É fundamental cuidar da alimentação para fortalecer a imunidade e prevenir as doenças respiratórias. Uma estratégia eficaz para isso é incluir sucos feitos de frutas e vegetais na dieta diária. Isso porque eles são ricos em nutrientes essenciais, como vitaminas, minerais e antioxidantes, que desempenham um papel fundamental no fortalecimento do sistema imunológico e na proteção contra infecções respiratórias.
A seguir, confira como preparar 7 sucos para ajudar a fortalecer a imunidade!
Suco de beterraba com laranja
Ingredientes
- 2 beterrabas descascadas e picadas
- 2 maçãs sem sementes e picadas
- 2 cenouras descascadas e picadas
- 700 ml de suco de laranja
- Pedras de gelo a gosto
Modo de preparo
No liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto o gelo, e bata até ficar homogêneo. Coe o suco e sirva com as pedras de gelo.
Suco de abacaxi com cenoura e gengibre
Ingredientes
- 2 cenouras descascadas e picadas
- 3 fatias de abacaxi descascadas e picadas
- 4 fatias finas de gengibre
- 500 ml de água
- Pedras de gelo a gosto
Modo de preparo
No liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto o gelo, e bata até ficar homogêneo. Coe o suco e sirva com as pedras de gelo.
Suco de couve com abacaxi
Ingredientes
- 3 folhas de couve picadas
- 2 fatias de abacaxi descascadas e picadas
- 350 ml de água de coco gelada
- 3 folhas de hortelã
Modo de preparo
No liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até ficar homogêneo. Coe o suco e sirva em seguida.
Suco de goiaba com limão
Ingredientes
- 8 goiabas picadas
- 400 ml de água de coco gelada
- Suco de 1 limão
Modo de preparo
No liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até ficar homogêneo. Coe o suco e sirva em seguida.
Suco de acerola com gengibre
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de acerola madura
- 1 colher de chá de gengibre ralado
- 500 ml de água gelada
- 1 colher de sopa de mel
Modo de preparo
Coloque as frutas no liquidificador com a água e o gengibre ralado. Bata por cerca de 1 minuto, apenas o suficiente para triturar bem as frutas. Coe o suco em uma peneira fina, pressionando com uma colher para extrair todo o líquido. Adoce com mel e sirva imediatamente.
Suco de frutas cítricas
Ingredientes
- Suco de 1 limão-siciliano
- Suco de 1 laranja
- 1 fatia fina de gengibre
- 300 ml de água
- Pedras de gelo a gosto
Modo de preparo
No liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto o gelo, e bata até ficar homogêneo. Sirva com as pedras de gelo.
Suco de carambola com kiwi e hortelã
Ingredientes
- 3 carambolas maduras
- 2 kiwis descascados e picados
- 5 folhas de hortelã
- 250 ml de água gelada
- Pedras de gelo a gosto
Modo de preparo
No liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até ficar homogêneo. Sirva em seguida.