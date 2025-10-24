InícioRevista do Correio
COMPORTAMENTO

Ego-scrolling: 51% dos usuários de apps de namoro baseiam autoestima em curtidas

Fenômeno dos apps de namoro revela uso das curtidas como forma de validação, e não de conexão

Cada vez mais usuários abrem aplicativos de relacionamento apenas para conferir quem demonstrou interesse, sem intenção real de conhecer alguém - (crédito: Freepik)
Cada vez mais usuários abrem aplicativos de relacionamento apenas para conferir quem demonstrou interesse, sem intenção real de conhecer alguém - (crédito: Freepik)

Abrir um aplicativo de relacionamento apenas para ver quem curtiu seu perfil, sem real interesse em conhecer alguém, é um comportamento cada vez mais frequente — e tem nome: ego-scrolling. A prática está ligada ao uso das redes e dos apps de namoro como ferramentas de validação, onde o foco está mais em alimentar o ego do que em construir vínculos verdadeiros.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

De acordo com um levantamento do Happn, embora 87% dos usuários não conheçam o termo, 51% já admitiram agir dessa forma. O estudo também indica que esse tipo de atitude é percebido por outros: 54% afirmaram já ter notado o comportamento em algum match, e 32% decidiram se afastar ao perceber isso.

Os motivos que levam ao ego-scrolling variam, passando por baixa autoestima, tédio, busca por recompensas instantâneas e falta de propósito claro ao usar o app. Para 25% dos entrevistados, o número de curtidas traz uma sensação de confiança; 21% dizem que aumenta a autoestima, e 18% veem nisso apenas uma forma de diversão. 

Já 35% acreditam que essa prática prejudica a experiência dos relacionamentos on-line, ao transformar interações em algo raso e baseado em aparências. Embora possa parecer inofensivo, o hábito pode culminar em autoestima instável, desconexão de vínculos reais e dependência tecnológica. 

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais

 

  • Google Discover Icon

Bianca Lucca

Repórter

Jornalista pelo Centro Universitário de Brasília, apaixonada por literatura e questões sociais. Passou pela editoria de Cultura e agora escreve para o CB On-line, onde assina o Blog Daquilo.

Por Bianca Lucca
postado em 24/10/2025 16:53
SIGA
x