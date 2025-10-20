Confira as principais características do signo de Escorpião

Os nativos de Escorpião costumam ser fascinados pelo mistério e pelo mundo espiritual e metafísico (Imagem: Vadim Sadovski | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Escorpião é o oitavo signo do zodíaco, pertencente à modalidade fixa e regido por Plutão, com Marte como corregente. No Mapa Astral, ele governa a casa 8, associada à transformação, ao renascimento e à profundidade emocional. Esse signo é marcado por intensidade, mistério e grande poder de regeneração.

Seu aroma característico é o patchouli, que reflete sua energia magnética e envolvente. Os números da sorte dos escorpianos são 7 e 9, e suas pedras de conexão espiritual são a turmalina negra, o citrino e a ametista. O elemento que representa Escorpião é a Água, símbolo de emoção, sensibilidade e intuição.

Questionadoras, otimistas, intensas e misteriosas, as pessoas do signo de Escorpião conseguem enxergar o que está no inconsciente do outro. Além disso, possuem “um olhar hipnótico e são capazes de acessar facilmente a própria sombra”, comenta a astróloga Thaís Mariano.

Os escorpianos costumam ser o centro das atenções e contagiam quem está ao redor com a forte energia que emanam. No entanto, “por trás da aparência imponente, há uma grande necessidade de controle e o medo de serem rejeitados”, analisa a especialista.

Ademais, os nativos de Escorpião são fascinados pelo mistério e pelo mundo espiritual e metafísico. Bons investigadores, também têm uma ótima capacidade de enxergar o que está oculto e perceber detalhes que outras pessoas não veem facilmente.

Simbologia de Escorpião

Apesar de levar somente o nome de um animal, o signo simboliza três seres diferentes: o Escorpião, a Serpente e a Águia, cada um deles representando uma fase evolutiva. Segundo a astróloga, o primeiro estágio, simbolizado pelo Escorpião, simboliza um padrão de comportamento autodestrutivo, desconfiado e defensivo.

O segundo estágio é representado pela Serpente. A troca de pele desse animal caracteriza a transformação. “É um estágio intermediário entre os instintos e o começo da evolução da consciência”, comenta Thaís Mariano.

Por fim, o estágio da Águia simboliza a capacidade de enxergar mais longe. Conforme a astróloga, esse animal é ágil, habilidoso, perspicaz e resistente. “Representa a capacidade de força, potência, transformação e investigação, bem como a habilidade de enxergar em si e no outro o que ninguém mais consegue ver, trazendo para a luz o que estava oculto”, acrescenta.

Thaís Mariano explica que o signo de Escorpião traz a mensagem de que as sombras precisam ser iluminadas para serem vistas e, a partir daí, acolhidas, ressignificadas e transformadas.

Desafios do signo de Escorpião

Assim como os demais signos do zodíaco, Escorpião também tem características que precisa desenvolver. Um grande exemplo disso é como os escorpianos lidam com as suas sombras. “O signo rege a escuridão, o inconsciente e os tabus, porém entra em grandes crises existenciais e cria crise onde não tem”, esclarece a astróloga. Por isso, precisa aprender a lidar com as próprias emoções, para não se fechar demais dentro de si.

Os escorpianos também devem desenvolver a capacidade de se desapegar. “Para lidar com tanta intensidade, é necessário harmonizar essas águas tumultuosas com terapia e muita espiritualidade consciente”, pontua Thaís Mariano.

A mulher do signo de Escorpião esbanja intensidade e profundidade em tudo o que faz

Mulher de Escorpião

O ar de mistério fica evidente na escorpiana, que esbanja intensidade e profundidade em tudo o que faz. Além disso, essa nativa não gosta de superficialidade. Ao se relacionar com alguém, a mulher de Escorpião espera encontrar a mesma entrega. Quando isso não ocorre, suas sombras são despertadas — o que pode torná-la vingativa.

Leal e dedicada, a escorpiana também pode se deixar levar pela possessividade, comprometendo assim os seus relacionamentos. Ademais, essa nativa é desconfiada e sempre procura algo que esteja errado. Portanto, “ela precisa estar em um ambiente em que possa liberar as suas forças”, ressalta Thaís Mariano.

Homem de Escorpião

Apesar de demonstrar autoconfiança, força e dureza, o escorpiano tem muita necessidade de afeto, aceitação e amor. “Por trás da máscara de fortaleza, há um ser de extrema sensibilidade que não deixa transparecer que está ferido”, relata a astróloga.

A sensibilidade desse homem pode ficar mais evidente nas relações, pois tem dificuldade em lidar com pessoas independentes. Contudo, ao mesmo tempo, respeita a força delas.

Devido à sua intensidade e dificuldade de demonstrar sentimentos, o escorpiano pode se tornar uma pessoa difícil de conviver. “Quando está magoado, consegue ferir profundamente as pessoas com que se relaciona”, afirma Thaís Mariano.

Escorpianos no amor

Os nativos de Escorpião são sensuais e misteriosos. “Procuram pessoas que possam entender a intensidade deles e não costumam gostar de relações superficiais”, conta Thaís Mariano. Além disso, eles tentam viver tudo de forma intensa e apaixonada. “Isso os leva a um grande desafio: a necessidade de controle, incluindo o ciúme e a possessividade. Querem controlar até o que o outro pensa e sente”, aponta a astróloga.

Os escorpianos possuem muita dificuldade em lidar com a rejeição. Logo, isso pode atrapalhar os relacionamentos. “Mas, quando se sentem seguros e correspondidos, são intensos, dedicados e se entregam de corpo e alma”, esclarece Thaís Mariano.

Esses nativos também gostam de jogos de sedução e de apimentar a relação. “Escorpião é o signo ligado ao sexo, e a sensualidade deles é erótica e profunda. Os escorpianos conquistam o outro por meio de um olhar”, conclui a astróloga.