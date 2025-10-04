As receitas com picanha para o almoço oferecem uma variedade de sabores e técnicas de preparo que podem transformar qualquer refeição em um momento especial. Desde opções tradicionais até pratos mais sofisticados, como ao molho de vinho tinto ou com chimichurri, cada versão proporciona uma experiência culinária única.
A seguir, veja 6 receitas com picanha para o almoço de sábado!
Picanha com molho chimichurri
Ingredientes
- 1 kg de picanha
- 1/2 xícara de chá de salsinha picada
- 1/4 de xícara de chá de orégano
- 4 dentes de alho descascados e picados
- 1/2 colher de chá de pimenta calabresa
- 1 colher de chá de vinagre de vinho tinto
- 1/4 de xícara de chá de azeite
- Suco de 1 limão
- Sal, sal grosso e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque a salsinha, o orégano, o alho, a pimenta calabresa, o vinagre, o azeite, o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino e misture. Reserve. Em outro recipiente, coloque a picanha e tempere com sal grosso e pimenta-do-reino. Transfira para uma grelha ou churrasqueira preaquecida, com a gordura voltada para cima, e grelhe cada lado por 10 minutos. Após, retire a carne da grelha e corte em fatias. Disponha o molho chimichurri sobre ela e sirva em seguida.
Picanha com molho de mostarda e mel
Ingredientes
- 1 peça de picanha
- 3 colheres de sopa de mostarda dijon
- 2 colheres de sopa de mel
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1 colher de sopa de molho de soja
- 2 dentes de alho picados
- Sal grosso e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque a picanha e tempere com sal grosso e pimenta-do-reino. Após, transfira a carne para uma grelha ou churrasqueira preaquecida, com a gordura voltada para cima, e grelhe cada lado por 7 minutos. Retire a carne da grelha, espere esfriar e corte em fatias. Reserve. Em um recipiente, coloque a mostarda dijon, o mel, o azeite, o molho de soja, o alho e a pimenta-do-reino e misture. Despeje o molho sobre a carne e sirva em seguida.
Picanha com crosta de queijo
Ingredientes
- 1 kg de picanha
- 4 dentes de alho picados
- 2 colheres de sopa de manteiga
- 1 xícara de chá de queijo parmesão ralado
- 1/2 xícara de chá de requeijão
- Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma tigela, tempere a picanha com sal e pimenta-do-reino. Aqueça uma frigideira com azeite em fogo médio. Doure a picanha por todos os lados para selar a carne. Transfira a picanha para uma assadeira, cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 35 minutos. Enquanto a carne assa, misture em uma tigela o queijo parmesão ralado, o requeijão e os dentes de alho. Retire a picanha do forno, remova o papel-alumínio e espalhe a mistura de queijo sobre a carne. Retorne ao forno até que a crosta esteja dourada e firme. Retire do forno e deixe descansar por 5 minutos antes de fatiar. Sirva em seguida.
Picanha com molho de vinho tinto
Ingredientes
- 1 kg de picanha
- 1 xícara de chá de vinho tinto seco
- 1 cebola descascada e picada
- 2 dentes de alho descascados e amassados
- 1 colher de sopa de manteiga
- 1 colher de sopa de farinha de trigo
- 1 xícara de chá de caldo de carne
- Azeite, sal, sal grosso, pimenta-do-reino moída e alecrim a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque a picanha e tempere com sal grosso e pimenta-do-reino. Reserve. Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha a carne sobre ela, com a gordura voltada para baixo, e cozinhe por 10 minutos, virando na metade do tempo. Após, transfira a picanha para uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 20 minutos. Retire do forno e reserve.
Na mesma frigideira, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para derreter. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a farinha de trigo e misture até obter um creme. Aos poucos, coloque o vinho tinto e cozinhe por 5 minutos, mexendo sempre para evitar grumos. Junte o caldo de carne e o ramo de alecrim e cozinhe até o molho engrossar. Desligue o fogo e tempere com sal e pimenta-do-reino. Retire a picanha do forno, espere esfriar e fatie. Disponha o molho sobre ela e sirva em seguida.
Dica: sirva a carne acompanhada com batatas cozidas.
Picanha na manteiga com ervas
Ingredientes
- 1 kg de picanha
- 100 g de manteiga
- 2 colheres de sopa de salsinha picada
- 2 colheres de sopa de tomilho
- 2 colheres de sopa de alecrim
- 3 dentes de alho descascados e picados
- 1 colher de chá de suco de limão
- Sal, sal grosso e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque a manteiga, a salsinha, o tomilho, o alecrim, o alho, o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino e misture. Reserve. Em outro recipiente, coloque a picanha e tempere com sal grosso e pimenta-do-reino. Reserve. Leve uma frigideira antiaderente ao fogo médio para aquecer. Disponha a carne sobre ela e sele cada lado por 7 minutos. Desligue o fogo, transfira a picanha para um refratário e espalhe a manteiga com ervas sobre ela. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 20 minutos. Retire do forno e fatie a carne. Sirva em seguida.
Picanha ao molho de laranja
Ingredientes
- 1 kg de picanha
- Suco de 3 laranjas
- Raspas de 1 laranja
- 2 dentes de alho picados
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1 colher de sopa de mel
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma tigela, tempere a picanha com sal e pimenta-do-reino. Aqueça uma frigideira com azeite em fogo médio e sele a picanha por todos os lados, até dourar bem. Transfira para uma assadeira. Em uma tigela, misture o suco de laranja, as raspas de laranja, o alho e o mel. Regue a picanha com essa mistura, cobrindo toda a carne. Cubra a assadeira com papel-alumínio e leve ao forno médio preaquecido por 40 minutos. Retire o papel-alumínio, regue a carne com o molho da assadeira e asse por mais 20 minutos, até dourar e caramelizar levemente. Sirva em seguida.