5 sucos naturais para potencializar o bronzeado

Alguns sucos naturais podem atuar como aliados para quem deseja conquistar um bronzeado mais bonito e duradouro. Isso acontece porque frutas e vegetais ricos em betacaroteno, como cenoura, mamão, manga e laranja, estimulam a produção de melanina, o pigmento responsável por dar cor à pele.

Abaixo, confira 5 receitas de sucos naturais para potencializar o bronzeado!

Suco de beterraba com maçã e cenoura

Ingredientes

1 beterraba descascada e cortada em pedaços

descascada e cortada em pedaços 2 maçãs fuji sem sementes e picadas

2 cenouras descascadas e picadas

1 punhado de salsinha

250 ml de água gelada

Modo de preparo

Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata bem até obter uma mistura homogênea. Coe, se preferir um suco mais leve, ou sirva diretamente para aproveitar as fibras.

Suco de pêssego, cenoura e goiaba

Ingredientes

1 cenoura descascada e picada

1 pêssego maduro picado

1/2 goiaba vermelha picada

vermelha picada 200 ml de água gelada

Modo de preparo

Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até obter uma mistura homogênea. Coe e sirva em seguida.

Suco de abacaxi, cenoura e gengibre

Ingredientes

1 cenoura descascada e picada

1 fatia de abacaxi picada

picada 1 pedaço de gengibre

200 ml de água gelada

Modo de preparo

Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até obter uma mistura homogênea. Coe e sirva em seguida.

Suco de mamão, laranja e cenoura (Imagem: Tatiana Bralnina | Shutterstock)

Suco de mamão, laranja e cenoura

Ingredientes

1/2 mamão-papaia descascado e sem sementes

Suco de 2 laranjas

1 cenoura descascada e cortada em pedaços

250 ml de água gelada

Modo de preparo

Coloque o mamão, a cenoura, o suco das laranjas e a água no liquidificador. Bata até obter uma mistura homogênea. Coe o suco e sirva em seguida.

Suco de cenoura com manga e limão

Ingredientes

1 cenoura descascada e cortada em pedaços

1/2 manga descascada e picada

descascada e picada Suco de 1 limão

250 ml de água gelada

Modo de preparo

Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até obter uma mistura homogênea. Sirva em seguida.