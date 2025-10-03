Veja como é a personalidade da criança de cada signo

A astrologia pode ser uma ferramenta divertida para compreender a personalidade das crianças. Cada signo do zodíaco é associado a traços distintos, influenciando como os pequenos se desenvolvem e interagem com o mundo ao seu redor.

Para entender a personalidade de cada criança, segundo Katrina Devilla, consultora esotérica da iQuilíbrio, é possível usar o mapa astral. “Ao analisar o signo dessa criança, que é apenas uma pequena parte desse mapa completo, podemos observar melhor essas características e buscar inspirações para melhorar o desenvolvimento dos pequenos”, diz.

A seguir, Katrina Devilla explica como é a criança de cada signo. Veja!

Áries

As crianças de Áries precisam de espaço para se movimentar e gastar toda a energia (Imagem: Gen-san | Shutterstock)

As crianças arianas são geralmente agitadas, têm uma disposição muito grande e são difíceis de conter. Por estarem sempre “ligadas no 220”, é necessário distraí-las com brincadeiras e esportes desde cedo. Aliás, elas precisam de espaço para se movimentar e gastar toda a energia.

Durante a infância, as pessoas do signo de Áries adoram questionar “o porquê” das coisas. Então, vão sempre querer saber de tudo. Desde pequenas, elas são resistentes à autoridade e às imposições, sendo, portanto, muito independentes.

Touro

As crianças de Touro são aquelas que amam um carinho (Imagem: Gen-san | Shutterstock)

As crianças do signo de Touro são aquelas que amam um carinho e prezam pelo conforto. São mais calmas e sossegadas. Além disso, costumam ser bem estáveis emocionalmente. Contudo, tendem a guardar os sentimentos. Por isso, podem estressar-se ou agir de forma teimosa após aguentar muita coisa. Além disso, não gostam de mudanças; por isso, podem se apegar a um único brinquedo, amigo ou atividade.

Gêmeos

As crianças de Gêmeos são curiosas e gostam de brincar com tudo (Imagem: Gen-san | Shutterstock)

As crianças de Gêmeos são curiosas, daquelas que costumam fazer os adultos passarem apertos para explicar algo que elas querem muito entender. Ademais, são falantes e gostam de brincar com tudo e com todos, mas enjoam rápido das brincadeiras.

Além de questionarem tudo, elas são bem inconstantes, estão sempre mudando e se adaptando para viver uma nova experiência, uma nova realidade. Os pais dos pequenos geminianos precisam ter muita paciência para explicar seus questionamentos e para lidar com essas mudanças.

Câncer

As crianças de Câncer costumam ser otimistas (Imagem: Gen-san | Shutterstock)

A criança nativa de Câncer é mais apegada à família. Além disso, necessita de atenção e carinho, bem como adora ser elogiada e gosta de ter o acolhimento de quem é próximo a ela. Aliás, se sente insegura quando está afastada da sua figura familiar favorita.

Devido à sensibilidade aflorada, as crianças deste signo costumam ser otimistas. No entanto, gostam de fazer drama e, às vezes, choram facilmente. Sendo assim, precisam aprender a se virar sozinhas. Porém, isso não significa que devemos invalidar os seus sentimentos, o que apenas as tornaria mais inseguras e reprimidas.

Leão

As crianças de Leão são aquelas que acreditam ser as favoritas em qualquer situação (Imagem: Gen-san | Shutterstock)

As crianças do signo de Leão são aquelas que acreditam ser as favoritas em qualquer situação. Quando não se sentem assim, fazem de tudo para chamar atenção. Além disso, gostam de receber elogios, mas precisam entender que não são as únicas que merecem isso.

Os pequenos leoninos costumam ser muito alegres e divertidos. Porém, não gostam de seguir regras. Inclusive, eles têm uma personalidade marcante desde cedo. Por esse motivo, são acostumados a comandar as brincadeiras e a distribuir os personagens e as funções. Apesar disso, são crianças extremamente generosas, do tipo que sempre vão dividir os brinquedos. Elas querem conquistar os outros, mas deixam bem claro a sua posição de “superioridade”.

Virgem

As crianças de Virgem adoram observar as pessoas ao seu redor e estão sempre atentas ao ambiente (Imagem: Gen-san | Shutterstock)

A criança nativa de Virgem é inteligente e tímida, mas adora observar as pessoas ao seu redor e está sempre atenta ao ambiente. Além disso, tende a ser mais séria e aparenta ser bem calma. Apesar da aparência, é bem inquieta e ansiosa. Inclusive, muitas coisas simples a podem tirar do eixo.

Estar no meio de pessoas calmas e ambientes com natureza propicia um ótimo desenvolvimento para os pequenos virginianos. Para estimulá-los, são necessários brinquedos e brincadeiras que os façam pensar e observar. São crianças que exigem muito das interações e apresentam grande potencial intelectual desde cedo. Também costumam ser organizadas e metódicas.

Libra

As crianças de Libra adoram cuidar da aparência (Imagem: Gen-san | Shutterstock)

As crianças de Libra adoram cuidar da aparência. Além disso, buscam atenção e tentam sempre agradar os outros. Por não saberem dizer não, elas acabam escondendo as próprias vontades. Por isso, os pais precisam se atentar muito, sempre perguntando o que elas querem, para aprenderem a não depender tanto da solução dos outros.

Ademais, elas se dão bem com todo mundo e odeiam brigas; por isso, vão sempre tentar intermediar e melhorar uma situação. Adoram mostrar aos outros como viver em um clima melhor, e não aceitam injustiças. Os pequenos librianos também adoram brincar, se divertir e estar em harmonia com as outras crianças, sempre buscando colocar-se no lugar do outro.

Escorpião

As crianças de Escorpião têm a personalidade forte e exigem muito dos pais (Imagem: Gen-san | Shutterstock)

A criança de Escorpião é intensa. Tem uma personalidade forte e exige muito dos pais. Adora observar tudo e acaba guardando muitas informações. Paralelamente, é misteriosa e introspectiva. Não gosta que mintam para ela e sente-se muito vulnerável quando descobre uma mentira. Além disso, ela costuma ser ciumenta e possessiva. Tudo para ela é sentido de maneira profunda. Consequentemente, ela se doa ao máximo nas relações.

Sagitário

As crianças de Sagitário são bem-humoradas e adoram se movimentar (Imagem: Gen-san | Shutterstock)

As crianças do signo de Sagitário são bem-humoradas e adoram se movimentar e brincar. Por isso, elas fazem amigos com facilidade e se enturmam em qualquer lugar. Entretanto, não gostam de limites e restrições, querem viver tudo ao máximo. Muitas vezes, vai ser preciso impor deveres e obrigações e mostrar a elas a importância deles.

Capricórnio

As crianças de Capricórnio tendem a entender as obrigações e as responsabilidades desde novas (Imagem: Gen-san | Shutterstock)

As crianças de Capricórnio nasceram com alma de adulto, tendem a entender as obrigações e as responsabilidades desde novas. Elas gostam de ter suas próprias coisinhas, e não lidam bem quando precisam dividir algo. Além disso, os pequenos deste signo têm uma ótima noção de tempo e estão sempre seguindo os horários determinados para não se atrasarem. Costumam ser muito estudiosos e cumprem todas as suas tarefas.

Aquário

As crianças de Aquário adoram inventar novas brincadeiras e sabem falar superbem (Imagem: Gen-san | Shutterstock)

As crianças de Aquário são criativas e diferentes. Adoram inventar novas brincadeiras, sabem falar superbem desde cedo e são preocupadas com as outras pessoas. Além disso, gostam de estudar e adoram transmitir o que aprenderam. São aquelas que aprendem algo na sala de aula e, quando chegam em casa, ensinam tudo para a mãe. Sua mente é curiosa, inquieta e muito acelerada; por isso, aprendem com muita rapidez.

Peixes

As crianças de Peixes são afetuosas e se preocupam com os que amam (Imagem: Gen-san | Shutterstock)

As crianças de Peixes são afetuosas e se preocupam (talvez até demais) com os que amam. São cheias de sonhos e amam imaginar e criar histórias. Elas podem ficar horas lendo, entretidas com brinquedos ou mesmo distraídas – mas, ainda assim, conseguem observar tudo ao seu redor. A forte intuição e a percepção das “entrelinhas” são características destes pequenos.

No entanto, costumam ser desastradas, esquecidas e acabam se machucando fácil ou quebrando alguma coisa. Além disso, é normal para essas crianças perderem a noção do tempo, o que faz com que sejam chamadas de desorganizadas ou pouco esforçadas.

Elas são generosas e têm muita dificuldade para dizer não. É necessário ter atenção para que elas não sejam usadas pelos amiguinhos, acabando por fazer tudo que eles querem. Outro perigo é que essas crianças costumam confiar muito facilmente nos outros, inclusive em adultos desconhecidos.

Por Alice Veloso