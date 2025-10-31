Em 31 de outubro é comemorado o Halloween, uma das datas mais populares e divertidas do calendário. Neste dia, a abóbora ganha destaque especial, tanto na decoração quanto na culinária. Saborosa e nutritiva, ela pode ser usada em diferentes preparos, desde pratos doces até opções salgadas. Além disso, combina facilmente com diversos ingredientes, permitindo receitas criativas e cheias de sabor para celebrar a data.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
A seguir, confira 8 receitas com abóbora para o Halloween!
Abóbora recheada com carne moída
Ingredientes
- 2 abóboras-cabotiás
- 1/2 xícara de chá de azeite
- 2 dentes de alho picados
- 1 cebola picada
- 500 g de carne moída
- 200 g de cogumelo paris fatiado
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 100 g de queijo muçarela ralado
- Água para cozinhar
Modo de preparo
Corte a tampa das abóboras-cabotiás, coloque em uma panela, cubra com água, adicione sal e leve ao fogo médio para cozinhar por 10 minutos. Após, retire do fogo, escorra a água e reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente o alho e a cebola e refogue.
Em seguida, junte a carne moída e o cogumelo e refogue por 5 minutos. Desligue o fogo, tempere com sal e pimenta-do-reino e reserve. Com a ajuda de uma colher, remova as sementes das abóboras-cabotiás, coloque o recheio e cubra com o queijo muçarela. Coloque em uma assadeira e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 10 minutos. Sirva em seguida.
Pavê de doce de abóbora
Ingredientes
Doce de abóbora
- 1 kg de abóbora sem casca e cortada em pedaços
- 2 xícaras de chá de açúcar
- 1 canela em pau
- 3 cravos-da-índia
- Coco ralado fresco a gosto
Creme de coco e montagem
- 48 g de gelatina em pó sem sabor
- 400 ml leite de coco
- 200 g de coco ralado
- 200 g de creme de leite
- 200 g de biscoito de maisena
- Coco ralado para polvilhar
Modo de preparo
Doce de abóbora
Em uma panela, coloque a abóbora, o açúcar, a canela e os cravos-da-índia e leve ao fogo médio. Cozinhe, mexendo sempre, até desmanchar a abóbora. Após, retire a canela e os cravos-da-índia, adicione o coco ralado e mexa bem. Cozinhe por mais 5 minutos, desligue o fogo e reserve.
Creme de coco
Em uma panela, coloque a gelatina em pó e metade do leite de coco. Leve ao fogo médio até dissolver completamente, sem deixar ferver. Transfira a mistura para um liquidificador, adicione o coco ralado e o creme de leite e bata até obter uma consistência homogênea. Despeje o creme em um recipiente e leve à geladeira por 1 hora. Reserve.
Montagem
Molhe os biscoitos no restante do leite de coco. Em um refratário, faça uma camada de biscoito e cubra com uma camada de creme de coco e doce de abóbora. Repita o processo até preencher todo o refratário, finalizando com o doce de abóbora. Polvilhe com coco ralado, leve à geladeira por 2 horas e sirva em seguida.
Almôndega de abóbora recheada
Ingredientes
- 500 g de abóbora-cabotiá descascada e cortada em fatias
- 1 ramo de alecrim
- 2 dentes de alho
- 100 g de queijo parmesão ralado
- 100 g de farinha de rosca
- 1 ovo
- Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 100 g de queijo provolone cortado em pedaços
Modo de preparo
Coloque as fatias de abóbora-cabotiá em uma assadeira e regue com azeite. Adicione o alecrim e o alho e leve ao forno preaquecido a 200 °C até ficar macia. Em seguida, coloque em um recipiente e amasse bem. Acrescente o queijo parmesão, o ovo, o sal e a pimenta-do-reino e misture até ficar homogêneo.
Leve à geladeira até a massa ficar consistente. Após, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa, abra na palma da mão, recheie com o queijo provolone, modele no formato de uma bolinha e passe na farinha de rosca. Repita o processo com toda a massa, coloque em uma forma untada com azeite e leve ao forno preaquecido a 200 °C até dourar. Sirva em seguida.
Pão de abóbora
Ingredientes
- 1 xícara de chá de abóbora cozida e amassada
- 4 xícaras de chá de farinha de trigo
- 10 g de fermento biológico seco
- 1/2 xícara de chá de leite morno
- 1/3 de xícara de chá de açúcar
- 1/4 de xícara de chá de manteiga derretida
- 1 ovo
- 1 colher de chá de sal
- Farinha de trigo para enfarinhar
- Manteiga para untar
Modo de preparo
Em uma tigela, misture o fermento biológico seco com o leite e 1 colher de chá de açúcar. Deixe descansar por 10 minutos até formar espuma. Em uma tigela grande, misture o purê de abóbora, o restante do açúcar, a manteiga derretida, o ovo e o sal. Adicione o fermento ativado e mexa bem. Aos poucos, vá adicionando a farinha de trigo, mexendo com as mãos até a massa ficar consistente e desgrudar dos dedos. Transfira para uma superfície enfarinhada com farinha de trigo e sove por cerca de 10 minutos, até a massa ficar lisa.
Coloque a massa em uma tigela untada com manteiga, cubra com um pano e deixe crescer por aproximadamente 1 hora, ou até dobrar de volume. Após, modele a massa em formato de pão. Coloque em uma forma forrada com papel-manteiga. Cubra novamente e deixe descansar por mais 30 minutos. Leve ao forno preaquecido a 180 °C 35 minutos ou até dourar levemente. Deixe esfriar e sirva em seguida.
Macarrão com creme de abóbora
Ingredientes
- 200 g de macarrão tipo tagliatelle
- 1/2 kg de abóbora
- 1 xícara de chá de creme de leite
- 1 colher de chá de pimenta-do-reino moída
- 1 colher de chá de alecrim
- Queijo parmesão ralado e sal a gosto
- Água para cozinhar
Modo de preparo
Encha uma panela com água e leve ao fogo médio para ferver. Após, adicione o sal e acrescente o macarrão. Cozinhe até ficar al dente. Após, escorra a água e reserve. Corte a abóbora na horizontal, coloque em uma panela, cubra com água, adicione sal e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar macia. Desligue o fogo, escorra a água e espere esfriar.
Depois, com uma colher, retire a polpa da abóbora e coloque em uma panela. Acrescente o creme de leite e o sal e misture bem. Leve ao fogo médio para cozinhar até obter um molho cremoso, mexendo sempre. Tempere com alecrim e pimenta-do-reino. Coloque o macarrão na panela e envolva no molho. Sirva com queijo parmesão ralado.
Torta doce de abóbora
Ingredientes
Massa
- 1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo
- 100 g de manteiga gelada em cubos
- 2 colheres de sopa de açúcar
- 1 pitada de sal
- 1 ovo
- 2 colheres de sopa de água gelada
- Farinha de trigo para enfarinhar
- Manteiga para untar
Recheio
- 2 xícaras de chá de abóbora cozida e amassada
- 395 g de leite condensado
- 2 ovos
- 1 colher de chá de canela em pó
- 1/2 colher de chá de noz-moscada em pó
- 1 colher de chá de extrato de baunilha
- 1 pitada de sal
Modo de preparo
Massa
Em uma tigela, misture a farinha de trigo, o açúcar e o sal. Adicione a manteiga e misture com as pontas dos dedos até formar uma farofa úmida. Adicione o ovo e amasse até formar uma massa homogênea. Se necessário, adicione água gelada para dar o ponto. Embrulhe a massa em plástico-filme e leve à geladeira por 30 minutos. Após, abra a massa com um rolo sobre uma superfície enfarinhada com farinha de trigo. Forre uma forma de torta com a massa, pressionando bem as laterais. Fure a base com um garfo e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 15 minutos para pré-assar. Reserve.
Recheio
Em uma tigela, misture a abóbora, o leite condensado, os ovos, a canela, a noz-moscada, a baunilha e o sal. Bata bem até obter uma mistura cremosa.
Montagem
Coloque o recheio sobre a massa pré-assada. Alise a superfície com uma espátula para ficar uniforme. Leve ao forno a 180 °C por cerca de 50 minutos, ou até o recheio firmar. Deixe a torta esfriar completamente antes de servir.
Pizza de abóbora com queijo e cebola caramelizada
Ingredientes
Massa
- 2 1/2 xícaras de chá de farinha de trigo
- 1 colher de chá de sal
- 1 colher de sopa de açúcar
- 10 g de fermento biológico seco
- 3/4 de xícara de chá de água morna
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- Azeite para untar
Purê de abóbora
- 2 xícaras de chá de abóbora-cabotiá cozida e amassada
- 1 colher de sopa de manteiga
- 1 dente de alho picado
- Sal, noz-moscada em pó e pimenta-do-reino moída a gosto
Cobertura
- 2 xícaras de chá de queijo muçarela ralado
- 1 cebola fatiada
- 1 colher de sopa de manteiga
- 1 colher de chá de açúcar mascavo
- 1 pitada de sal
- Salsinha para decorar
Modo de preparo
Massa
Em um recipiente, misture a farinha de trigo, o sal, o açúcar e o fermento. Adicione a água morna e o azeite, mexendo até formar uma massa homogênea. Sove por cerca de 10 minutos até ficar lisa. Cubra e deixe descansar por 40 minutos, até dobrar de volume.
Purê de abóbora
Em uma panela, coloque a abóbora-cabotiá e leve ao fogo médio com a manteiga e o alho. Misture e tempere com sal, noz-moscada e pimenta-do-reino. Cozinhe por 5 minutos, mexendo sempre, até ficar cremoso e reserve.
Cebola caramelizada
Em uma frigideira, aqueça a manteiga em fogo baixo e refogue a cebola com o açúcar mascavo e o sal, mexendo até dourar e ficar caramelizada (cerca de 10 minutos).
Montagem
Abra a massa com um rolo e coloque em uma forma untada com azeite. Espalhe o purê de abóbora sobre a base, cubra com o queijo muçarela e finalize com a cebola caramelizada. Leve ao forno preaquecido a 220 °C por 20 a 25 minutos, até que a massa esteja dourada e o queijo derretido.Retire do forno, decore com folhas de salsinha e sirva quente.
Muffin doce de abóbora com especiarias
Ingredientes
- 1 xícara de chá de abóbora cozida e amassada
- 2 xícaras de chá de farinha de trigo
- 1 colher de chá de fermento em pó
- 1 colher de chá de bicarbonato de sódio
- 1 colher de chá de canela em pó
- 1/2 colher de chá de noz-moscada ralada
- 1/2 colher de chá de gengibre em pó
- 1/2 colher de chá de sal
- 1 xícara de chá de açúcar mascavo
- 1/2 xícara de chá de óleo vegetal
- 2 ovos
- 1/2 xícara de chá de leite
- 1 colher de chá de essência de baunilha
Modo de preparo
Em uma tigela, misture a farinha de trigo, o fermento, o bicarbonato, a canela, a noz-moscada, o gengibre e o sal. Reserve. Em outra tigela, bata os ovos, o açúcar mascavo e o óleo até obter uma mistura homogênea. Adicione a abóbora, o leite e a baunilha, misturando bem. Incorpore os ingredientes secos aos poucos, mexendo até formar uma massa uniforme. Distribua a massa em forminhas de silicone para muffin, preenchendo cerca de 3/4 da capacidade. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 20 a 25 minutos, ou até que, ao espetar um palito, ele saia limpo. Deixe esfriar e sirva.