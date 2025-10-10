O Dia das Crianças é uma data especialmente dedicada à celebração da alegria que caracteriza a infância. Nesta ocasião tão especial, proporcionar momentos memoráveis e repletos de carinho é essencial. Uma maneira encantadora de fazer isso é por meio do preparo de receitas, uma atividade que une sabores, aprendizado e diversão.
A seguir, confira 7 receitas deliciosas e práticas para o Dia das Crianças e torne a festa ainda mais saborosa para os pequenos!
Panqueca de carne moída
Ingredientes
Massa
- 1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo
- 1 1/2 xícara de chá de leite
- 2 ovos
- 4 colheres de sopa de óleo
- Sal a gosto
Recheio
- 2 colheres de sopa de cebola picada
- 300 g de carne moída
- 1 tomate picado
- 70 g de extrato de tomate
- 200 g de creme de leite
- Azeite e sal a gosto
Montagem
- 400 g de molho de tomate
- Queijo parmesão ralado a gosto
Modo de preparo
Recheio
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Em seguida, refogue a cebola até ficar transparente. Adicione a carne moída e refogue até perder a cor avermelhada. Acrescente o tomate picado, o extrato de tomate, o sal, o creme de leite e misture. Cozinhe por 5 minutos e reserve.
Massa
Em um recipiente, coloque a farinha de trigo, os ovos, o óleo, o leite, o sal e misture até obter uma massa homogênea. Unte a frigideira com óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Com uma concha, coloque uma porção de massa na frigideira e espalhe. Doure os dois lados da panqueca. Repita o procedimento com toda a massa.
Montagem
Coloque o recheio de carne moída no centro da panqueca e enrole. Repita esse processo com todos os discos de panqueca. Depois, transfira as panquecas para uma travessa, regue com o molho de tomate e salpique com o queijo ralado. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 5 minutos. Sirva em seguida.
Bolinho de chuva
Ingredientes
- 1 xícara de chá de farinha de trigo
- 1/2 xícara de chá de açúcar
- 1 colher de chá de fermento em pó
- 1 ovo
- 1/2 xícara de chá de leite
- 1 colher de chá de essência de baunilha
- Óleo para fritar
- Açúcar e canela para polvilhar
Modo de preparo
Em uma tigela, misture a farinha de trigo, o açúcar e o fermento em pó. Em outra tigela, bata o ovo e misture com o leite e a essência de baunilha. Adicione essa mistura aos ingredientes secos e mexa até obter uma massa homogênea. Em uma panela funda, aqueça o óleo em fogo médio. Com a ajuda de duas colheres, pegue pequenas porções da massa e coloque cuidadosamente no óleo quente.
Frite até que os bolinhos fiquem dourados, virando-os para ficarem uniformemente fritos. Retire os bolinhos com uma escumadeira e coloque-os sobre papel toalha para escorrer o excesso de óleo. Enquanto ainda estiverem quentes, polvilhe com uma mistura de açúcar e canela. Sirva em seguida.
Frango frito crocante
Ingredientes
- 6 coxas de frango
- 6 sobrecoxas de frango
- 5 dentes de alho picados
- Sal, páprica defumada e pimenta-do-reino moída a gosto
- 500 g de farinha de trigo
- 4 ovos batidos
- 1/4 de xícara de chá de água
- 500 g de farinha de milho flocada
- 400 g de cereal de milho triturado
- Óleo para fritar
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque as coxas e as sobrecoxas de frango e tempere com alho, sal e pimenta-do-reino. Misture e reserve por 30 minutos. Em outro recipiente, coloque a farinha de trigo e tempere com sal, páprica e pimenta-do-reino. Em uma tigela, misture o ovo batido com a água e reserve.
Passe os pedaços de frango na farinha de trigo e, depois, na mistura de ovos. Em seguida, passe na farinha de milho flocada e molhe na mistura de ovos mais uma vez. Por fim, cubra os pedaços de frango com o cereal de milho.
Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Frite os pedaços de frango até ficarem dourados. Coloque-os em papel-toalha para escorrer o excesso de óleo e sirva em seguida.
Pavê de morango
Ingredientes
- 395 g de leite condensado
- 200 g de creme de leite
- 500 ml de leite
- 2 colheres de sopa de amido de milho
- 1 colher de chá de essência de baunilha
- 200 g de biscoito de maisena
- 2 xícaras de chá de morango picado
- 1/2 xícara de chá de leite para umedecer os biscoitos
- Morangos inteiros para decorar
Modo de preparo
Em um recipiente, dissolva o amido de milho em 500 ml de leite. Em uma panela, misture o leite condensado, o leite com o amido de milho e a essência de baunilha. Leve ao fogo médio, mexendo constantemente até o creme engrossar. Desligue o fogo e acrescente o creme de leite, misturando bem. Deixe esfriar e reserve.
Em uma travessa, faça uma camada de biscoitos maisena levemente umedecidos no leite. Coloque uma camada de creme por cima dos biscoitos. Adicione uma camada de morango picado sobre o creme. Repita o processo até finalizar os ingredientes. Na última camada, cubra com creme e decore com os morangos inteiros. Leve à geladeira por 4 horas. Sirva em seguida.
Espaguete com almôndegas
Ingredientes
Almôndega
- 500 g de carne moída
- 1 ovo
- 1 colher de sopa de farinha de trigo
- 1/2 cebola picada
- 3 dentes de alho picados
- 1 colher de chá de sal
- 1/2 colher de chá de páprica defumada
- 1 colher de chá de orégano
- Azeite, cheiro-verde picado e pimenta-do-reino moída a gosto
Macarrão
- 250 g de macarrão tipo espaguete
- 1 colher de sopa de azeite
- 1/2 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 680 g de molho de tomate
- 1/2 xícara de chá de água
- Manjericão, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Água para cozinhar o macarrão
Modo de preparo
Almôndega
Em um recipiente, coloque todos os ingredientes da almôndega e misture até ficar homogêneo. Com as mãos, pegue porções de massa e modele em formato de bolinhas. Unte uma frigideira com azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Frite as almôndegas até ficarem douradas e reserve.
Macarrão
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione o sal e o macarrão. Cozinhe até a massa ficar al dente. Desligue o fogo, escorra o macarrão e reserve. Na mesma panela em que fritou as almôndegas, coloque o azeite e refogue a cebola até murchar. Acrescente o alho e doure. Adicione o molho de tomate, a água, o sal, a pimenta-do-reino e o manjericão. Junte as almôndegas, tampe e cozinhe por 10 minutos. Sirva o macarrão com o molho e as almôndegas.
Minipizza colorida de legumes
Ingredientes
Massa
- 2 xícaras de chá de farinha de trigo
- 1 colher de chá de fermento biológico seco
- 1/2 colher de chá de sal
- 3/4 de xícara de chá de água morna
- 1 colher de sopa de azeite
- Farinha de trigo para enfarinhar
Cobertura
- 1/2 xícara de chá de molho de tomate
- 1 xícara de chá de muçarela ralada
- 1/2 xícara de chá de tomate-cereja cortado ao meio
- 1/4 de xícara de chá de azeitona verde fatiada
- 1/4 de xícara de chá de azeitona preta fatiada
- 1/2 xícara de chá de berinjela grelhada cortada em rodelas
- Folhas frescas de manjericão a gosto
- Azeite para regar
Modo de preparo
Massa
Em um recipiente, misture a farinha de trigo, o fermento e o sal. Acrescente a água morna e o azeite, mexendo até formar uma massa homogênea. Transfira para uma superfície enfarinhada com farinha de trigo e sove por 5 minutos, até a massa ficar lisa e elástica. Cubra e deixe descansar por 30 minutos. Após o descanso, abra a massa e corte discos pequenos (aproximadamente 8 cm de diâmetro). Coloque-os em uma assadeira com papel-manteiga e os fure levemente com um garfo.
Cobertura
Espalhe o molho de tomate sobre cada disco e cubra com a mussarela. Distribua o tomate-cereja, as azeitonas e as rodelas de berinjela sobre as minipizzas. Regue com um fio de azeite e leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 15 minutos, ou até dourar. Retire do forno e finalize com folhas frescas de manjericão. Sirva quente.
Sanduíche de atum
Ingredientes
- 2 fatias de pão integral
- 100 g de atum escorrido
- 2 colheres de sopa de creme de ricota
- 1 colher de chá de suco de limão
- 1 colher de chá de mostarda dijon
- 1 colher de sopa de salsinha picada
- 1 colher de sopa de cebolinha picada
- 1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída
- Folhas de rúcula e tomates-cereja cortados ao meio a gosto
Modo de preparo
Em uma tigela, misture o atum com o creme de ricota, o suco de limão e a mostarda até formar um creme leve. Acrescente a salsinha, a cebolinha e a pimenta-do-reino, mexendo bem para incorporar os sabores. Depois, toste levemente as fatias de pão em uma frigideira em fogo baixo. Espalhe o creme de atum sobre uma fatia, adicione as folhas de rúcula e feche com a outra fatia. Corte ao meio na diagonal e sirva acompanhado dos tomates-cereja.