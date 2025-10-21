Em clima de Halloween: Séries de terror para maratonar em outubro

Inspirada nos contos de Edgar Allan Poe, 'A Queda da Casa de Usher' acompanha a ascensão e a ruína de uma família marcada por mortes misteriosas, culpa e horror sobrenatural - (crédito: Reprodução / Netflix)

Com o Halloween se aproximando, nada melhor do que entrar no clima do Dia das Bruxas com produções de terror. Mais do que os filmes, as séries são capazes de aprofundar mais ainda as histórias, desenvolvendo personagens, tramas e mistérios que prendem o espectador — seja pelo suspense psicológico, pelo horror sobrenatural ou pelos sustos inesperados.

Confira 10 séries para deixar seu outubro mais sombrio:

A Maldição da Residência Hill (Netflix)

A história segue cinco irmãos adultos que, décadas depois, ainda são assombrados pelos eventos que viveram em sua casa de infância — a assombrada Hill House. Alternando passado e presente, os traumas, o mistério e o sobrenatural se entrelaçam.

Penny Dreadful (Netflix)

Na Londres vitoriana, personagens clássicos da literatura de terror — como Drácula, Frankenstein, Dorian Gray — se cruzam em uma narrativa sombria, estilosa e cheia de horror gótico.

A Maldição da Mansão Bly (Netflix)

Após a morte trágica de uma babá, uma jovem americana é contratada para cuidar de duas crianças órfãs em uma mansão isolada na Inglaterra. Mas a propriedade esconde segredos sombrios e fantasmas que se recusam a partir.

American Horror Story (Star+ / Globoplay)

Antologia criada por Ryan Murphy, cada temporada apresenta um novo tema de terror — casas assombradas, manicômios, seitas, bruxas, vampiros, circo de horrores e mais. Uma mistura provocante de medo, erotismo e crítica social.

Dias Perfeitos (Globoplay)

Baseada no livro de Raphael Montes, a série acompanha Téo, um estudante de medicina que se apaixona obsessivamente por Clarice, uma roteirista aspirante. Quando ela o rejeita, ele decide sequestrá-la para viverem o “romance perfeito”. Um thriller psicológico perturbador e intenso.

A Queda da Casa de Usher (Netflix)

Inspirada em contos de Edgar Allan Poe, a série acompanha a ascensão e a ruína de uma poderosa família da indústria farmacêutica. Cada episódio revela a morte misteriosa de um herdeiro — envolta em culpa, corrupção e horror sobrenatural.

O Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro (Netflix)

Minissérie de antologia criada por Guillermo del Toro com várias histórias independentes de terror e fantasia sombria. Cada episódio traz um conto diferente no estilo gótico do diretor de Labirinto do Fauno e Frankenstein.

O Clube da Meia-noite (Netflix)

Um grupo de adolescentes doentes junta-se todas as noites à meia-noite em um hospice, contando histórias de terror — e quando um deles morrer primeiro, promete se comunicar com os demais do além. A produção carrega a assinatura de Mike Flanagan.

Servant (Apple TV)

Um casal que perdeu um filho adota um boneco hiper-realista para lidar com suas emoções, mas quando acontecimentos estranhos começam a rondar a casa, o que era terapia vira algo aterrador. Mistura terror psicológico com thriller doméstico.

Cidade Invisível (Netflix)

Após a morte misteriosa da esposa, um policial descobre a existência de criaturas do folclore brasileiro vivendo disfarçadas entre os humanos. Ele se envolve em um conflito entre o mundo real e o sobrenatural, onde nada é o que parece.