6 receitas vegetarianas práticas para o jantar

Aprenda a preparar pratos deliciosos e simples para variar o cardápio

Salada de quinoa com ervilha e hortelã (Imagem: Liliya Kandrashevich | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Após um dia corrido, apreciar um delicioso jantar antes de descansar é uma das satisfações que tornam a noite mais prazerosa. Nesse sentido, ter opções de receitas práticas, gostosas e vegetarianas é uma excelente alternativa, pois elas ajudam a economizar tempo e ainda proporcionam uma refeição deliciosa até mesmo para quem não tem muita habilidade na cozinha.

A seguir, confira 6 receitas vegetarianas práticas para o jantar!

Salada de quinoa com ervilha e hortelã

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de quinoa
  • 2 xícaras de chá de água
  • 1 xícara de chá de folhas de hortelã picadas
  • 395 g de ervilha fresca cozida e escorrida
  • 2 colheres de sopa de vinagre
  • Suco de 1 limão
  • Sal, azeite e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em água corrente, lave a quinoa, escorra e disponha em uma panela. Cubra com água, coloque sal e leve ao fogo médio para cozinhar por 15 minutos após ferver. Desligue o fogo, espere esfriar, escorra a água, transfira a quinoa para um recipiente, tampe e deixe descansar por 20 minutos. Após, adicione as folhas de hortelã, a ervilha, o vinagre, o azeite, o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino e misture bem. Leve à geladeira por 1 hora. Sirva em seguida.

Berinjela recheada com tofu

Ingredientes

  • 3 berinjelas
  • 200 g de tofu amassado
  • 3 dentes de alho descascados e amassados
  • 1 cebola descascada e picada
  • 1 colher de sopa de vinagre
  • 1 colher de sopa de azeite
  • Sal, pimenta-do-reino moída e orégano a gosto
  • Água

Modo de preparo

Com a ajuda de uma faca, corte as berinjelas ao meio no sentido do comprimento e disponha em um recipiente. Cubra com água, coloque sal e vinagre e deixe de molho por 10 minutos. Após, descarte a água e transfira as berinjelas para uma panela. Cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar por 10 minutos após levantar fervura. Desligue o fogo, descarte a água, espere as berinjelas esfriarem e, com a ajuda de uma colher, retire a polpa de cada uma delas. Reserve tanto a polpa quanto a casca.

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente a cebola e o alho e doure. Junte a polpa das berinjelas e o tofu e refogue por 5 minutos. Desligue o fogo e tempere com sal e pimenta-do-reino. Disponha as berinjelas em uma travessa, e com a ajuda de uma colher, recheie com a mistura e polvilhe com orégano. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.

Bolinho de arroz com legumes

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de arroz cozido
  • 1/2 xícara de chá de cenoura ralada
  • 1/2 xícara de chá de abobrinha ralada
  • 1/4 de xícara de chá de milho-verde
  • 1/4 de xícara de chá de cebola picada
  • 2 colheres de sopa de cheiro-verde picado
  • 2 colheres de sopa de farinha de linhaça
  • 5 colheres de sopa de água
  • 1/2 xícara de chá de farinha de aveia 
  • 1 colher de sopa de azeite
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Azeite para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, misture a farinha de linhaça com a água e deixe descansar por 10 minutos, até formar um gel. Em uma tigela grande, coloque o arroz cozido e amasse levemente com um garfo até que os grãos comecem a se unir. Adicione a cenoura, a abobrinha, o milho-verde, a cebola e o cheiro-verde. Misture bem. Acrescente o gel de linhaça e mexa até que os ingredientes fiquem bem incorporados. Junte a farinha de aveia e o azeite, misturando até obter uma massa firme e modelável. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Unte uma assadeira com azeite e modele os bolinhos com o auxílio de uma colher, acomodando-os lado a lado. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 25 a 30 minutos. Vire os bolinhos na metade do tempo para dourarem por igual. Sirva em seguida.

Prato branco com floretes de couve-flor assados
Couve-flor assada com açafrão (Imagem: Elena Veselova | Shutterstock)

Couve-flor assada com açafrão

Ingredientes

  • 400 g de floretes de couve-flor
  • 2 dentes de alho descascados e amassados
  • 2 colheres de sopa de suco de limão
  • 1/4 de colher de chá de açafrão
  • 1/2 colher de chá de páprica doce
  • Sal e azeite a gosto
  • Água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque os floretes de couve-flor, cubra com água, coloque sal e tampe a panela. Leve ao fogo médio para cozinhar por 5 minutos após levantar fervura. Enquanto isso, em um recipiente, coloque o alho, o suco de limão, o sal, a páprica, o açafrão e o azeite e misture bem. Reserve. Retire a couve-flor do fogo, descarte a água, espere amornar e passe os floretes na mistura com açafrão. Após, disponha em uma assadeira untada com azeite e leve ao forno preaquecido a 240 °C até dourar. Sirva em seguida.

Rosti de mandioca com alho-poró

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de mandioca ralada
  • 1 cenoura descascada e ralada
  • 1 cebola descascada e picada
  • 1 talo de alho-poró cortado em fatias
  • 2 dentes de alho descascados e amassados
  • Azeite, sal, pimenta-do-reino branca moída e salsa picada a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a mandioca, a cenoura, a cebola, o alho-poró, o alho, o sal e a pimenta-do-reino e misture bem. Reserve. Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Com a ajuda de uma colher, disponha a mistura reservada sobre a panela e espalhe para preencher toda a superfície. Tampe a frigideira e, em fogo baixo, cozinhe o rosti até dourar. Após, regue o rosti com azeite, vire com cuidado e doure o outro lado. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Torta de legumes

Ingredientes 

Massa

  • 2 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 1/2 xícara de chá de farinha de aveia
  • 2 xícaras de chá de leite de aveia
  • 1/2 xícara de chá de azeite
  • 1 colher de sopa de vinagre de maçã
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • Sal a gosto

Recheio

  • 1 xícara de chá de brócolis cozido e picado
  • 1/2 xícara de chá de palmito picado
  • 1/2 xícara de chá de pimentão vermelho picado
  • 1/4 de xícara de chá de cebola picada
  • 1 tomate sem sementes picado
  • 2 colheres de sopa de azeitona picada
  • 2 colheres de sopa de cheiro-verde picado
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Azeite para untar

Modo de preparo

Massa

No liquidificador, coloque o leite de aveia, o azeite, o vinagre de maçã e o sal. Bata por 1 minuto. Acrescente a farinha de trigo e a farinha de aveia, batendo até obter uma massa lisa e homogênea. Adicione o fermento e bata rapidamente apenas para misturar. Reserve. 

Recheio

Em uma tigela, misture o brócolis, o palmito, o pimentão, a cebola, o tomate, a azeitona e o cheiro-verde. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Unte uma forma média com azeite. Despeje metade da massa e espalhe o recheio por cima. Cubra com o restante da massa e nivele com uma colher. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 35 a 40 minutos, até dourar e firmar. Sirva em seguida.

PE
PE

Portal EdiCase

    Por Redação EdiCase
    postado em 07/10/2025 19:07
