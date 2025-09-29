9 simpatias e orações para o Dia dos Arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael

Os três arcanjos fazem parte dos sete espíritos puros que atendem ao trono de Deus (Imagem: Tiberiu Stan | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Em 29 de setembro é celebrado, entre os fiéis da Igreja Católica, o Dia dos Arcanjos São Miguel, Gabriel e Rafael, figuras que ocupam as esferas mais altas da hierarquia dos anjos-chefes. A Bíblia os lembra em missões específicas: São Miguel, o adversário do Diabo (lutou com Satanás pelo corpo de Moisés); São Gabriel, o mensageiro das boas notícias (anunciou a Maria que ela conceberia e daria à luz Jesus); e São Rafael, o portador da cura de Deus (que acompanhou Tobias, disfarçado, em sua missão).

Segundo a crença, juntos, eles fazem parte dos sete espíritos puros que atendem ao trono de Deus e são mensageiros divinos na Terra. Essa interpretação se baseia em Hebreus 1:14, que descreve: “Os anjos não são, todos eles, espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação?”.

A seguir, confira algumas orações e simpatias para celebrar o Dia dos Arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael!

1. Oração para libertação

Glorioso São Miguel Arcanjo, poderoso vencedor das batalhas espirituais, vinde em auxílio das minhas necessidades espirituais e temporais. Afugentai de minha presença todo mal e todo ataque e ciladas do inimigo. Com sua poderosa espada de luz, derrotai todas as forças malignas e iluminai meus caminhos com a luz de tua proteção.

Arcanjo Miguel, do mal: libertai-me; do inimigo: livrai-me; das tempestades: socorrei-me; dos perigos: protegei-me; das perseguições: salvai-me! Glorioso São Miguel Arcanjo, pelo poder celeste a vós conferido, sê para mim o guerreiro valente e conduzi-me nos caminhos da paz. Amém!

2. Oração para proteção

São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordene-lhe, Deus, o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas.

Vós, príncipe dos exércitos celestes, vencedor do dragão infernal, recebestes de Deus força e poder para aniquilar, pela humanidade, a soberba do príncipe das trevas. Insistentemente, vos suplicamos que nos alcanceis de Deus a verdadeira humildade de coração, uma fidelidade inabalável no cumprimento contínuo da vontade de Deus e uma grande fortaleza no sofrimento e na penúria. Ao comparecermos perante o tribunal de Deus, socorrei-nos para que não desfalecemos. São Miguel Arcanjo, defendei-nos e protegei-nos. Amém!

3. Oração por força diante do sofrimento

Ó Gabriel, que anunciou à Virgem Maria a encarnação do Filho único de Deus, e no jardim consolou e fortaleceu o Cristo oprimido, com medo e tristeza, eu te honro, ó espírito escolhido, e humildemente oro a ti para que sejas meu advogado em Jesus Cristo, meu Salvador, e em Maria, Sua Santíssima Virgem Mãe. Em todas as minhas provações me ajuda, para que eu não seja vencido pela tentação e para que eu possa louvar e agradecer ao meu Deus em todas as coisas. Amém.

4. Oração para abrir caminhos

Ó glorioso Arcanjo São Gabriel, mensageiro da Boa Nova, da Luz e da Verdade, peço humildemente a tua intercessão diante do Pai. Ilumina meu caminho, remove os obstáculos que me impedem de seguir em frente e concede-me a graça de abrir novos horizontes em minha vida.

Que tuas asas protetoras me envolvam e me guiem em direção à luz, trazendo paz, esperança e renovação. Confiante em tua poderosa intercessão, entrego minhas dificuldades e caminho sob tua orientação. Amém.

Orações e simpatias para os arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael clamam por proteção, prosperidade e harmonia (Imagem: Kosim Shukurov | Shutterstock)

5. Oração para cura de doenças

Oh, bondoso São Rafael Arcanjo, eu te invoco como patrono daqueles que foram atingidos pela doença ou enfermidade corporal. Tu preparaste o remédio que curou a cegueira de Tobias e seu nome significa “O Senhor Cura”. Dirijo-me a ti, implorando teu auxílio divino em minha necessidade atual:

(fazer o pedido).

Se for da vontade de Deus, cura minha enfermidade ou, pelo menos, concede-me a graça e a força de que necessito para poder suportá-la com paciência, oferecendo-a pelo perdão dos meus pecados e pela salvação de minha alma. Ensina-me a unir meus sofrimentos com os de Jesus e Maria e a buscar a graça de Deus na oração e na comunhão. Quero imitar-te em tua ânsia de fazer a vontade de Deus em todas as coisas.

Como o jovem Tobias, eu te escolho como meu companheiro em minha viagem através deste vale de lágrimas. Quero seguir tuas inspirações em cada passo do caminho, para que eu possa chegar ao fim da minha viagem sob a tua proteção constante e na graça de Deus.

Arcanjo São Rafael Bendito, tu que te revelaste a ti mesmo como o assistente divino do Trono de Deus, venha à minha vida e ajuda-me neste momento de prova. Conceda-me a graça e a bênção de Deus e o favor que te peço por tua poderosa intercessão. Grande Médico de Deus, cura-me como fizeste com Tobias, se esta for a vontade do Criador. São Rafael, Recurso de Deus, Anjo da Saúde, Medicina de Deus, roga por mim. Amém.

6. Oração por um cônjuge

São Rafael, padroeiro amoroso dos que procuram um cônjuge, ajudai-me nesta decisão importante da minha vida. Encontrai para mim como companheira na vida a pessoa cujo caráter possa refletir alguns dos traços de Jesus e Maria.

Que ele(a) seja íntegro(a), leal, puro(a), sincero(a) e nobre, para que com esforços unidos e com amor casto e altruísta, ambos possamos nos esforçar para nos aperfeiçoarmos em corpo e alma, assim como os filhos que agrade a Deus confiar aos nossos cuidados.

São Rafael, anjo do namoro casto, abençoai nossa amizade e nosso amor, para que o pecado não tenha parte nisso. Que nosso amor mútuo nos una tão intimamente que nosso futuro lar seja sempre mais parecido com o lar da Sagrada Família de Nazaré.

Oferecei vossas orações a Deus por nós dois e obtende a bênção de Deus sobre nosso casamento, pois tu fostes o arauto da bênção para o casamento de Tobias e Sara. São Rafael, amigo dos jovens, sede meu amigo, pois sempre serei vosso. Desejo sempre o invocar em minhas necessidades.

Ao vosso cuidado especial confio a decisão que devo tomar quanto ao meu futuro marido (esposa). Dirigi-me à pessoa com quem posso cooperar melhor para fazer a Santa Vontade de Deus, com quem posso viver em paz, amor e harmonia nesta vida e alcançar a alegria eterna na próxima. Amém.

7. Simpatia para atrair dinheiro

Materiais

1 santinho do Arcanjo São Miguel

1 ímã

1 pedra turquesa ou ametista

1 folha A4

Modo de fazer

Imprima a oração para a proteção do Arcanjo de São Miguel e use a folha para embrulhar o santinho, o ímã e a pedra turquesa ou ametista. Faça a oração e, logo depois, o seu pedido de fortuna e fartura. Depois, coloque o embrulho com o santinho dentro de sua bolsa e leve com você a todos os lugares.

8. Simpatia para atrair prosperidade e harmonia ao lar

Materiais

1 imagem do Arcanjo Gabriel

1 prato branco de louça (novo)

1 vela branca

1 incenso de rosa-branca

1 cristal de quartzo branco

1 vaso de flores naturais amarelas

1 incensário

Modo de fazer

Coloque a imagem do Arcanjo Gabriel no local escolhido. Ao lado dela, posicione um cristal de quartzo branco e um vaso com flores naturais amarelas. À frente da imagem, disponha um prato branco de louça. No incensário, acenda uma vareta de incenso de rosa-branca e coloque-a ao lado do prato.

Em seguida, dentro do prato, acenda uma vela branca. Ajoelhe-se diante do altar e ofereça sua prece ao Arcanjo Gabriel. Agradeça pela proteção divina e pela prosperidade em sua morada e, em seguida, faça uma oração dedicada a São Gabriel.

9. Simpatia para saúde

Materiais

1 vela verde

1 copo com água

1 ramo pequeno de alecrim fresco

Modo de fazer

Escolha um local tranquilo, coloque um copo com água sobre uma mesa ou altar e, ao lado, um ramo de alecrim. Acenda uma vela verde e, olhando para a chama, faça o sinal da cruz, invoque São Rafael pedindo cura e saúde para si e para os que ama, reze um Pai-Nosso e uma Ave-Maria com fé e agradeça pela proteção. Por fim, deixe a vela queimar em segurança (ou apague-a com cuidado se não puder deixá-la queimar totalmente), descarte a água na pia e coloque o alecrim em um vaso ou no jardim.