Dermomakes: descubra como a maquiagem pode cuidar da sua pele

Os dermomakes surgem como uma tendência que une maquiagem e skincare em um único produto, facilitando a rotina de cuidados com a pele. Eles são formulados com ativos que hidratam, protegem e tratam a pele ao mesmo tempo em que proporcionam cobertura e acabamento estético.
Diferentemente dos cosméticos convencionais, bases, pós compactos e blushes que se enquadram nessa categoria precisam conter ativos que contribuem para o cuidado com a pele. “Entre os ativos mais recomendados, estão a vitamina E, a vitamina C e o ácido hialurônico, que preservam a hidratação natural da pele e ajudam a prevenir o envelhecimento precoce”, explica a Dra. Rachel Jones, coordenadora do curso de Farmácia e Biomedicina da Faculdade Anhanguera.
Benefícios dos dermomakes
Os dermomakes aliados práticos para quem busca praticidade sem abrir mão de cuidar da saúde da pele diariamente. Alguns dos seus benefícios são:
- Muitos produtos possuem FPS, protegendo contra raios ultravioletas (UV) e reduzindo o risco de envelhecimento precoce e câncer de pele;
- Bases e BB creams com ativos hidratantes ajudam a manter a pele saudável ao longo do dia;
- Fórmulas oil-free e pós matificantes controlam a oleosidade, deixando a pele com aspecto fresco;
- A maquiagem cria uma barreira física contra poluição e agressões externas.
Dermomake ideal
Para encontrar o dermomake ideal para as necessidades da sua pele, é importante considerar:
- Textura: peles oleosas e mistas se adaptam melhor a produtos matte e leves; já peles secas pedem fórmulas mais espessas e hidratantes;
- Ação do produto: é importante definir se a maquiagem será usada para alta cobertura, efeito natural ou redução de poros;
- Formulação: cosméticos com menos ingredientes tendem a oferecer melhor custo-benefício, sem perder a qualidade.
Cuidados com os dermomakes
A Dra. Rachel Jones lembra que os dermomakes podem ser aliados importantes, mas não substituem os cuidados básicos com a pele, como limpeza, hidratação e o uso diário de protetor solar. “A maquiagem pode ser uma grande aliada da pele quando aplicada e removida corretamente. Dormir maquiada pode obstruir os poros e causar acne. Além disso, optar por produtos de qualidade e manter uma rotina de cuidados é fundamental para que os efeitos sejam positivos a longo prazo”, acrescenta.
Por Priscila Dezidério