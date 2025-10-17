Os bolos são uma excelente pedida para o café da manhã ou para o lanche da tarde. Simples e práticos de fazer — usando principalmente o liquidificador —, eles são versáteis e podem ser preparados com diferentes tipos de ingredientes para variar o sabor. E o melhor tudo: harmonizam bem com vários tipos de bebidas, como chá, café e até suco, facilitando a composição de cardápios.
Por isso, confira 9 receitas de bolo de liquidificador para fazer em poucos minutos!
Bolo de laranja
Ingredientes
- 1 laranja descascada, cortada em pedaços e sem sementes
- 3 ovos
- 1/2 xícara de chá de açúcar
- 1 xícara de chá de óleo
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- 2 xícaras de chá de farinha de trigo
- Manteiga para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
- Açúcar de confeiteiro para decorar
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque a laranja, os ovos, o açúcar e o óleo e bata até obter uma consistência homogênea. Aos poucos, acrescente a farinha de trigo e bata para incorporar. Por último, junte o fermento químico e bata para misturar. Unte uma forma com furo central com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo. Despeje a massa na forma e leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Aguarde esfriar e polvilhe o açúcar de confeiteiro. Sirva em seguida.
Bolo de leite condensado
Ingredientes
- 395 g de leite condensado
- 250 ml de leite
- 2 ovos
- 2 colheres de sopa de manteiga sem sal
- 1 xícara de chá de açúcar
- 2 xícaras de chá de farinha de trigo
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- 1 pitada de sal
- Manteiga para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque o leite condensado, o leite e os ovos e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione a manteiga, o açúcar, a farinha de trigo e o sal e bata para incorporar. Por último, coloque o fermento químico e bata para misturar. Unte uma assadeira com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo. Despeje a massa na forma e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 40 minutos. Aguarde esfriar antes de servir.
Bolo de coco
Ingredientes
- 3 ovos
- 1/2 xícara de chá de óleo
- 1 xícara de chá de leite de coco
- 2 xícaras de chá de açúcar
- 3/4 de xícara de chá de farinha de trigo
- 1 xícara de chá de coco ralado
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- Óleo para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque os ovos, o óleo, o leite de coco e o açúcar e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione a farinha de trigo e o coco ralado aos poucos e bata para incorporar. Por último, coloque o fermento químico e bata para misturar. Unte uma assadeira com óleo e enfarinhe com farinha de trigo. Despeje a massa na forma e leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Aguarde esfriar antes de servir.
Bolo de fubá cremoso
Ingredientes
- 1 xícara de chá de fubá
- 3 colheres de sopa de farinha de trigo
- 3 ovos
- 2 colheres de sopa de manteiga
- 3 xícaras de chá de leite
- 1 xícara de chá de açúcar
- 50 g de queijo parmesão ralado
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- Manteiga para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque a manteiga, o leite, os ovos, o açúcar, o fubá, a farinha de trigo e o queijo parmesão e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione o fermento químico e bata para incorporar. Unte uma assadeira com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo. Despeje a massa na forma e leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Aguarde esfriar antes de servir.
Bolo de baunilha
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de óleo
- 200 ml de leite morno
- 2 xícaras de chá de farinha de trigo
- 2 ovos
- 2 xícaras de chá de açúcar
- 1 colher de sopa de essência de baunilha
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- Manteiga para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque o óleo, o leite, os ovos e a essência de baunilha e bata até obter uma consistência homogênea. Enquanto isso, em um recipiente, coloque o açúcar e a farinha de trigo e misture. Despeje a mistura no liquidificador e bata para incorporar. Por último, coloque o fermento químico e bata para misturar. Unte uma assadeira com manteiga e enfarinhe farinha de trigo. Despeje a massa na forma e leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Aguarde esfriar antes de servir.
Bolo de castanha-do-pará
Ingredientes
- 3 ovos
- 1/2 xícara de chá de óleo
- 3/4 de xícara de chá de açúcar
- 1/3 de xícara de chá de leite de aveia
- 1/4 de xícara de chá de castanha-do-pará
- 1/2 xícara de chá de farinha de arroz
- 1 pitada de sal
- 1/2 xícara de chá de polvilho doce
- 3/4 de xícara de chá de farinha de aveia
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- Óleo para untar
- Farinha de arroz para enfarinhar
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque os ovos, o óleo e o leite de aveia e bata até ficar homogêneo. Adicione o açúcar, a castanha-do-pará, a farinha de arroz, o sal, o polvilho doce e a farinha de aveia e bata até obter uma consistência homogênea. Por último, coloque o fermento químico e bata para incorporar. Unte uma assadeira com óleo e enfarinhe com farinha de arroz. Despeje a massa na forma e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 minutos. Aguarde esfriar antes de servir.
Bolo de maçã com canela
Ingredientes
- 3 maçãs sem sementes e picadas
- 3 ovos
- 1 xícara de chá de açúcar
- 1/4 de xícara de chá de óleo
- 2 xícaras de chá de farinha de trigo
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- 1 colher de sopa de canela em pó
- Óleo para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque as maçãs, o açúcar e a canela e bata até triturar bem a fruta. Adicione o óleo e os ovos e bata para incorporar. Transfira para um recipiente, acrescente a farinha de trigo e o fermento químico e mexa até obter uma consistência homogênea. Unte uma assadeira com óleo e enfarinhe com farinha de trigo. Despeje a massa na forma e leve ao forno preaquecido a 180 °C até crescer e dourar. Aguarde esfriar antes de servir.
Bolo de chocolate
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de farinha de trigo
- 1/3 de xícara de chá de açúcar
- 1 xícara de chá de chocolate em pó
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- 1/2 colher de chá de bicarbonato de sódio
- 1 xícara de chá de óleo
- 3 ovos
- 2 xícaras de chá de água quente
- Manteiga para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque o óleo, os ovos e a água quente e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione a farinha de trigo, o açúcar, o chocolate em pó, o fermento químico e o bicarbonato de sódio e bata para incorporar. Unte uma assadeira com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo. Despeje a massa na forma e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 40 minutos. Aguarde esfriar antes de servir.
Bolo de café
Ingredientes
- 3 ovos
- 1/2 xícara de chá de óleo
- 1 xícara de chá de café coado forte e frio
- 2 xícaras de chá de açúcar
- 3/4 de xícara de chá de farinha de trigo
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- Óleo para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque os ovos, o óleo, o café e açúcar e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione a farinha de trigo e bata para incorporar. Por último, coloque o fermento químico e misture delicadamente. Unte uma assadeira com óleo e enfarinhe com farinha de trigo. Despeje a massa na forma e leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Aguarde esfriar antes de servir.