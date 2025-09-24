Evento de moda, Estilo Brasília ocorre nos dias 25 e 26 de setembro

O Brasília Shopping realiza nestas quinta (25/9) e sexta-feira (26/9) a segunda edição do Estilo Brasília. O evento busca discutir moda e criatividade por meio de talks, desfiles, ativações e exposições abertas ao público de forma gratuita, sendo necessário retirada de pulseiras via App Brasília Shopping para garantir assentos.

A programação propõe reflexões sobre identidade, criação autoral, sustentabilidade, empreendedorismo, tecnologia e os impactos da Inteligência Artificial no setor. Além disso, coloca em pauta a relação da moda com o território brasiliense e com outras regiões do país.

Entre os convidados dos talks estão nomes como o stylist Yan Acioli, a pesquisadora Maria Tereza Laudares, a empresária Daniella Naegele, a jornalista Daniela Falcão, o cofundador da Farm, Marcello Bastos, a modelo e apresentadora Carol Ribeiro e a consultora Duda Maia. Os debates percorrem desde a construção do estilo brasiliense até os desafios de se destacar em um cenário saturado de informações visuais.

Os desfiles são outro eixo central do evento. Marcas do próprio shopping e grifes nacionais apresentam coleções para o verão 2026. As apresentações têm propostas temáticas, como a moda esportiva, o jeans e a combinação entre moda e música.

O público também poderá conferir a coleção Redefinindo Curvas, da estilista brasiliense Júlia Theóphilo, finalista do Desafio Sou de Algodão + Casa de Criadores. A exposição traz ainda uma experiência de impressão 3D em tempo real, aproximando moda e tecnologia.

Formada no IFB, Júlia contou com apoio de instituições locais, como Senai-DF e Sindiveste-DF, para viabilizar sua participação no concurso. Inspirada na própria trajetória com a escoliose, a estilista transformou vivências pessoais em criação autoral, agora apresentada ao público de Brasília.

Programação Estilo Brasília

Talks — 25 de setembro

13h: O Estilo de Brasília: moda, identidade e território

Com Yan Acioli (@yanacioli), brasiliense, stylist das celebridades e porta-voz de moda; Maria Tereza Laudares (@mtlaudares), pesquisadora e professora de tendências e história da moda; e a empresária Daniella Naegele, sócio-fundadora da Avanzzo, etiqueta de moda feminina há mais de 30 anos no mercado de Brasília.

15h: Moda é escuta: entre afeto e voz

Com Ju Ferraz (@juferraz), sócia da Holding Clube, escritora, colunista da Forbes e referência em networking no Brasil.

17h: Passarela digital: Moda na Era da Inteligência Artificial

Com Tete Conde (@teteconde), empresária do setor de educação em moda; e Dani Mello (@danimelon), comunicadora, criadora de conteúdo, estrategista digital e cofundadora da agência Between Phygital.

19h: Beleza reprogramada: corpo, naturalidade e futuro

Com Virginia Weingberg (@virginia_vweinberg), fundadora da marca de beleza Olera (@olera.io), e Vânia Goy (@vaniagoy), jornalista e fundadora do portal belezinha.com.vc.

Talks — 26 de setembro

13h: Entre criação e negócio (Sebrae)

Com Letícia Vaz, CEO, estilista e empreendedora à frente da Letícia Vaz Holding — que reúne seis empresas —, além de sócia e head de inovação em moda da Nuvemshop, maior plataforma de e-commerce da América Latina. Mediação de Rosa Guimarães, consultora e criadora de conteúdo de moda.

15h: Do Cerrado ao litoral: como a moda traduz os territórios do Brasil

Com Enozor Jr (@enozorjr), sócio-fundador da Dane-se; Daniela Falcão (@danielafalcao1), jornalista de moda e fundadora do Nordestesse; Marcello Bastos (@marcellobastos), cofundador da Farm. Mediação de Fernando Lackman, jornalista especializado em Moda e Cultura, consultor e diretor de desfiles, autor do livro Brasília Capital dos Criadores e referência no setor.

17h: Não é sobre prever. É entender

Com participação da WGSN e de Duda Maia (@dudamaia), empresária à frente da 5561 Agency.

19h: Como ser relevante em um mundo visualmente saturado

Com Carol Ribeiro (@caropita), modelo e apresentadora, e Rener Oliveira (@reneroliveira), jornalista de moda e editor do portal Nordestesse. Mediação de Duda Maia (@dudamaia).

Desfiles — 25 de setembro

12h: Coletivo — O mix de moda do Brasília Shopping invade o espaço em performance viva, sem passarela fixa. O público será parte da cena.

16h: Athleisure — O sportswear como protagonista em todos os momentos do dia, com Live, Track&Field, Free Corner, Gregory, Richards e Adidas (que inaugura sua loja no Brasília Shopping em outubro).

18h: Movimento Moda Brasília — O olhar da moda local em desfile coletivo, liderado pela Dane-se e acompanhado por marcas da cena brasiliense: Letícia Gonzaga, Lucila Pena, Thais Fread, Barreto Shoes, Lago Beachwear, MonPair e Barbarah.

21h: All Jeans — Uma imersão no ícone eterno do guarda-roupa, unindo desfiles de Jeans do Bem, Hering, Calvin Klein, Youcom, Colcci e Damyler, conteúdos sobre a história do denim e show da banda brasiliense Vital.



Desfiles — 26 de setembro

12h: Coletivo — Performance expandida pelas lojas e corredores do shopping.

16h: Moda democrática — Desfile da Renner com destaque para as tendências do verão 2026.

18h: Lookbook — Desfile com Animale, Avanzzo, Le Lis, MOB e LoftyStyle.

21h: Fashion & Música — Encerramento em clima de celebração, com desfile da Foxton.

Exposição — 25 e 26 de setembro

Redefinindo Curvas — Coleção da estilista Júlia Theóphilo, finalista do Desafio Sou de Algodão + Casa de Criadores. A mostra apresenta peças que unem moda e tecnologia, com impressão 3D em tempo real, em uma experiência inédita no Estilo Brasília.





