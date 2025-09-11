Estreias movimentam as semanas de moda de Nova York, Milão e Paris

A chegada do mês de outubro representa o início do período mais importante no calendário do universo fashion: quando as quatro principais semanas de moda do mundo, Nova York, Londres, Milão e Paris, apresentam as novidades para a próxima temporada. Os desfiles de primavera/verão de 2025 estão ainda mais aguardados do que nos anteriores porque marcam a estreia de diversos diretores criativos em novas casas.
Em Nova York, Nicholas Aburn, ex-estilista de alta-costura da Balenciaga, estreia como diretor de criação da Area.
Com olhar disruptivo e irônico, Demna Gvasalia estreia na Gucci, uma das maisons mais tradicionais da moda italiana.
Dário Vitale promete renovar a herança sensual e exuberante da Versace na Milão Fashion Week.
Britânica e ex-Lacoste, Louise Trotter apresenta sua primeira coleção para a Bottega Veneta. Elegante e casual, a designer assinou coleções discretas e atemporais durante a carreira até aqui.
Em Paris, o aguardado Jonathan Anderson mostra sua primeira coleção feminina para a Dior. Vanguardista, o estilista foi elogiado na maison quando estreou na coleção masculina.
Com passagens por Dior, Saint Laurent, Givenchy e Dries Van Noten, Miguel Castro Freitas estreia na Mugler.
Após a saída de Jonathan Anderson, Jack McCollough e Lazaro Hernandez assumiram a direção criativa da grife espanhola Loewe. Os dois trabalham juntos desde a faculdade, quando estudaram na Proenza Schouler, e são conhecidos por apresentarem designs técnicos, contemporâneos e artesanais.
Glenn Martens debutou com sucesso na grife francesa Maison Margiela com a coleção de alta-costura, apresentada em junho de 2025. No entanto, para o primeiro desfile ready-to-wear, os fashionistas aguardam uma proposta experimental e moderna, mas com irreverência ao legado da marca.
Após passagem de sucesso pela Valentino, Pierpaolo Piccioli assumiu a Balenciaga em julho. A coleção promete unir o legado da marca com o olhar audacioso e sensível do diretor criativo.
Em desfile no renomado Grand Palais, Matthieu Blazy estreia na Chanel. Antes, o designer estava à frente da Bottega Veneta.