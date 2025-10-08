5 sucos naturais para potencializar o bronzeado

Alguns sucos naturais podem atuar como aliados para quem deseja conquistar um bronzeado mais bonito e duradouro. Isso acontece porque frutas e vegetais ricos em betacaroteno, como cenoura, mamão, manga e laranja, estimulam a produção de melanina, o pigmento responsável por dar cor à pele.
Abaixo, confira 5 receitas de sucos naturais para potencializar o bronzeado!
Suco de beterraba com maçã e cenoura
Ingredientes
- 1 beterraba descascada e cortada em pedaços
- 2 maçãs fuji sem sementes e picadas
- 2 cenouras descascadas e picadas
- 1 punhado de salsinha
- 250 ml de água gelada
Modo de preparo
Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata bem até obter uma mistura homogênea. Coe, se preferir um suco mais leve, ou sirva diretamente para aproveitar as fibras.
Suco de pêssego, cenoura e goiaba
Ingredientes
- 1 cenoura descascada e picada
- 1 pêssego maduro picado
- 1/2 goiaba vermelha picada
- 200 ml de água gelada
Modo de preparo
Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até obter uma mistura homogênea. Coe e sirva em seguida.
Suco de abacaxi, cenoura e gengibre
Ingredientes
- 1 cenoura descascada e picada
- 1 fatia de abacaxi picada
- 1 pedaço de gengibre
- 200 ml de água gelada
Modo de preparo
Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até obter uma mistura homogênea. Coe e sirva em seguida.
Suco de mamão, laranja e cenoura
Ingredientes
- 1/2 mamão-papaia descascado e sem sementes
- Suco de 2 laranjas
- 1 cenoura descascada e cortada em pedaços
- 250 ml de água gelada
Modo de preparo
Coloque o mamão, a cenoura, o suco das laranjas e a água no liquidificador. Bata até obter uma mistura homogênea. Coe o suco e sirva em seguida.
Suco de cenoura com manga e limão
Ingredientes
- 1 cenoura descascada e cortada em pedaços
- 1/2 manga descascada e picada
- Suco de 1 limão
- 250 ml de água gelada
Modo de preparo
Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até obter uma mistura homogênea. Sirva em seguida.