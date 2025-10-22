As características do signo de Escorpião podem favorecer algumas profissões (Imagem: Tatyana Prokofieva | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Os nativos de Escorpião são conhecidos por sua intensidade, determinação e notável capacidade de concentração. Com uma personalidade profunda e enigmática, os escorpianos costumam ser estratégicos, intuitivos e resilientes — qualidades que os tornam excelentes em situações que exigem foco e perseverança.

A paixão e o comprometimento com tudo o que fazem tornam as pessoas desse signo especialmente habilidosas para alcançar metas ambiciosas e conquistar o sucesso em suas carreiras. “Os escorpianos tendem a ter uma incrível capacidade investigativa. Isso porque o arquétipo desse signo representa um mergulho nas profundezas e uma habilidade para ir profundamente nas questões que lhe despertam interesse”, explica a astróloga Thaís Mariano.

Abaixo, ela lista 6 profissões que combinam com o signo de Escorpião. Confira!

1. Psicólogo

Os nativos de Escorpião têm facilidade em acessar o inconsciente alheio, buscando compreender medos, traumas e bloqueios, além de trazer luz e compreensão para a vida do outro. Logo, a profissão de psicólogo pode ser uma boa opção para os escorpianos.

2. Investigador criminal e detetive

Essas profissões se alinham aos escorpianos, pois eles têm habilidades investigativas e capacidade de enxergar detalhes que passam despercebidos aos olhos alheios.

3. Advogado criminalista

Os nativos de Escorpião são destemidos e têm senso de justiça afiado. Enfrentar casos complexos e defender causas intensas faz parte do seu perfil determinado e observador.

Os escorpianos costumam ter uma boa capacidade de convencimento, característica ideal para atuar como mágico e hipnólogo (Imagem: Mateusz Kropiwnicki | Shutterstock)

4. Mágico e hipnólogo

As pessoas de Escorpião têm habilidade para se conectar com o mundo extrafísico, bem como a capacidade de convencimento.

5. Médico legista

O signo de Escorpião representa o arquétipo da morte e, por isso, não é raro que os nativos tenham interesse em áreas que trabalham com o final da vida.

6. Consultor estratégico

Na pressão, as pessoas de Escorpião se mantêm firmes e racionais. Em momentos de caos, sabem enxergar soluções com clareza, lidam com o poder e transformam situações difíceis em oportunidades.