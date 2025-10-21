5 receitas de moqueca vegetariana fáceis de fazer

Autenticamente nacional, a moqueca é um prato com influências indígenas, africanas e portuguesas. Proveniente de uma iguaria indígena chamada “pokeka”, essa refeição é tipicamente preparada com peixe; no entanto, por ser versátil, permite combinações e variações deliciosas, especialmente para os vegetarianos. Com criatividade, é possível prepará-la sem ingredientes de origem animal e manter o sabor único dessa receita tradicional brasileira.

Confira, a seguir, 5 receitas de moquecas vegetarianas saborosas e fáceis de fazer para você experimentar novos sabores!

Moqueca de banana-da-terra

Ingredientes

6 bananas-da-terra cortadas em rodelas

cortadas em rodelas 3 dentes de alho picados

2 cebolas cortadas em rodelas

1 pimentão vermelho sem sementes e picado

1 pimentão amarelo sem sementes e picado

2 tomates sem sementes e cortados em cubos

1 1/2 xícara de chá de leite de coco

1 colher de sopa de azeite de dendê

Sal, azeite e coentro picado a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e a cebola e refogue por 2 minutos. Adicione os pimentões e os cubos de tomate e refogue até murcharem. Retire da panela e reserve. Na mesma panela, adicione um pouco mais de azeite e doure a banana-da-terra. Acrescente o refogado de pimentão, o leite de coco, o sal, o coentro e o azeite de dendê. Cozinhe por 20 minutos e sirva em seguida.

Moqueca de jaca verde desfiada

Ingredientes

2 xícaras de chá de jaca verde cozida e desfiada

2 tomates sem sementes e picados

1 pimentão vermelho cortado em tiras

1 cebola cortada em rodelas

2 dentes de alho amassados

1 xícara de chá de leite de coco

1 colher de sopa de azeite de dendê

1 pitada de colorau

Sal e coentro picado a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite de dendê em fogo médio e refogue o alho, a cebola e o pimentão até amaciarem. Acrescente o tomate e o colorau, mexendo até formar um molho espesso. Junte a jaca desfiada, o sal e o leite de coco, misturando bem. Cozinhe por cerca de 10 minutos para incorporar os sabores. Finalize com o coentro picado.

Moqueca de palmito (Imagem: Renata Pedrozo | Shutterstock)

Moqueca de palmito

Ingredientes

5 xícaras de chá de molho de tomate

300 g de palmito cortado em rodelas

cortado em rodelas 2 xícaras de chá de azeitona verde

1 pimentão vermelho sem sementes e cortado em tiras

2 colheres de sopa de azeite de oliva

2 dentes de alho descascados e amassados

2 cebolas descascadas e picadas

2 tomates sem sementes e picados

400 ml de leite de coco

1 pimenta dedo-de-moça sem sementes e picada

Sal e coentro picado a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o pimentão e refogue por 2 minutos. Junte o palmito, a azeitona, a pimenta dedo-de-moça e o tomate e misture bem. Por último, coloque o leite de coco e o molho de tomate e cozinhe por 10 minutos em fogo baixo. Tempere com sal e polvilhe com o coentro. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Moqueca de abóbora com castanha-de-caju

Ingredientes

500 g de abóbora -cabotiá cortada em cubos

-cabotiá cortada em cubos 1 cebola picada

2 dentes de alho amassados

1 pimentão vermelho sem sementes e picado

2 tomates sem sementes e cortados em cubos

1 xícara de chá de leite de coco

2 colheres de sopa de castanha-de-caju torrada e picada

1 colher de sopa de azeite de dendê

Sal, pimenta-do-reino moída e coentro picado a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite de dendê em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Acrescente o pimentão e o tomate e cozinhe por alguns minutos até formar um molho leve. Adicione a abóbora-cabotiá, o sal, a pimenta-do-reino e o leite de coco e cozinhe em fogo baixo por cerca de 20 minutos, até a abóbora-cabotiá ficar macia. Finalize com a castanha-de-caju e o coentro. Sirva em seguida.

Moqueca de grão-de-bico

Ingredientes

2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido

cozido 1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

1 pimentão vermelho sem sementes e picado

2 tomates sem sementes e picados

1 colher de sopa de azeite de oliva

2 colheres de sopa de azeite de dendê

1 xícara de chá de leite de coco

Sal e coentro picado a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte o tomate e o pimentão e refogue por 5 minutos. Acrescente o grão-de-bico, o sal, o coentro e o leite de coco e cozinhe por 8 minutos, após levantar fervura. Por último, coloque o azeite de dendê e misture bem. Desligue o fogo e sirva em seguida.