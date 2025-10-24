Os sucos funcionais são uma excelente opção para quem deseja emagrecer de maneira saudável. Preparados com frutas e vegetais, eles são ricos em nutrientes, ajudam no funcionamento do organismo e na eliminação toxinas do corpo. Além disso, favorecem a hidratação e aumentam a saciedade, o que auxilia na perda de peso.
A seguir, confira 10 receitas de sucos funcionais para emagrecer com saúde!
Suco contra gordura abdominal
Ingredientes
- 1 beterraba descascada e picada
- 1/2 cenoura descascada e cortada em rodelas
- 400 ml de água
- Pedras de gelo e folhas de hortelã a gosto
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque a beterraba, a cenoura e a água e bata até ficar homogêneo. Acrescente as pedras de gelo e as folhas de hortelã e bata até incorporar. Coe o suco e sirva em seguida.
Suco antioxidante
Ingredientes
- 1 1/2 xícara de chá de framboesa
- 1/2 coco fresco sem casca e cortado em cubos
- 1 pitada de canela em pó
- 1 pitada de anis-estrelado em pó
- 700 ml de água
- Pedras de gelo a gosto
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque o coco, a framboesa e a água e bata até ficar homogêneo. Adicione a canela, o anis-estrelado e as pedras de gelo e bata até incorporar. Coe o suco e sirva em seguida.
Suco contra o inchaço
Ingredientes
- 4 peras cortadas em cubos
- 1 manga descascada e cortada em cubos
- Suco de 2 limões
- 1/2 pimenta dedo-de-moça sem sementes e picada
- 700 ml de água
- Pedras de gelo a gosto
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque a pera, a manga e a água e bata até ficar homogêneo. Acrescente a pimenta dedo-de-moça, o suco de limão e as pedras de gelo e bata até incorporar. Coe o suco e sirva em seguida.
Suco termogênico
Ingredientes
- 2 cenouras descascadas e cortadas em rodelas
- 1 xícara de chá de folhas de espinafre
- 200 ml de água gelada
- 1 fatia de gengibre
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque a cenoura, as folhas de espinafre e a água e bata até ficar homogêneo. Adicione o gengibre e bata por mais 3 minutos. Coe o suco e sirva em seguida.
Suco digestivo
Ingredientes
- 2 cenouras descascadas e cortadas em rodelas
- 3 fatias de abacaxi picadas
- 4 fatias finas de gengibre
- 500 ml de água gelada
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque a cenoura, o abacaxi e a água e bata até ficar homogêneo. Adicione o gengibre e bata até incorporar. Coe o suco e sirva em seguida.
Suco diurético
Ingredientes
- 1 pepino cortado em rodelas
- 1 fatia de melancia
- Suco de 1 limão
- 200 ml de água de coco
- Pedras de gelo a gosto
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque o pepino, a melancia, o suco de limão e a água de coco e bata até obter uma consistência homogênea. Acrescente as pedras de gelo e bata até triturar. Transfira o suco para um copo e sirva em seguida.
Suco energético
Ingredientes
- Polpa de 1 maracujá
- 1 colher de sopa de mel
- 1 fatia de gengibre descascada
- Suco de 1 limão
- 250 ml de água gelada
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque a polpa do maracujá e a água e bata por 3 minutos. Acrescente o gengibre, o suco de limão e o mel e bata por mais 3 minutos. Coe o suco e sirva em seguida.
Suco para acelerar o metabolismo
Ingredientes
- 1 fatia de melancia
- 1 xícara de chá de morango
- 1 limão descascado e cortado em rodelas
- Pedras de gelo e folhas de hortelã a gosto
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque a melancia, o limão e o morango e bata até ficar homogêneo. Adicione as pedras de gelo e as folhas de hortelã e bata por 3 minutos. Coe o suco e sirva em seguida.
Suco anti-inflamatório
Ingredientes
- Suco de 1 laranja
- 3 rodelas de abacaxi
- 250 ml de água gelada
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque o suco de laranja, o abacaxi e a água gelada e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira o suco para um copo e sirva em seguida.
Suco para controlar o apetite
Ingredientes
- 1 pera cortada em cubos
- 1 fatia de mamão
- 200 ml de água gelada
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque a pera, o mamão e a água e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira o suco para um copo e sirva em seguida.