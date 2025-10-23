Quais os melhores alimentos para comer antes de treinar pela manhã?

Treinar e levar uma rotina saudável tem se tornado um assunto muito presente na vida de boa parte dos brasileiros, para ter um treino eficiente, um dos passos essenciais é ter uma boa alimentação. Um momento crucial da alimentação para quem gosta de praticar exercícios físicos é a chamada alimentação pré-treino.
O ideal nesses momentos é consumir alimentos que fornecem energia e contribuem para um melhor desempenho nos treinos e que não venham causar indigestão, um exemplo disso são as comidas ricas em carboidratos, como pães, cereais, arroz e até mesmo a banana. Algumas fontes de gorduras também podem ser bem-vindas como pré-treino, desde que consumidas com moderação. Exemplos disso são as castanhas e o abacate.
De acordo com a conselheira do Conselho Regional de Nutrição da 1ª Região (CRN-1) Tayanne Kristian Santos, se combinados com proteínas, esses alimentos podem ser mais benéficos ainda. “Quando associados a fontes de proteína como ovos, queijos, frango ou leite, favorecem a liberação gradual de energia e ajudam na manutenção dos aminoácidos, importantes para a recuperação muscular”, destacou a nutricionista em entrevista ao Correio.
Para aqueles que treinam com o objetivo principal de obter ganho de massa muscular, o ideal é que o pré-treino seja uma alimentação mais calórica, que vá trazer energia o suficiente para os músculos se recuperarem depois dos exercícios. A tendência também nesses casos é comer em maiores quantidades, desde que não atrapalhe ou venha a causar indigestão na hora do treino.
Já para quem busca a perda de peso, Tayanne recomenda o consumo de alimentos mais proteicos a fim de preservar a massa muscular e otimizar o gasto de gorduras corporais. Os carboidratos também podem entrar na dieta, mas desde que com moderação. “Ou seja, o mesmo alimento pode estar presente nas duas estratégias, mas em porções e combinações diferentes”, pontuou a conselheira.
O ideal é que as refeições pré-treino sejam feitas pelo menos três horas e meia antes dos exercícios físicos, para garantir que os nutrientes sejam absorvidos pelo corpo e não venham a causar desconfortos gastrointestinais. O Correio Braziliense separou uma lista alguns dos melhores alimentos para se consumir antes de treinar, confira:
- Frango
O frango é um dos queridinhos dos amantes dos treinos, por ser uma excelente fonte de proteína. Esse alimento também é importante por ser um macronutriente que auxilia na construção e reparo dos músculos. O frango é frequentemente consumido com fontes de carboidrato como arroz e pão.
- Queijos
Os queijos certamente são um dos alimentos mais apreciados, por sua diversidade e versatilidade. No mundo fitness não é diferente, o consumo desses derivados do leite também é muito frequente. Alguns dos mais recomendados para serem consumidos nesses momentos pré-exercícios são o queijo minas, cottage e a ricota, que têm altos níveis de proteína e cálcio.
- Tapiocas
Por serem uma fonte de carboidrato de rápida absorção, a tapioca fornece energia quase imediata para quem a consome. O ideal é consumir esse alimento geralmente acompanhado de alguma fonte de proteína como queijos, ovos e até mesmo frango.
- Batata-doce
A batata-doce é de longe um dos alimentos preferidos dos “ratos de academia”, pelo alto valor nutritivo e versatilidade. Esses tubérculos nativos podem ser preparados assados ou cozidos, sendo fontes de carboidratos e importantes vitaminas dos complexos A, B e C.
- Ovos
O ovo é rico em proteínas de alto valor biológico, como a albumina e vitaminas do complexo B, que auxiliam o corpo na recuperação após os treinos. Além disso, são fornecedores de energia e podem ser preparados de inúmeras formas diferentes.
- Frutas
Esses alimentos sempre foram referência para uma alimentação saudável. Banana, mamão, maçã e manga são opções muito queridas por serem fontes de carboidrato que fornecem energia de forma rápida, a banana inclusive, por ser uma fonte de carboidratos, pode prevenir as câimbras.
- Shakes
Nos últimos, tempos os shakes e smoothies têm se tornado moda no mundo fitness, e é cada vez mais comum encontrar quiosques vendendo essas bebidas próximos a academias e a parques, muitas vezes até dentro desses lugares. Os “drinks pré-treino” são feitos a base de frutas, leite, sucos e até sorvete. As pessoas consomem essas bebidas por aumentarem a energia e melhorarem as funções cerebrais.
- Cereais e aveia
Esses alimentos são ótimas opções para se consumir antes do treino por fornecerem a energia necessária para treinar. Os cereais e a aveia são fonte de carboidratos com baixo índice glicêmico, evitando assim os picos de glicose e proporcionam um suporte energético prolongado.
- Iogurte
Este derivado do leite ajuda com o fortalecimento dos ossos, por ter altas quantidades de cálcio. Além disso, essa fonte de proteína pode ser combinada com carboidratos, fornecendo, assim, energia.
- Peixes
Os peixes também têm espaço no mundo da alimentação saudável. Os mais indicados são peixes com pouca gordura, como a tilápia e o atum. Essas fontes de proteína magra são ideais para evitar desconfortos gastrointestinais e, geralmente, são combinadas com carboidratos, como pães ou arroz.
*Estagiário sob supervisão de Mariana Niederauer