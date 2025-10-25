Pesquisa indica os motivos que fazem as mulheres evitarem sexo

90% das mulheres afirmam que cuidar da aparência melhora a experiência sexual - (crédito: Freepik)

Um levantamento com duas mil mulheres revelou uma relação direta entre o preparo pessoal e autoconfiança sexual. A maioria (79%) afirmou preferir estar pronta antes de um encontro íntimo, e 90% acreditam que cuidar da aparência influencia positivamente a forma como se sentem durante o sexo.

Encomendada pela marca de depilação Philips Lumea, a pesquisa mostra que a falta desse preparo pode ser um impeditivo real: um terço das participantes declarou evitar relações se as pernas não estiverem lisas, e uma em cada cinco não hesita em cancelar uma noite de sexo quando não se sente adequada para o momento.

Os motivos vão além da depilação. Mais da metade evita o sexo se não tiver tomado banho (51%), quase metade se não escovou os dentes (48%) e cerca de um quarto (26%) quando as axilas não estão depiladas.

Antes da intimidade, 32% das entrevistadas dedicam tempo a se arrumar — uma média de 17 minutos. Esse ritual tem impacto direto na autoestima: mais da metade relata se sentir melhor com o corpo e 38% dizem ficar mais relaxadas. Para 40%, esse cuidado é também uma forma de demonstrar atenção e respeito ao parceiro.