Estreias movimentam as semanas de moda de Nova York, Milão e Paris

Fashion Month

A chegada do mês de outubro representa o início do período mais importante no calendário do universo fashion: quando as quatro principais semanas de moda do mundo, Nova York, Londres, Milão e Paris, apresentam as novidades para a próxima temporada. Os desfiles de primavera/verão de 2025 estão ainda mais aguardados do que nos anteriores porque marcam a estreia de diversos diretores criativos em novas casas.