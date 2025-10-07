Veja o melhor presente para a criança de cada signo

A astrologia pode ser uma grande aliada na hora de escolher o presente de Dia das Crianças. Com base nas características de cada signo, é possível identificar preferências, traços de personalidade e até tipos de atividades que mais combinam com cada criança. Assim, a surpresa deixa de ser apenas um objeto e se transforma em uma forma de valorizar a individualidade, proporcionando uma experiência mais especial, significativa e alinhada com a essência.



A seguir, a astróloga Yara Vieira lista o melhor presente para a criança de cada signo. Confira!

Áries

O presente ideal para as crianças de Áries deve ser algo que envolva a curiosidade (Imagem: HappyPictures | Shutterstock)

A criança de Áries costuma ter o coração muito verdadeiro e ser agitada, impulsiva e corajosa. Por ser bastante expressiva, passa a impressão de ser muito intensa e hiperativa, pois não consegue ficar parada. Algumas acabam até sendo briguentas, provocativas e sabem fazer aquele “show” para conseguirem o que querem, porque ainda não conseguem controlar os sentimentos.

Assim, se deseja acessar o melhor lado da criança ariana, basta colocar em sua vida atividades com muitos movimentos para permitir que gaste essa energia de forma saudável. Sabendo disso, o presente ideal é algo que abuse de sua curiosidade e, ao mesmo tempo, de sua energia. Por isso, um dia no parque de diversões ou aquático pode ser perfeito.

Touro

O presente ideal para as crianças de Touro pode ser relacionado a algum desenho de que elas gostem (Imagem: HappyPictures | Shutterstock)

A criança de Touro costuma ser bastante tranquila. É um signo que possui uma personalidade bem calma e que preza o conforto e o bem-estar em sua vida desde pequeno. Esse nativo é aquele da turma que “qualquer paixão me diverte”.

Porém, é importante lembrar que o taurino costuma ser bem tradicional. Assim, a melhor forma de não errar no presente é prestar atenção ao desenho de que ele gosta, ou ao brinquedo favorito, e dar a ele algo relacionado, pois isso vai agregar em sua brincadeira e não exigir uma mudança. Além disso, presentes como videogame ou jogos de computador são excelentes, já que não exigem muitos movimentos, pois a criança taurina não gosta de agitação.

Gêmeos

O presente ideal para as crianças de Gêmeos deve ser algo em que elas não percam o interesse rapidamente (Imagem: HappyPictures | Shutterstock)

O signo de Gêmeos traz o lado mais infantil do zodíaco. Por isso, a criança geminiana é muito adorável, possui uma comunicação bem afiada e acaba se dando bem com qualquer pessoa, independentemente da idade. Por ser muito inteligente, rápida, arteira e detestar ficar parada, o seu presente ideal precisa estar à altura dessa personalidade, que pode mudar rapidamente.

Por isso, precisa ser algo inovador e em que ela não perca o interesse rápido, pois isso pode frustrá-la. As opções são inúmeras: bola de futebol, uma viagem divertida para algum parque ou hotel com piscinas, livros de aventuras e até jogos de videogame que trazem desafios mentais.

Câncer

O presente ideal para as crianças de Câncer está relacionado a jogos e brinquedos que proporcionem diversão individual (Imagem: HappyPictures | Shutterstock)

A criança canceriana é bastante ligada à família, principalmente à mãe, pois sente o carinho e o cuidado como algo muito especial. Costuma ser mais sensível, carinhosa e procura um ambiente calmo, equilibrado e com muito amor.

Normalmente, gosta de ficar em casa, pois prefere um lugar com segurança e conforto. Por isso, o presente ideal está relacionado a jogos e brinquedos que proporcionem diversão individual ou que não demandem que a criança saia de casa. Assim, você pode investir em jogos de tabuleiro ou de cartas, bonecas, roupas, jogos de videogame ou de computador.

Leão

O presente ideal para as crianças de Leão pode ser algo relacionado ao seu esporte favorito (Imagem: HappyPictures | Shutterstock)

Desde cedo, o nativo de Leão gosta de se destacar em tudo. É por isso que a criança leonina é muito alegre, adorável e brincalhona. Como possui o elemento Fogo como guia, também pode ser muito intensa, criativa e amar uma novidade. Essas características fazem com que ela sempre esteja envolvida com as artes. Acaba sendo alguém que gosta muito de pintar, explorar instrumentos musicais, ir atrás de descobrir um dom na dança ou, até mesmo, arriscar na poesia e no teatro.

Para entregar um presente que a agrade de coração, o ideal é deixar que ela explore esse lado artístico. Invista neste sonho e dê algumas aulas para matar a curiosidade dela sobre esse meio. Mas nem toda criança leonina vai estar voltada ao meio artístico. Por isso, o presente ideal pode ser algo relacionado ao seu esporte favorito ou, até mesmo, maquiagem, fantasia do seu personagem favorito ou uma boneca de princesa.

Virgem

O presente ideal para as crianças de Virgem pode ser jogos de raciocínio (Imagem: HappyPictures | Shutterstock)

Este é um signo do elemento Terra. Por isso, tende ser muito organizado, perfeccionista e se cobrar bastante. A criança de Virgem costuma ser comportada e, por não compreender os próprios sentimentos, se frustra com muita facilidade. É um signo que precisa de bastante atenção e amor; afinal, esse sente que precisa ser o melhor em tudo. A melhor forma de ajudá-lo é mostrando que a diversão pode ser encontrada na sua forma de viver.

O pequeno virginiano prefere algo mais arrumado. Por isso, os presentes ideais para essa criança estão ligados a coisas que ela consiga colecionar, como figurinhas e carrinhos. Virgem é o signo da comunicação e tecnologia; assim, costuma ser bastante inteligente e se importar com o conhecimento. Então, livros e jogos de raciocínio podem ser uma boa opção para explorar a criatividade.

Libra

O presente ideal para as crianças de Libra pode ser um passeio em um parque aquático ou uma visita ao zoológico (Imagem: HappyPictures | Shutterstock)

Em sua essência, a criança de Libra é muito educada, refinada e equilibrada. Por isso, não costuma fazer bagunça, respeita muito os mais velhos e sempre está em busca da justiça – isso faz com que seja aquela que normalmente fica “em cima do muro” em todas as situações. Isso é ótimo para os pais, que vão ter uma criança muito tranquila, artística e talentosa em sua vida. Por conta disso, o presente ideal é algo que realce essas suas qualidades.

Então, deixar que ela explore o mundo dos desenhos, da pintura ou, até mesmo, da escrita é algo interessante. Assim, um quadro com tintas, lápis de cor ou um diário pode ser a diversão dessa criança. Claro que ela também gosta de se mover, já que faz parte do signo de Ar. Por isso, também pode adorar algo ao ar livre como um passeio em um parque aquático ou uma visita ao zoológico.

Escorpião

O presente ideal para a criança de Escorpião pode ser aquele que envolve mistério, atraindo a sua atenção (Imagem: HappyPictures | Shutterstock)

A criança escorpiana desde cedo mostra que é profunda e misteriosa. Costuma ser fechada e analisa as pessoas antes de criar laços. Não é daquelas que fazem amizade com todo mundo, normalmente vai ter o seu grupinho e não gosta de desconhecidos adentrando o seu mundo. De uma forma mais atenciosa, observa todos ao seu redor e, por isso, a curiosidade é a sua maior característica.

Gosta de desvendar os acontecimentos e se diverte com jogos como detetive, polícia e ladrão, esconde-esconde e todas as brincadeiras de mistério. Nesse caso, o presente ideal é deixar que a criança de Escorpião explore esse seu lado fã de suspense. Investir em livros policiais, filmes desse gênero e jogos pode ser uma boa para atrair a sua atenção.

Sagitário

O presente ideal para as crianças de Sagitário é algo que permita a elas explorarem o mundo livremente (Imagem: HappyPictures | Shutterstock)

Este é o signo da aventura, por isso que a criança sagitariana é bastante arteira. Conhecida por ser “o palhaço” da turma, ela brinca com todo mundo. Porém, sua personalidade faz com que muitas pessoas pensem que é mal-educada, mas ela é apenas verdadeira. Isso não deve ser motivo de brigas e críticas, pois pode afetar a sua autoconfiança. Pelo contrário, essa liberdade deve ser mantida (claro que com alguns toques de que existem horas e locais para se falar o que pensa).

O presente ideal para essa criança é algo que a permita explorar o mundo da forma como ela gosta: livre. Assim, um passeio para cachoeiras, parques de diversões ou praia são bastante interessantes para que ela conheça o mundo. Se for investir em objetos, você pode optar por um telescópio, para ela explorar o universo, ou jogos e brinquedos com os quais se possa brincar em grupo, como bola ou jogo de tabuleiro, para que ela use a habilidade de socialização.

Capricórnio

O presente ideal para crianças de Capricórnio está relacionado a itens colecionáveis (Imagem: HappyPictures | Shutterstock)

Desde criança, o capricorniano é muito responsável e preocupado com o futuro. É aquele que parece um miniadulto, pois não tem muita paciência para o mundo infantil. Gosta de assistir a filmes ao invés de desenho, de conversar com os adultos ao invés de ficar no meio das crianças, e observar o comportamento das pessoas ao invés de se arriscar a errar. Porém, isso não significa que ele não tenha a essência de uma criança.

Como qualquer outra, ela também está aprendendo com a vida. Então, pode apresentar traços muito frágeis, sensíveis e medo do julgamento. Para ajudá-la com isso, a melhor forma é investir em sua inteligência. Presentes como livros, filmes, quebra-cabeça e até jogos de raciocínio vão deixá-la explorar a mente e não perder a essência infantil. É legal também dar itens colecionáveis, como figurinhas e carrinhos, pois isso vai ajudá-la na hora da socialização.

Aquário

O presente ideal para as crianças de Aquário envolve algo relacionado a esportes ou à tecnologia (Imagem: HappyPictures | Shutterstock)

Aquário possui uma essência bastante original. É por isso que a criança deste signo está bastante à frente do seu tempo. Ela se interessa por extraterrestres, vida após a morte e viagem no tempo. A sua criatividade vai muito longe e, por isso, ela adora brincar com coisas que envolvem o futuro, como carros flutuantes e tecnologia que ainda não existe.

Essa criança também gosta de explorar o universo e a vida além da forma como os conhecemos; por isso, ama histórias de terror, sobrenaturais e com teorias da conspiração. Agitada, ela também adora qualquer presente que esteja relacionado a esportes e times. Gosta de brincadeiras em que precisa se provar como melhor. Além disso, é fã de tecnologia — por isso vale investir em videogames com jogos futuristas e de sobrevivência.

Peixes

O presente ideal para as crianças de Peixes envolve fantasias de personagens (Imagem: HappyPictures | Shutterstock)

Princesas, piratas, espiãs, detetives ou super-heróis, essas são as personalidades com as quais a criança de Peixes vai se identificar. Esse signo vive no mundo da lua e é extremamente sonhador. A sua criatividade é alta, pois deseja alcançar o mundo da fantasia. Assim, o pequeno pisciano é sensível, paciente, honesto e se esforça para agradar o próximo — por isso acaba sendo influenciada.

Pensando nisso, é importante ajudar a criança a explorar a própria personalidade, para que não seja alguém que necessita da aprovação do próximo. Assim, deixá-la desbravar o universo de fantasias e criatividade é bom para que se sinta livre para viver da forma como quiser. Por isso, o presente ideal é uma fantasia do seu personagem favorito ou um boneco para ela fazer de melhor amigo, além de livros de fantasias e jogos de RPG.

Por Luana Farias