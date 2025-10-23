O quiabo é um ingrediente versátil e nutritivo, ideal para adicionar sabor e textura às refeições. Rico em fibras e vitaminas, ele ajuda a promover a saúde digestiva e a fortalecer o sistema imunológico. Além disso, contém propriedades antioxidantes que favorecem a saúde do coração. Com as preparações certas, ele pode se transformar em pratos irresistíveis e repletos de sabor.

A seguir, confira 5 receitas com quiabo para o jantar!

Carne com quiabo

Ingredientes

500 g de alcatra bovina cortada em cubos

250 g de quiabo

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

2 tomates sem sementes e picados

1 colher de sopa de molho de tomate

1 colher de chá de cominho em pó

1 xícara de chá de caldo de carne

Sal, pimenta-do-reino moída, coentro picado e azeite a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a carne e sele até dourar. Junte o tomate e o molho de tomate e misture. Cozinhe por 10 minutos e cubra com o caldo de carne. Tampe a panela e cozinhe por mais 40 minutos. Enquanto isso, com a ajuda de uma faca, corte o quiabo em pedaços. Quando a carne estiver macia, disponha o vegetal na panela e cozinhe por 15 minutos. Sirva em seguida.

Dica: sirva decorado com folhas de hortelã.

Caruru

Ingredientes

1 kg de quiabo picado

100 g de amendoim sem casca e torrado

100 g de camarão seco

1/2 xícara de chá de azeite de dendê

250 ml de leite de coco

2 cebolas descascadas e picadas

Suco de 1 limão

Sal a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque metade do camarão e a água e bata até obter uma consistência homogênea. Peneire e reserve apenas o caldo. Ainda no liquidificador, disponha o caldo de camarão, a cebola, o leite de coco e o amendoim e bata até obter uma textura cremosa. Reserve.

Em uma panela, coloque o quiabo, o restante do camarão e o suco de limão e mexa para incorporar. Adicione a mistura com caldo de camarão reservada e o azeite de dendê e misture. Tempere com sal e pimenta-do-reino e leve ao fogo médio para cozinhar por 25 minutos, mexendo sempre. Sirva em seguida.

Arroz de quiabo com calabresa e pimentões

Ingredientes

1 xícara de chá de arroz

200 g de linguiça calabresa cortada em rodelas finas

1 xícara de chá de quiabo cortado em rodelas

1/2 xícara de chá de pimentão vermelho cortado em tiras

1/2 xícara de chá de pimentão amarelo cortado em tiras

1/2 cebola picada

2 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de azeite

2 xícaras de chá de água

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a linguiça até dourar levemente. Acrescente a cebola e o alho, refogando por 3 minutos. Adicione os pimentões e o quiabo, mexendo por 3 a 4 minutos em fogo médio. Coloque o arroz, misture bem e tempere com sal e pimenta-do-reino. Adicione a água, tampe a panela e cozinhe em fogo baixo até que o arroz esteja macio e a água tenha evaporado, cerca de 15 a 20 minutos. Desligue o fogo e deixe a panela tampada por 5 minutos antes de servir para o arroz ficar soltinho.

Quiabo empanado

Ingredientes

300 g de quiabo higienizado e cortado em pedaços

300 g de fubá

2 ovos

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Óleo para fritar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os ovos e, com o auxílio de um garfo, bata até ficar homogêneo. Em outro recipiente, coloque o fubá, o sal e a pimenta-do-reino e mexa para incorporar. Após, passe os quiabos nos ovos e depois no fubá. Em uma panela, aqueça o óleo em fogo médio e frite os quiabos empanados até ficarem dourados. Escorra o excesso de óleo em papel-toalha. Sirva em seguida.

Salada morna de quiabo

Ingredientes

1 xícara de chá de quiabo cortado em rodelas

1 xícara de chá de tomate-cereja cortado ao meio

2 colheres de sopa de azeite

1 dente de alho picado

Folhas de manjericão, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 colher de chá de suco de limão

Modo de preparo

Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho até dourar levemente. Acrescente o quiabo e refogue por 5 a 6 minutos, até começar a amolecer. Adicione o tomate-cereja e continue refogando por mais 2 a 3 minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino e desligue o fogo. Acrescente as folhas de manjericão e misture delicadamente. Finalize com o suco de limão e sirva em seguida.