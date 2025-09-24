3 sucos detox para limpar o organismo na primavera

Manter hábitos simples pode transformar a rotina de forma positiva, e entre eles estão as escolhas alimentares que unem leveza e praticidade. Em meio à correria do dia a dia, sucos nutritivos e detox ganham espaço por trazer frescor, sabor e saúde sem exigir muito tempo no preparo.

O conceito de detox está relacionado à ideia de auxiliar o organismo na eliminação de toxinas acumuladas e, ao mesmo tempo, favorecer o bom funcionamento do sistema digestivo. Nesse sentido, os sucos detox combinam frutas, vegetais, ervas e sementes que oferecem fibras, antioxidantes e vitaminas capazes de estimular processos naturais do corpo, como a digestão e a hidratação.

A seguir, confira 3 receitas de sucos detox fáceis para desintoxicar o corpo na primavera!

Suco detox de laranja com manjericão e chia

Ingredientes

2 laranjas

1 limão-siciliano

1 limão-taiti

300 ml de água gelada

2 colheres de sopa de sementes de chia

1 ramo pequeno de folhas frescas de manjericão

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Esprema o suco das laranjas e dos dois limões em uma jarra de vidro. Adicione a água gelada e misture. Em seguida, incorpore as sementes de chia. Deixe a mistura descansar por aproximadamente 10 minutos, para que as sementes de chia hidratem e formem uma textura levemente gelatinosa. Finalize adicionando folhas de manjericão fresco levemente amassadas e as pedras de gelo.

Suco detox de maçã-verde, pepino, aipo, limão e gengibre (Imagem: Ground Picture | Shutterstock)

Suco detox de maçã-verde, pepino, aipo, limão e gengibre

Ingredientes

2 maçãs-verdes

1 pepino

2 talos de aipo

Suco de 1 limão-siciliano

Suco de 1 limão-taiti

1 pedaço de gengibre fresco

200 ml de água gelada

Folhas de salsa fresca e pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Com auxílio de uma tábua, corte as maçãs em pedaços, mantendo a casca, mas retirando as sementes. Fatie o pepino em rodelas e pique os talos de aipo em pedaços menores para facilitar o processamento. No liquidificador, adicione a maçã, o pepino, o aipo, o gengibre, o suco dos limões e a água gelada. Bata até obter um suco homogêneo.

Coe se preferir uma textura mais leve ou mantenha com fibras para aproveitar ao máximo os nutrientes. Acrescente pedras de gelo a gosto e finalize com folhas frescas de salsa por cima.

Suco de abacaxi com cenoura e hortelã

Ingredientes

3 fatias de abacaxi fresco

1 cenoura descascada e cortada em rodelas

descascada e cortada em rodelas Suco de 1 laranja

200 ml de água de coco gelada

1 colher de sopa de sementes de linhaça dourada

6 folhas de hortelã fresca

Gelo a gosto

Modo de preparo

No liquidificador, adicione o abacaxi, a cenoura, o suco da laranja, a água de coco e as folhas de hortelã. Bata bem até obter uma bebida homogênea. Em seguida, acrescente as sementes de linhaça e bata rapidamente apenas para misturar. Se preferir, coe. Sirva em copos altos com gelo, decorando com um ramo de hortelã na borda.