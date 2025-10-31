Em 31 de outubro é comemorado o Halloween, uma das datas mais populares e divertidas do calendário. Neste dia, a abóbora ganha destaque especial, tanto na decoração quanto na culinária. Saborosa e nutritiva, ela pode ser usada em diferentes preparos, desde pratos doces até opções salgadas. Além disso, combina facilmente com diversos ingredientes, permitindo receitas criativas e cheias de sabor para celebrar a data.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A seguir, confira 8 receitas com abóbora para o Halloween!

Abóbora recheada com carne moída

Ingredientes

2 abóboras-cabotiás

1/2 xícara de chá de azeite

2 dentes de alho picados

1 cebola picada

500 g de carne moída

200 g de cogumelo paris fatiado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

100 g de queijo muçarela ralado

Água para cozinhar

Modo de preparo

Corte a tampa das abóboras-cabotiás, coloque em uma panela, cubra com água, adicione sal e leve ao fogo médio para cozinhar por 10 minutos. Após, retire do fogo, escorra a água e reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente o alho e a cebola e refogue.

Em seguida, junte a carne moída e o cogumelo e refogue por 5 minutos. Desligue o fogo, tempere com sal e pimenta-do-reino e reserve. Com a ajuda de uma colher, remova as sementes das abóboras-cabotiás, coloque o recheio e cubra com o queijo muçarela. Coloque em uma assadeira e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 10 minutos. Sirva em seguida.

Pavê de doce de abóbora

Ingredientes

Doce de abóbora

1 kg de abóbora sem casca e cortada em pedaços

e cortada em pedaços 2 xícaras de chá de açúcar

1 canela em pau

3 cravos-da-índia

Coco ralado fresco a gosto

Creme de coco e montagem

48 g de gelatina em pó sem sabor

400 ml leite de coco

200 g de coco ralado

200 g de creme de leite

200 g de biscoito de maisena

Coco ralado para polvilhar

Modo de preparo

Doce de abóbora

Em uma panela, coloque a abóbora, o açúcar, a canela e os cravos-da-índia e leve ao fogo médio. Cozinhe, mexendo sempre, até desmanchar a abóbora. Após, retire a canela e os cravos-da-índia, adicione o coco ralado e mexa bem. Cozinhe por mais 5 minutos, desligue o fogo e reserve.

Creme de coco

Em uma panela, coloque a gelatina em pó e metade do leite de coco. Leve ao fogo médio até dissolver completamente, sem deixar ferver. Transfira a mistura para um liquidificador, adicione o coco ralado e o creme de leite e bata até obter uma consistência homogênea. Despeje o creme em um recipiente e leve à geladeira por 1 hora. Reserve.

Montagem

Molhe os biscoitos no restante do leite de coco. Em um refratário, faça uma camada de biscoito e cubra com uma camada de creme de coco e doce de abóbora. Repita o processo até preencher todo o refratário, finalizando com o doce de abóbora. Polvilhe com coco ralado, leve à geladeira por 2 horas e sirva em seguida.

Almôndega de abóbora recheada

Ingredientes

500 g de abóbora-cabotiá descascada e cortada em fatias

1 ramo de alecrim

2 dentes de alho

100 g de queijo parmesão ralado

ralado 100 g de farinha de rosca

1 ovo

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

100 g de queijo provolone cortado em pedaços

Modo de preparo

Coloque as fatias de abóbora-cabotiá em uma assadeira e regue com azeite. Adicione o alecrim e o alho e leve ao forno preaquecido a 200 °C até ficar macia. Em seguida, coloque em um recipiente e amasse bem. Acrescente o queijo parmesão, o ovo, o sal e a pimenta-do-reino e misture até ficar homogêneo.

Leve à geladeira até a massa ficar consistente. Após, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa, abra na palma da mão, recheie com o queijo provolone, modele no formato de uma bolinha e passe na farinha de rosca. Repita o processo com toda a massa, coloque em uma forma untada com azeite e leve ao forno preaquecido a 200 °C até dourar. Sirva em seguida.

Pão de abóbora

Ingredientes

1 xícara de chá de abóbora cozida e amassada

4 xícaras de chá de farinha de trigo

10 g de fermento biológico seco

1/2 xícara de chá de leite morno

1/3 de xícara de chá de açúcar

1/4 de xícara de chá de manteiga derretida

1 ovo

1 colher de chá de sal

Farinha de trigo para enfarinhar

Manteiga para untar

Modo de preparo

Em uma tigela, misture o fermento biológico seco com o leite e 1 colher de chá de açúcar. Deixe descansar por 10 minutos até formar espuma. Em uma tigela grande, misture o purê de abóbora, o restante do açúcar, a manteiga derretida, o ovo e o sal. Adicione o fermento ativado e mexa bem. Aos poucos, vá adicionando a farinha de trigo, mexendo com as mãos até a massa ficar consistente e desgrudar dos dedos. Transfira para uma superfície enfarinhada com farinha de trigo e sove por cerca de 10 minutos, até a massa ficar lisa.

Coloque a massa em uma tigela untada com manteiga, cubra com um pano e deixe crescer por aproximadamente 1 hora, ou até dobrar de volume. Após, modele a massa em formato de pão. Coloque em uma forma forrada com papel-manteiga. Cubra novamente e deixe descansar por mais 30 minutos. Leve ao forno preaquecido a 180 °C 35 minutos ou até dourar levemente. Deixe esfriar e sirva em seguida.

Macarrão com creme de abóbora (Imagem: gowithstock | Shutterstock)

Macarrão com creme de abóbora

Ingredientes

200 g de macarrão tipo tagliatelle

1/2 kg de abóbora

1 xícara de chá de creme de leite

1 colher de chá de pimenta-do-reino moída

1 colher de chá de alecrim

Queijo parmesão ralado e sal a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Encha uma panela com água e leve ao fogo médio para ferver. Após, adicione o sal e acrescente o macarrão. Cozinhe até ficar al dente. Após, escorra a água e reserve. Corte a abóbora na horizontal, coloque em uma panela, cubra com água, adicione sal e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar macia. Desligue o fogo, escorra a água e espere esfriar.

Depois, com uma colher, retire a polpa da abóbora e coloque em uma panela. Acrescente o creme de leite e o sal e misture bem. Leve ao fogo médio para cozinhar até obter um molho cremoso, mexendo sempre. Tempere com alecrim e pimenta-do-reino. Coloque o macarrão na panela e envolva no molho. Sirva com queijo parmesão ralado.

Torta doce de abóbora

Ingredientes

Massa

1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo

100 g de manteiga gelada em cubos

2 colheres de sopa de açúcar

1 pitada de sal

1 ovo

2 colheres de sopa de água gelada

Farinha de trigo para enfarinhar

Manteiga para untar

Recheio

2 xícaras de chá de abóbora cozida e amassada

e amassada 395 g de leite condensado

2 ovos

1 colher de chá de canela em pó

1/2 colher de chá de noz-moscada em pó

1 colher de chá de extrato de baunilha

1 pitada de sal

Modo de preparo

Massa

Em uma tigela, misture a farinha de trigo, o açúcar e o sal. Adicione a manteiga e misture com as pontas dos dedos até formar uma farofa úmida. Adicione o ovo e amasse até formar uma massa homogênea. Se necessário, adicione água gelada para dar o ponto. Embrulhe a massa em plástico-filme e leve à geladeira por 30 minutos. Após, abra a massa com um rolo sobre uma superfície enfarinhada com farinha de trigo. Forre uma forma de torta com a massa, pressionando bem as laterais. Fure a base com um garfo e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 15 minutos para pré-assar. Reserve.

Recheio

Em uma tigela, misture a abóbora, o leite condensado, os ovos, a canela, a noz-moscada, a baunilha e o sal. Bata bem até obter uma mistura cremosa.

Montagem

Coloque o recheio sobre a massa pré-assada. Alise a superfície com uma espátula para ficar uniforme. Leve ao forno a 180 °C por cerca de 50 minutos, ou até o recheio firmar. Deixe a torta esfriar completamente antes de servir.

Pizza de abóbora com queijo e cebola caramelizada (Imagem: JeniFoto | Shutterstock)

Pizza de abóbora com queijo e cebola caramelizada

Ingredientes

Massa

2 1/2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 colher de chá de sal

1 colher de sopa de açúcar

10 g de fermento biológico seco

3/4 de xícara de chá de água morna

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Azeite para untar

Purê de abóbora

2 xícaras de chá de abóbora-cabotiá cozida e amassada

cozida e amassada 1 colher de sopa de manteiga

1 dente de alho picado

Sal, noz-moscada em pó e pimenta-do-reino moída a gosto

Cobertura

2 xícaras de chá de queijo muçarela ralado

1 cebola fatiada

1 colher de sopa de manteiga

1 colher de chá de açúcar mascavo

1 pitada de sal

Salsinha para decorar

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, misture a farinha de trigo, o sal, o açúcar e o fermento. Adicione a água morna e o azeite, mexendo até formar uma massa homogênea. Sove por cerca de 10 minutos até ficar lisa. Cubra e deixe descansar por 40 minutos, até dobrar de volume.

Purê de abóbora

Em uma panela, coloque a abóbora-cabotiá e leve ao fogo médio com a manteiga e o alho. Misture e tempere com sal, noz-moscada e pimenta-do-reino. Cozinhe por 5 minutos, mexendo sempre, até ficar cremoso e reserve.

Cebola caramelizada

Em uma frigideira, aqueça a manteiga em fogo baixo e refogue a cebola com o açúcar mascavo e o sal, mexendo até dourar e ficar caramelizada (cerca de 10 minutos).

Montagem

Abra a massa com um rolo e coloque em uma forma untada com azeite. Espalhe o purê de abóbora sobre a base, cubra com o queijo muçarela e finalize com a cebola caramelizada. Leve ao forno preaquecido a 220 °C por 20 a 25 minutos, até que a massa esteja dourada e o queijo derretido.Retire do forno, decore com folhas de salsinha e sirva quente.

Muffin doce de abóbora com especiarias

Ingredientes

1 xícara de chá de abóbora cozida e amassada

e amassada 2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 colher de chá de fermento em pó

1 colher de chá de bicarbonato de sódio

1 colher de chá de canela em pó

1/2 colher de chá de noz-moscada ralada

1/2 colher de chá de gengibre em pó

1/2 colher de chá de sal

1 xícara de chá de açúcar mascavo

1/2 xícara de chá de óleo vegetal

2 ovos

1/2 xícara de chá de leite

1 colher de chá de essência de baunilha

Modo de preparo

Em uma tigela, misture a farinha de trigo, o fermento, o bicarbonato, a canela, a noz-moscada, o gengibre e o sal. Reserve. Em outra tigela, bata os ovos, o açúcar mascavo e o óleo até obter uma mistura homogênea. Adicione a abóbora, o leite e a baunilha, misturando bem. Incorpore os ingredientes secos aos poucos, mexendo até formar uma massa uniforme. Distribua a massa em forminhas de silicone para muffin, preenchendo cerca de 3/4 da capacidade. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 20 a 25 minutos, ou até que, ao espetar um palito, ele saia limpo. Deixe esfriar e sirva.