguida.

Sorvete de leite em pó com goiabada

Ingredientes

250 g de creme de leite fresco gelado

395 g de leite condensado

3 colheres de sopa de leite em pó

1 goiabada cascão cortada em cubos

Modo de preparo

Em uma batedeira, coloque o creme de leite e bata até dobrar de volume. Adicione o leite condensado e o leite em pó e bata novamente para incorporar. Por último, coloque a goiabada e misture com uma espátula. Transfira o sorvete para um recipiente, tampe e leve ao congelador por 3 horas. Sirva em seguida.

Sorvete de banana com canela e nozes (Imagem: Oksana Mizina | Shutterstock)

Sorvete de banana com canela e nozes

Ingredientes

6 bananas descascadas e cortadas em rodelas

100 ml de leite

1 colher de sopa de canela em pó

1 colher de chá de essência de baunilha

Nozes picadas a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a banana, o leite, a canela e a essência de baunilha e bata até obter uma pasta homogênea. Transfira para um recipiente, adicione as nozes e misture. Tampe e leve ao congelador por 4 horas. Após, retire o sorvete do congelador, disponha em uma batedeira e bata até obter uma consistência cremosa. Disponha novamente no recipiente e leve ao congelador por mais 2 horas. Sirva em seguida.

Sorvete de chocolate branco com amora

Ingredientes

1 xícara de chá de amora

1 colher de sopa de açúcar

300 ml de leite

80 g de chocolate branco

250 g de creme de leite fresco

Modo de preparo

Em uma panela, coloque as amoras e o açúcar e leve ao fogo médio. Ferva por 5 minutos. Desligue o fogo e reserve. Em outra panela, coloque o leite e o chocolate branco e leve ao fogo baixo até derreter. Adicione o creme de leite e misture. Desligue o fogo, espere esfriar, transfira para um recipiente com tampa e leve ao congelador por 4 horas.

Após, retire o sorvete do congelador, disponha em uma batedeira e bata até obter uma consistência cremosa. Junte a calda de amora e bata novamente para incorporar. Coloque novamente no recipiente com tampa e leve ao congelador por mais 2 horas. Sirva em seguida.

Sorvete de maracujá com calda (Imagem: Anna Hapova | Shutterstock)

Sorvete de maracujá com calda

Ingredientes

Sorvete

400 ml de leite integral

790 g de leite condensado

250 g de creme de leite fresco

Polpa de 3 maracujás

Calda

1 xícara de chá de açúcar

Polpa de 1 maracujá

1 xícara de chá de água

Modo de preparo

Sorvete

Em um liquidificador, coloque o leite integral, o leite condensado, o creme de leite e a polpa de maracujá e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um recipiente com tampa e leve ao congelador por 3 horas. Após, retire do congelador, disponha em uma batedeira e bata até dobrar de volume. Disponha novamente no recipiente com tampa e leve ao congelador.

Calda

Em uma panela, coloque todos os ingredientes da calda e leve ao fogo médio para cozinhar até obter uma calda espessa e brilhante. Desligue o fogo, espere amornar e despeje sobre o sorvete. Leve ao congelador por mais 8 horas. Sirva em seguida.

Sorvete de milho-verde

Ingredientes

3 espigas de milho-verde

2 xícaras de chá de leite

1 xícara de chá de creme de leite fresco

fresco 395 g de leite condensado

1 pitada de sal

Água

Modo de preparo

Em uma panela de pressão, coloque o milho-verde, cubra com água e leve ao fogo médio. Cozinhe por 10 minutos após iniciar a pressão. Desligue o fogo, espere a pressão sair, escorra a água, espere esfriar e retire os grãos da espiga. Disponha em um liquidificador, adicione o leite, o creme de leite e o leite condensado e bata até obter uma consistência homogênea.

Após, peneire a mistura e transfira para um recipiente com tampa. Leve ao congelador por 2 horas. Depois, retire do congelador, coloque novamente no liquidificador e bata até ficar cremoso. Disponha no recipiente com tampa e leve ao congelador por mais 3 horas. Sirva em seguida.

Sorvete de biscoito

Ingredientes

500 ml de creme de leite fresco gelado

395 g de leite condensado

1 colher de chá de essência de baunilha

12 biscoitos recheados de chocolate quebrados

Modo de preparo

Em uma batedeira, coloque o creme de leite e bata até formar picos firmes, como um chantili. Acrescente o leite condensado e a essência de baunilha. Bata até obter um creme homogêneo. Transfira o sorvete para um recipiente com tampa e leve ao congelador por 4 horas. Após, retire do congelador, disponha novamente na batedeira e adicione os biscoitos. Bata até obter uma consistência cremosa. Coloque novamente no recipiente com tampa e leve ao congelador por mais 2 horas. Sirva em seguida.