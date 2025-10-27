InícioRevista do Correio
Halloween: especialista ensina maquiagens fáceis para as festas

Maquiador apresenta inspirações criativas de maquiagem para o Halloween e indica passo a passo para a produção durar

As rendas estão em alta e podem virar fantasia - (crédito: Divulgação/@daniloapoena)
As rendas estão em alta e podem virar fantasia - (crédito: Divulgação/@daniloapoena)

De última hora, a maquiagem pode ser a chave para transformar a fantasia sem graça de Halloween, comemorado oficialmente nesta sexta-feira (31/10), em um visual marcante. Com produtos básicos e um pouco de criatividade, dá para montar makes poderosas e cheias de personalidade, da mais delicada à mais ousada. Para o maquiador Marcos Costa, o segredo está na preparação da pele e nos detalhes inusitados.

Em um ensaio fotográfico inspirado na temporada de festas assustadoras, ele apresentou inspirações sofisticadas com foco na boca. “Todas as peles foram feitas com base de alta cobertura, corretivo e pó compacto, ou seja, uma pele com mais produto do que costumo usar. Isso faz a maquiagem durar mais”, conta o profissional.

 

  • Maquiagem produzida por Marcos Costa para um desfile de Lino Villaventura na São Paulo Fashion Weel
  • Aplicações criativas nos lábios são fáceis e estilosas
  • O delineado e as pedrarias são aliados da maquiagem de Halloween
Antes da maquiagem, Marcos recomenda uma boa limpeza, o uso de essência, sérum, e se a festa for de dia, um produto com proteção solar. Além de garantir durabilidade, o cuidado ajuda o acabamento a ficar mais bonito.

Para os olhos, uma das apostas do maquiador é o clássico esfumado preto. O diferencial está no toque criativo: usar papel e até plástico transparente colado no rosto inteiro, criando textura e um efeito artístico. Outra ideia simples é utilizar o delineador para desenhar caveiras estilizadas ou traços gráficos.

O diferencial das maquiagens aparece nos detalhes aplicados à mão, como pedras, linhas e até renda. As pedrinhas podem ser fixadas com cola de cílios (desde que não esteja vencida) e aplicadas em regiões seguras, sem encostar nos olhos. “A principal tendência do make de Halloween é a brincadeira. Independentemente da habilidade, a pessoa pode brincar com aquilo que combina com ela, do mais simples ao mais elaborado. Vale colar pedrinhas, papel, jornal velho, usar linhas. Isso cria personalidade e torna tudo mais divertido”, afirma.

Aplicações criativas nos lábios são fáceis e estilosas
Entre as ideias que Marcos Costa sugere estão maquiagens versáteis e fáceis de adaptar. Para quem prefere algo leve, uma pele bem lapidada com batom rosé perolado e pedaços de renda colados no rosto é elegante e simples de reproduzir. Já os mais ousados podem investir em lábios cobertos por pedras pretas, prateadas ou furta-cor, aplicadas uma a uma com cola de cílios. “Só não dá pra beijar com essa boca aí”, brinca.

Outra opção é a caveira moderna: comece preparando a pele normalmente, cole pequenas pedras nos cantos externos e internos dos olhos, e depois contorne a boca e o maxilar com delineador preto, simulando o formato de uma caveira. O resultado é sofisticado e fácil de fazer.

O delineado e as pedrarias são aliados da maquiagem de Halloween
Para o maquiador, o espírito do Halloween está justamente nessa liberdade de brincar com o próprio rosto e se divertir. “A beleza de Halloween é sobre se expressar, testar e não se levar tão a sério. O importante é se sentir bem e aproveitar o momento.”

