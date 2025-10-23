Quais os melhores alimentos para comer antes de treinar pela manhã?

Treinar e levar uma rotina saudável tem se tornado um assunto muito presente na vida de boa parte dos brasileiros, para ter um treino eficiente, um dos passos essenciais é ter uma boa alimentação. Um momento crucial da alimentação para quem gosta de praticar exercícios físicos é a chamada alimentação pré-treino.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Os perigos ocultos do suco de laranja que ninguém te contou

O ideal nesses momentos é consumir alimentos que fornecem energia e contribuem para um melhor desempenho nos treinos e que não venham causar indigestão, um exemplo disso são as comidas ricas em carboidratos, como pães, cereais, arroz e até mesmo a banana. Algumas fontes de gorduras também podem ser bem-vindas como pré-treino, desde que consumidas com moderação. Exemplos disso são as castanhas e o abacate.

De acordo com a conselheira do Conselho Regional de Nutrição da 1ª Região (CRN-1) Tayanne Kristian Santos, se combinados com proteínas, esses alimentos podem ser mais benéficos ainda. “Quando associados a fontes de proteína como ovos, queijos, frango ou leite, favorecem a liberação gradual de energia e ajudam na manutenção dos aminoácidos, importantes para a recuperação muscular”, destacou a nutricionista em entrevista ao Correio.

Leia também: O chá que melhora a dor de cabeça e alivia o estresse

Para aqueles que treinam com o objetivo principal de obter ganho de massa muscular, o ideal é que o pré-treino seja uma alimentação mais calórica, que vá trazer energia o suficiente para os músculos se recuperarem depois dos exercícios. A tendência também nesses casos é comer em maiores quantidades, desde que não atrapalhe ou venha a causar indigestão na hora do treino.

Já para quem busca a perda de peso, Tayanne recomenda o consumo de alimentos mais proteicos a fim de preservar a massa muscular e otimizar o gasto de gorduras corporais. Os carboidratos também podem entrar na dieta, mas desde que com moderação. “Ou seja, o mesmo alimento pode estar presente nas duas estratégias, mas em porções e combinações diferentes”, pontuou a conselheira.

O ideal é que as refeições pré-treino sejam feitas pelo menos três horas e meia antes dos exercícios físicos, para garantir que os nutrientes sejam absorvidos pelo corpo e não venham a causar desconfortos gastrointestinais. O Correio Braziliense separou uma lista alguns dos melhores alimentos para se consumir antes de treinar, confira:

Frango

O frango é um dos queridinhos dos amantes dos treinos, por ser uma excelente fonte de proteína. Esse alimento também é importante por ser um macronutriente que auxilia na construção e reparo dos músculos. O frango é frequentemente consumido com fontes de carboidrato como arroz e pão.

Queijos

Os queijos certamente são um dos alimentos mais apreciados, por sua diversidade e versatilidade. No mundo fitness não é diferente, o consumo desses derivados do leite também é muito frequente. Alguns dos mais recomendados para serem consumidos nesses momentos pré-exercícios são o queijo minas, cottage e a ricota, que têm altos níveis de proteína e cálcio.

Tapiocas

Por serem uma fonte de carboidrato de rápida absorção, a tapioca fornece energia quase imediata para quem a consome. O ideal é consumir esse alimento geralmente acompanhado de alguma fonte de proteína como queijos, ovos e até mesmo frango.

Batata-doce

A batata-doce é de longe um dos alimentos preferidos dos “ratos de academia”, pelo alto valor nutritivo e versatilidade. Esses tubérculos nativos podem ser preparados assados ou cozidos, sendo fontes de carboidratos e importantes vitaminas dos complexos A, B e C.

Ovos

O ovo é rico em proteínas de alto valor biológico, como a albumina e vitaminas do complexo B, que auxiliam o corpo na recuperação após os treinos. Além disso, são fornecedores de energia e podem ser preparados de inúmeras formas diferentes.

Frutas

Esses alimentos sempre foram referência para uma alimentação saudável. Banana, mamão, maçã e manga são opções muito queridas por serem fontes de carboidrato que fornecem energia de forma rápida, a banana inclusive, por ser uma fonte de carboidratos, pode prevenir as câimbras.

Shakes

Nos últimos, tempos os shakes e smoothies têm se tornado moda no mundo fitness, e é cada vez mais comum encontrar quiosques vendendo essas bebidas próximos a academias e a parques, muitas vezes até dentro desses lugares. Os “drinks pré-treino” são feitos a base de frutas, leite, sucos e até sorvete. As pessoas consomem essas bebidas por aumentarem a energia e melhorarem as funções cerebrais.

Cereais e aveia

Esses alimentos são ótimas opções para se consumir antes do treino por fornecerem a energia necessária para treinar. Os cereais e a aveia são fonte de carboidratos com baixo índice glicêmico, evitando assim os picos de glicose e proporcionam um suporte energético prolongado.

Iogurte

Este derivado do leite ajuda com o fortalecimento dos ossos, por ter altas quantidades de cálcio. Além disso, essa fonte de proteína pode ser combinada com carboidratos, fornecendo, assim, energia.

Peixes

Os peixes também têm espaço no mundo da alimentação saudável. Os mais indicados são peixes com pouca gordura, como a tilápia e o atum. Essas fontes de proteína magra são ideais para evitar desconfortos gastrointestinais e, geralmente, são combinadas com carboidratos, como pães ou arroz.

*Estagiário sob supervisão de Mariana Niederauer

Saiba Mais Ciência e Saúde A comparação dos efeitos colaterais de diferentes antidepressivos, segundo pesquisa

A comparação dos efeitos colaterais de diferentes antidepressivos, segundo pesquisa Ciência e Saúde Arqueólogos descobrem ‘piscina’ romana construÍda em 250 a.C.

Arqueólogos descobrem ‘piscina’ romana construÍda em 250 a.C. Ciência e Saúde 6 receitas de chá de losna e seus benefícios para a saúde