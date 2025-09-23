O grão-de-bico é uma leguminosa rica em fibras, vitaminas, proteínas e minerais essenciais para a saúde do corpo. Saboroso e versátil, pode ser combinado com diferentes tipos de ingredientes para realçar o seu sabor, ajudando quem deseja manter uma alimentação equilibrada e saudável.

A seguir, confira 9 receitas com grão-de-bico ricas em fibras!

Grão-de-bico com espinafre

Ingredientes

3 xícaras de chá de grão-de-bico

3 xícaras de chá de espinafre

Sal, pimenta-do-reino moída, azeite de oliva e páprica picante a gosto

Água para demolho

Arroz cozido para servir

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o grão-de-bico, cubra com água e deixe de molho por 12 horas. Após, escorra a água e transfira os grãos para uma panela de pressão. Cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar por 20 minutos, após pegar pressão. Desligue o fogo, espere a pressão sair e escorra a água. Disponha o grão-de-bico em um recipiente. Reserve.

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente as folhas de espinafre e a páprica picante e mexa. Tampe a panela e cozinhe por 5 minutos. Desligue o fogo, junte o espinafre com o grão-de-bico e misture. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Regue com um fio de azeite de oliva e sirva em seguida com o arroz.

Nhoque de grão-de-bico ao molho de manteiga e sálvia

Ingredientes

2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido e escorrido

1/2 xícara de chá de farinha de arroz

1 gema de ovo

Sal e noz -moscada em pó a gosto

-moscada em pó a gosto 3 colheres de sopa de manteiga

6 folhas de sálvia fresca

Queijo parmesão ralado para finalizar

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em um processador, bata o grão-de-bico até obter uma massa homogênea. Adicione a farinha de arroz, a gema de ovo, o sal e a noz-moscada e misture até formar uma massa firme e macia. Se necessário, ajuste a farinha de arroz. Depois, faça rolinhos com a massa e corte em pedaços pequenos para formar o nhoque.

Em uma panela grande, aqueça a água em fogo médio até ferver. Junte o nhoque e cozinhe até que suba à superfície. Retire da panela e reserve. Em uma frigideira em fogo baixo, derreta a manteiga e acrescente a sálvia. Cozinhe até a manteiga ficar dourada e perfumada. Misture o nhoque ao molho e desligue o fogo. Finalize com o queijo parmesão e sirva em seguida.

Sopa de grão-de-bico e couve

Ingredientes

500 g de grão-de-bico

2 colheres de sopa de azeite de oliva

200 g de filé de frango picado

1 cenoura descascada e cortada em cubos

1 cebola-roxa descascada e picada

2 tomates sem sementes e cortados em cubos

200 g de couve cortada em tiras

cortada em tiras Sal a gosto

1 l de água

Água para demolho

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o grão-de-bico e deixe de molho em água por 12 horas. Após, escorra a água e reserve. Em uma panela de pressão, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola-roxa e o filé de frango e doure. Acrescente o grão-de-bico, a cenoura e o tomate e misture. Refogue por 2 minutos e, em seguida, junte a água.

Depois que levantar fervura, tampe a panela e cozinhe por 30 minutos após iniciar a pressão. Desligue o fogo, espere a pressão sair e abra a panela. Coloque a couve e leve novamente ao fogo médio até as folhas murcharem. Tempere com sal e sirva em seguida.

Hambúrguer de grão-de-bico com aveia (Imagem: Teleginatania | Shutterstock)

Hambúrguer de grão-de-bico com aveia

Ingredientes

4 xícaras de chá de grão-de-bico

1 xícara de chá de farinha de aveia

1/2 cenoura ralada

1 cebola descascada e picada

Sal e azeite de oliva a gosto

Água para demolho e cozinhar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o grão-de-bico, cubra com água e deixe de molho por 12 horas. Após, escorra a água, transfira os grãos para uma panela de pressão, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar por 30 minutos após iniciar a pressão. Após, desligue o fogo, espere a pressão sair, escorra a água com cuidado e reserve.

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Junte o grão-de-bico e refogue por 5 minutos. Tempere com sal e desligue o fogo. Disponha os grãos em um liquidificador e triture. Acrescente a farinha de aveia e bata novamente até obter uma consistência homogênea. Após, adicione a cenoura e misture. Modele os hambúrgueres no formato de um círculo e frite em uma frigideira preaquecida a fogo médio com azeite de oliva. Sirva em seguida.

Dica: sirva com salada de repolho.

Escondidinho de grão-de-bico com frango

Ingredientes

Pasta de grão-de-bico

3 xícaras de chá de grão-de-bico

1/2 cebola descascada e picada

3 colheres de sopa de azeite de oliva

250 ml de água de cozimento do grão-de-bico

Sal a gosto

Água

Recheio

300 g de peito de frango cozido e desfiado

cozido e desfiado 1/2 cebola descascada e picada

1 tomate sem sementes e picado

Sal, azeite de oliva e folhas de manjericão a gosto

Modo de preparo

Pasta de grão-de-bico

Em um recipiente, coloque o grão-de-bico, cubra com água e deixe de molho por 12 horas. Após, escorra, coloque em uma panela de pressão, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar por 20 minutos após iniciar a pressão. Desligue o fogo, espere a pressão sair e escorra a água (reservando 250 ml da água do cozimento). Após, transfira os grãos para um liquidificador, adicione a cebola, o azeite de oliva e o sal e bata até triturar. Aos poucos, acrescente a água do cozimento e bata até obter uma pasta. Reserve.

Recheio

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Junte o frango, o tomate e as folhas de manjericão e misture. Tempere com sal. Desligue o fogo, despeje o recheio em um refratário untado com azeite de oliva e cubra com a pasta de grão-de-bico. Leve ao forno preaquecido em temperatura média para aquecer. Sirva em seguida.

Panqueca de grão-de-bico

Ingredientes

1 xícara de chá de grão-de-bico

2 colheres de sopa de sementes de linhaça dourada

dourada 1 colher de café de cúrcuma

Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto

Óleo de coco para untar

Água para demolho

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o grão-de-bico, cubra com água e deixe de molho por 12 horas. Após, escorra a água, transfira os grãos para um liquidificador e bata até obter uma pasta homogênea. Acrescente as sementes de linhaça, a cúrcuma, o sal, a pimenta-do-reino e o cheiro-verde e bata para incorporar. Unte uma frigideira com óleo de coco e leve ao fogo médio para aquecer. Despeje porções da massa na panela e cozinhe por 8 minutos. Vire para dourar o outro lado e sirva em seguida.

Macarrão integral com grão-de-bico (Imagem: Elena Shashkina | Shutterstock)

Macarrão integral com grão-de-bico

Ingredientes

250 g de macarrão integral tipo penne

integral tipo penne 1 xícara de chá de grão-de-bico cozido e escorrido

200 g de peito de frango cozido e cortado em cubos

1 dente de alho descascado e picado

1/2 cebola descascada e picada

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Salsinha para finalizar

Água para cozinhar

Modo de preparo

Encha uma panela com água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione uma colher de sopa de sal e cozinhe o macarrão até ficar al dente. Desligue o fogo, escorra a água e reserve. Em uma frigideira, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue o alho e a cebola até dourarem levemente. Acrescente o frango e refogue rapidamente para pegar sabor. Adicione o grão-de-bico, tempere com sal e pimenta-do-reino e misture. Junte o macarrão escorrido e mexa para incorporar. Finalize com salsinha e sirva em seguida.

Pizza de grão-de-bico com legumes grelhados

Ingredientes

Massa

2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido e escorrido

1/4 de xícara de chá de farinha de amêndoas

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 colher de chá de sal

1/2 colher de chá de orégano

Água (se necessário)

Azeite de oliva para untar

Recheio

1 abobrinha cortada em fatias finas

1 berinjela cortada em rodelas

8 tomates-cerejas cortados ao meio

1/2 xícara de chá de queijo feta esfarelado

6 folhas de manjericão

1/2 xícara de chá de molho de tomate

Modo de preparo

Massa

Em um processador, bata o grão-de-bico até formar uma pasta. Adicione a farinha de amêndoas, o azeite de oliva, o sal e o orégano e misture até obter uma massa homogênea. Se necessário, adicione água para dar liga. Após, abra a massa em uma forma untada com azeite de oliva, formando uma base fina. Leve ao forno preaquecido a 200?°C por 15 minutos.

Recheio e montagem

Em uma frigideira antiaderente em fogo médio, grelhe os legumes até ficarem dourados. Retire a massa da pizza do forno, espalhe o molho de tomate e adicione os legumes grelhados e o queijo feta. Asse por mais 10 minutos a 200?°C. Retire do forno e finalize com manjericão. Sirva em seguida.

Bolo de grão-de-bico com chocolate

Ingredientes

Massa

2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido e escorrido

1 colher de sopa de óleo de coco

4 ovos

1/2 colher de chá de essência de baunilha

1/2 xícara de chá de açúcar mascavo

1 colher de chá de fermento químico em pó

1 pitada de sal

140 g de chocolate meio-amargo derretido

meio-amargo derretido Óleo de coco para untar

Cacau em pó para polvilhar

Calda

200 ml de creme de leite

5 colheres de sopa de cacau em pó

250 g de chocolate meio-amargo picado

40 ml de conhaque

Modo de preparo

Massa

Em um liquidificador, bata o grão-de-bico, o óleo de coco e os ovos até obter uma mistura homogênea. Adicione a essência de baunilha, o açúcar e o sal e bata para incorporar. Por último, coloque o fermento químico e misture delicadamente. Transfira a massa para uma forma de bolo inglês untada com óleo de coco e polvilhada com cacau em pó. Junte o chocolate meio amargo e misture. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 50 minutos. Retire do forno, aguarde esfriar e desenforme. Reserve.

Calda

Em uma panela, misture o creme de leite e o cacau em pó. Leve ao fogo médio até ferver. Adicione o chocolate meio-amargo e misture até derreter. Desligue o fogo e, por último, coloque o conhaque. Mexa para incorporar e despeje a calda sobre o bolo. Sirva em seguida.