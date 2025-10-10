O Dia das Crianças é uma data especialmente dedicada à celebração da alegria que caracteriza a infância. Nesta ocasião tão especial, proporcionar momentos memoráveis e repletos de carinho é essencial. Uma maneira encantadora de fazer isso é por meio do preparo de receitas, uma atividade que une sabores, aprendizado e diversão.

A seguir, confira 7 receitas deliciosas e práticas para o Dia das Crianças e torne a festa ainda mais saborosa para os pequenos!

Panqueca de carne moída

Ingredientes

Massa

1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo

1 1/2 xícara de chá de leite

2 ovos

4 colheres de sopa de óleo

Sal a gosto

Recheio

2 colheres de sopa de cebola picada

300 g de carne moída

1 tomate picado

70 g de extrato de tomate

200 g de creme de leite

Azeite e sal a gosto

Montagem

400 g de molho de tomate

Queijo parmesão ralado a gosto

Modo de preparo

Recheio

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Em seguida, refogue a cebola até ficar transparente. Adicione a carne moída e refogue até perder a cor avermelhada. Acrescente o tomate picado, o extrato de tomate, o sal, o creme de leite e misture. Cozinhe por 5 minutos e reserve.

Massa

Em um recipiente, coloque a farinha de trigo, os ovos, o óleo, o leite, o sal e misture até obter uma massa homogênea. Unte a frigideira com óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Com uma concha, coloque uma porção de massa na frigideira e espalhe. Doure os dois lados da panqueca. Repita o procedimento com toda a massa.

Montagem

Coloque o recheio de carne moída no centro da panqueca e enrole. Repita esse processo com todos os discos de panqueca. Depois, transfira as panquecas para uma travessa, regue com o molho de tomate e salpique com o queijo ralado. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 5 minutos. Sirva em seguida.

Bolinho de chuva

Ingredientes

1 xícara de chá de farinha de trigo

1/2 xícara de chá de açúcar

1 colher de chá de fermento em pó

1 ovo

1/2 xícara de chá de leite

1 colher de chá de essência de baunilha

Óleo para fritar

Açúcar e canela para polvilhar

Modo de preparo

Em uma tigela, misture a farinha de trigo, o açúcar e o fermento em pó. Em outra tigela, bata o ovo e misture com o leite e a essência de baunilha. Adicione essa mistura aos ingredientes secos e mexa até obter uma massa homogênea. Em uma panela funda, aqueça o óleo em fogo médio. Com a ajuda de duas colheres, pegue pequenas porções da massa e coloque cuidadosamente no óleo quente.

Frite até que os bolinhos fiquem dourados, virando-os para ficarem uniformemente fritos. Retire os bolinhos com uma escumadeira e coloque-os sobre papel toalha para escorrer o excesso de óleo. Enquanto ainda estiverem quentes, polvilhe com uma mistura de açúcar e canela. Sirva em seguida.

Frango frito crocante (Imagem: kckate16 | Shutterstock)

Frango frito crocante

Ingredientes

6 coxas de frango

6 sobrecoxas de frango

5 dentes de alho picados

Sal, páprica defumada e pimenta-do-reino moída a gosto

500 g de farinha de trigo

4 ovos batidos

1/4 de xícara de chá de água

500 g de farinha de milho flocada

400 g de cereal de milho triturado

Óleo para fritar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque as coxas e as sobrecoxas de frango e tempere com alho, sal e pimenta-do-reino. Misture e reserve por 30 minutos. Em outro recipiente, coloque a farinha de trigo e tempere com sal, páprica e pimenta-do-reino. Em uma tigela, misture o ovo batido com a água e reserve.

Passe os pedaços de frango na farinha de trigo e, depois, na mistura de ovos. Em seguida, passe na farinha de milho flocada e molhe na mistura de ovos mais uma vez. Por fim, cubra os pedaços de frango com o cereal de milho.

Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Frite os pedaços de frango até ficarem dourados. Coloque-os em papel-toalha para escorrer o excesso de óleo e sirva em seguida.

Pavê de morango

Ingredientes

395 g de leite condensado

200 g de creme de leite

500 ml de leite

2 colheres de sopa de amido de milho

1 colher de chá de essência de baunilha

200 g de biscoito de maisena

2 xícaras de chá de morango picado

picado 1/2 xícara de chá de leite para umedecer os biscoitos

Morangos inteiros para decorar

Modo de preparo

Em um recipiente, dissolva o amido de milho em 500 ml de leite. Em uma panela, misture o leite condensado, o leite com o amido de milho e a essência de baunilha. Leve ao fogo médio, mexendo constantemente até o creme engrossar. Desligue o fogo e acrescente o creme de leite, misturando bem. Deixe esfriar e reserve.

Em uma travessa, faça uma camada de biscoitos maisena levemente umedecidos no leite. Coloque uma camada de creme por cima dos biscoitos. Adicione uma camada de morango picado sobre o creme. Repita o processo até finalizar os ingredientes. Na última camada, cubra com creme e decore com os morangos inteiros. Leve à geladeira por 4 horas. Sirva em seguida.

Espaguete com almôndegas

Ingredientes

Almôndega

500 g de carne moída

1 ovo

1 colher de sopa de farinha de trigo

1/2 cebola picada

3 dentes de alho picados

1 colher de chá de sal

1/2 colher de chá de páprica defumada

1 colher de chá de orégano

Azeite, cheiro-verde picado e pimenta-do-reino moída a gosto

Macarrão

250 g de macarrão tipo espaguete

tipo espaguete 1 colher de sopa de azeite

1/2 cebola picada

2 dentes de alho picados

680 g de molho de tomate

1/2 xícara de chá de água

Manjericão, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água para cozinhar o macarrão

Modo de preparo

Almôndega

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes da almôndega e misture até ficar homogêneo. Com as mãos, pegue porções de massa e modele em formato de bolinhas. Unte uma frigideira com azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Frite as almôndegas até ficarem douradas e reserve.

Macarrão

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione o sal e o macarrão. Cozinhe até a massa ficar al dente. Desligue o fogo, escorra o macarrão e reserve. Na mesma panela em que fritou as almôndegas, coloque o azeite e refogue a cebola até murchar. Acrescente o alho e doure. Adicione o molho de tomate, a água, o sal, a pimenta-do-reino e o manjericão. Junte as almôndegas, tampe e cozinhe por 10 minutos. Sirva o macarrão com o molho e as almôndegas.

Minipizza colorida de legumes (Imagem: zi3000 | Shutterstock)

Minipizza colorida de legumes

Ingredientes

Massa

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 colher de chá de fermento biológico seco

1/2 colher de chá de sal

3/4 de xícara de chá de água morna

1 colher de sopa de azeite

Farinha de trigo para enfarinhar

Cobertura

1/2 xícara de chá de molho de tomate

1 xícara de chá de muçarela ralada

1/2 xícara de chá de tomate-cereja cortado ao meio

1/4 de xícara de chá de azeitona verde fatiada

1/4 de xícara de chá de azeitona preta fatiada

1/2 xícara de chá de berinjela grelhada cortada em rodelas

grelhada cortada em rodelas Folhas frescas de manjericão a gosto

Azeite para regar

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, misture a farinha de trigo, o fermento e o sal. Acrescente a água morna e o azeite, mexendo até formar uma massa homogênea. Transfira para uma superfície enfarinhada com farinha de trigo e sove por 5 minutos, até a massa ficar lisa e elástica. Cubra e deixe descansar por 30 minutos. Após o descanso, abra a massa e corte discos pequenos (aproximadamente 8 cm de diâmetro). Coloque-os em uma assadeira com papel-manteiga e os fure levemente com um garfo.

Cobertura

Espalhe o molho de tomate sobre cada disco e cubra com a mussarela. Distribua o tomate-cereja, as azeitonas e as rodelas de berinjela sobre as minipizzas. Regue com um fio de azeite e leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 15 minutos, ou até dourar. Retire do forno e finalize com folhas frescas de manjericão. Sirva quente.

Sanduíche de atum

Ingredientes

2 fatias de pão integral

100 g de atum escorrido

escorrido 2 colheres de sopa de creme de ricota

1 colher de chá de suco de limão

1 colher de chá de mostarda dijon

1 colher de sopa de salsinha picada

1 colher de sopa de cebolinha picada

1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída

Folhas de rúcula e tomates-cereja cortados ao meio a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, misture o atum com o creme de ricota, o suco de limão e a mostarda até formar um creme leve. Acrescente a salsinha, a cebolinha e a pimenta-do-reino, mexendo bem para incorporar os sabores. Depois, toste levemente as fatias de pão em uma frigideira em fogo baixo. Espalhe o creme de atum sobre uma fatia, adicione as folhas de rúcula e feche com a outra fatia. Corte ao meio na diagonal e sirva acompanhado dos tomates-cereja.