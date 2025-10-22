7 receitas com alimentos ricos em vitamina B12 para fortalecer a saúde

A vitamina B12 é essencial para o bom funcionamento do organismo, desempenhando um papel fundamental na formação dos glóbulos vermelhos e na saúde cerebral. A deficiência dessa vitamina pode causar sintomas como cansaço extremo, falta de ar e problemas neurológicos.

Ao contrário do que muitos imaginam, a carência de B12 pode afetar tanto vegetarianos quanto não vegetarianos. Para evitar esses problemas, é importante incluir regularmente alimentos ricos em vitamina B12 na alimentação.

Pensando nisso, a seguir, selecionamos 7 receitas ricas em vitamina B12 para você incluir no seu cardápio. Confira!

1. Coração de frango com molho cremoso

Ingredientes

500 g de coração de frango limpo

limpo 1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

200 ml de creme de leite

1 colher de sopa de amido de milho

1 colher de sopa de manteiga

Sal, pimenta-do-reino moída e salsa picada a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente os corações de frango e refogue até dourarem. Em um recipiente, dilua o amido de milho no leite e despeje sobre os corações. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe até o molho reduzir, mexendo sempre. Desligue o fogo, polvilhe com salsinha e sirva em seguida.

2. Salmão grelhado com amêndoas

Ingredientes

2 postas de salmão

Suco de 1/2 limão

1 dente de alho amassado

3 ramos de alecrim

50 g de manteiga

50 g de amêndoas laminadas

Sal a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque as postas de salmão e tempere com sal, suco de limão, alho, azeite e alecrim. Transfira para uma assadeira e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 10 minutos. Enquanto isso, em uma frigideira, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para derreter. Adicione as amêndoas e doure. Após, retire o peixe do forno. Despeje as amêndoas sobre ele e sirva em seguida.

Macarrão com atum e molho de tomate (Imagem: KANGIITALY | Shutterstock)

3. Macarrão com atum e molho de tomate

Ingredientes

300 g de macarrão penne

2 tomates grandes cortados em pedaços

grandes cortados em pedaços 100 g de molho de tomate

170 g de atum

Água para cozinhar

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 dente de alho picado

Sal, folhas de manjericão fresco e pimenta-do-reino moída a gosto

Queijo parmesão ralado para finalizar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque água com sal e leve ao fogo médio até ferver. Adicione o macarrão penne e cozinhe até ficar al dente. Escorra e reserve. Depois, aqueça uma frigideira com o azeite e adicione o alho. Quando começar a dourar, acrescente os tomates e grelhe até que fiquem macios e ligeiramente caramelizados. Tempere com sal e pimenta-do-reino, acrescente o molho de tomate e misture

Em seguida, junte o penne cozido e o atum escorrido e misture levemente. Finalize com folhas de manjericão fresco e queijo parmesão ralado. Sirva quente ou em temperatura ambiente.

4. Cogumelo recheado com queijo

Ingredientes

8 cogumelos portobello

portobello 125 g de queijo muçarela picado

15 azeitonas pretas sem caroço e picadas

4 tomates sem sementes e picados

1 dente de alho descascado e amassado

3 colheres de sopa de queijo parmesão ralado

Sal, pimenta-do-reino moída e salsa picada a gosto

Manteiga para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o queijo mussarela, as azeitonas, os tomates e o alho e misture. Adicione o queijo parmesão, o sal e a pimenta-do-reino e mexa para incorporar. Reserve. Com o auxílio de uma faca, retire os talos dos cogumelos e limpe-os. Após, disponha-os em uma assadeira untada com manteiga e recheie com a mistura de queijo reservada. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 20 minutos. Sirva em seguida com a salsa.

5. Arroz integral com mariscos e legumes

Ingredientes

2 xícaras de chá de arroz integral cozido

integral cozido 300 g de mariscos limpos

1 cenoura ralada

1 abobrinha picada

1/2 pimentão verde picado

2 dentes de alho picados

1/2 xícara de chá de leite de coco

2 colheres de sopa de azeite

Sal e salsinha picada a gosto

Modo de preparo

Aqueça o azeite em uma frigideira grande e refogue o alho até dourar. Acrescente os mariscos e cozinhe até ficarem macios. Junte os legumes e refogue por 5 minutos. Adicione o arroz integral e o leite de coco, misture bem e cozinhe por mais 3 minutos. Ajuste o sal, polvilhe a salsinha e sirva quente.

Fígado bovino acebolado rico em vitamina B12 (Imagem: zefirchik06 | Shutterstock)

6. Fígado bovino acebolado rico em vitamina B12

Ingredientes

500 g de fígado bovino sem as veias e nervos e cortado em tiras

bovino sem as veias e nervos e cortado em tiras 1 cebola descascada e fatiada

2 dentes de alho descascados e picados

Suco de 1/2 limão

1 colher de sopa de água

3 colheres de sopa de azeite

2 colheres de chá de sal

2 ramos de salsinha picados

Modo de preparo

Em uma frigideira, coloque 1 colher de sopa de azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione metade do fígado e refogue por 5 minutos, mexendo ocasionalmente. Transfira as tiras de fígado refogadas para um recipiente e adicione mais 1 colher de sopa de azeite à panela.

Em seguida, acrescente o restante da carne e repita o mesmo processo. Retire a carne da panela e regue novamente com o restante do azeite. Junte a cebola e o alho e refogue até dourar levemente. Disponha o fígado sobre ela, tempere com sal e cubra com a água e suco de limão. Cozinhe por 3 minutos e desligue o fogo. Finalize com a salsinha e sirva em seguida.

7. Sardinha com camarão ao molho de coco e limão

Ingredientes

2 filés de sardinha fresca

200 g de camarão limpo

limpo 1 cebola picada

2 dentes de alho amassados

1 xícara de chá de leite de coco

Suco de 1 limão

1 colher de sopa de azeite de dendê

Sal, pimenta-do-reino moída e coentro picado a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere as sardinhas e os camarões com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Depois, aqueça o azeite de dendê em uma frigideira e refogue o alho e a cebola até dourarem em fogo médio. Em seguida, acrescente a sardinha e o camarão e cozinhe por 3 minutos. Adicione o leite de coco, reduza o fogo e cozinhe por mais 5 minutos. Finalize com coentro picado.