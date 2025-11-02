InícioRevista do Correio
Tecnologia, saúde e empatia: como a inovação transforma a vida do diabético

Com o apoio da inteligência artificial e de sensores de monitoramento contínuo, o tratamento da diabetes entra em uma nova fase: mais preventiva, personalizada e centrada no paciente, sem abrir mão da empatia no cuidado

Noites despreocupadas de sono são possíveis com o auxilio da tecnologia - (crédito: Divulgação/Roche)

Dormir tranquilo, sem o medo de uma crise de hipoglicemia noturna ou fazer uma refeição sem precisar calcular insulina com tanta precisão. Esse futuro, que antes parecia ficção científica, começa a se tornar parte da rotina de quem convive com o diabetes. O avanço de tecnologias baseadas em inteligência artificial, sensores contínuos de glicose e plataformas de monitoramento remoto está transformando não apenas o tratamento, mas a forma como os pacientes se relacionam com a própria saúde.

A endocrinologista Érika Fernanda de Faria, do Hospital Santa Lúcia Norte, explica que a tecnologia tem permitido uma mudança de paradigma no cuidado: o tratamento deixa de ser apenas reativo, aquele que responde às variações de glicemia, para se tornar preventivo e personalizado. "A inteligência artificial já é uma realidade na endocrinologia. Hoje, algoritmos ajustam automaticamente a insulina com base nos padrões individuais de cada paciente — alimentação, sono, atividade física. É um tratamento feito sob medida, em tempo real", afirma.

Segundo ela, a combinação entre sensores inteligentes, bombas de insulina automatizadas e aplicativos de aprendizado de máquina oferece benefícios que vão além do controle glicêmico: "Essas ferramentas reduzem a ansiedade, melhoram o sono e aumentam a autonomia. O paciente passa a confiar no próprio corpo e no tratamento."

Mas ainda há desafios. "A tecnologia precisa ser acessível. Hoje, nem todos os pacientes têm condições de usar esses dispositivos. É fundamental que as políticas públicas avancem nesse sentido, a prevenção é sempre mais barata do que a hospitalização."

Prever para prevenir

Entre os avanços recentes está o uso da inteligência artificial preditiva, capaz de antecipar variações glicêmicas antes que elas aconteçam. O novo sensor Accu-Chek Smart Guide, desenvolvido pela Roche Diagnóstica Brasil, representa um marco nesse sentido. Diferente dos sensores tradicionais, que apenas mostram tendências, ele utiliza algoritmos de machine learning para prever quedas e picos de glicose com antecedência.

De acordo com Vanessa Brito, gerente de marketing da Roche, a tecnologia foi desenvolvida a partir de um estudo em ambiente in silico, um tipo de simulação digital que utiliza "gêmeos virtuais" de pacientes reais. "O sistema aprendeu a reconhecer padrões de comportamento e consegue prever até 86% dos episódios de hipoglicemia noturna com alta precisão. Isso significa que o paciente pode agir antes da crise, evitando riscos e internações", explica.

Vanessa ressalta que a inovação está sendo testada no Brasil com foco em educação médica e conscientização dos pacientes. "Não é apenas um lançamento tecnológico, é uma mudança de mentalidade, entender que dados, quando bem utilizados, trazem liberdade, não dependência."

O novo sensor Accu-Chek Smart Guide, desenvolvido pela Roche Diagnóstica Brasil, prevê quedas e aumento de glicemia antes que aconteçam (foto: Fotos: Divulgação/Roche)

O alerta dos especialistas

O endocrinologista Márcio Krakauer, diretor regional da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM-SP), chama atenção para o contexto nacional. "O Brasil é o sexto país com maior número de pessoas com diabetes no mundo, cerca de 21 milhões de brasileiros. E muitos ainda não sabem que têm a doença. O grande desafio é fazer com que a tecnologia e a informação cheguem até essas pessoas."

Segundo ele, apesar do avanço das terapias e dos medicamentos, boa parte dos pacientes ainda não atinge o controle glicêmico ideal. "A inteligência artificial e o monitoramento contínuo são ferramentas poderosas, mas precisamos de educação em saúde. Sem isso, o melhor sensor do mundo vira um acessório caro e subutilizado."

Para o médico, a próxima fronteira é a integração de dados: "Imagine cruzar informações de glicemia, sono, alimentação e atividade física para prever crises com dias de antecedência. Esse é o futuro da endocrinologia, uma medicina preditiva, personalizada e cada vez mais próxima do paciente".

Lucas Albanaz, clínico geral e diretor-clínico do Hospital Santa Lúcia Gama, reforça que a tecnologia deve servir como ponte, não como barreira. "A revolução digital tornou o atendimento mais ágil e seguro, mas o verdadeiro ganho está em liberar tempo para o médico olhar o paciente nos olhos. A automação deve libertar o profissional da burocracia, não afastá-lo da empatia."

Ele destaca o papel dos dispositivos vestíveis e dos aplicativos de saúde, que colocam o paciente como protagonista. "Relógios inteligentes e apps ajudam a monitorar batimentos, sono, pressão e glicemia, tornando o indivíduo mais consciente. É o conceito da 'medicina do estilo de vida', em que o cuidado é constante e participativo."

Mas, assim como Krakauer e Érika, ele alerta para o risco da desigualdade digital. "Enquanto alguns têm acesso a sensores avançados, outros não têm sequer internet estável. Inovação de verdade é aquela que inclui." 

Para os especialistas, o avanço tecnológico não substitui o olhar humano, pelo contrário, pode torná-lo mais preciso e atento. "A IA não decide nada sozinha. Ela apoia o raciocínio clínico, oferece previsões e dados, mas a interpretação é sempre do médico", lembra Lucas. "O toque humano, a escuta e o vínculo médico-paciente continuam sendo insubstituíveis", reforça Érika

No fim das contas, o que a tecnologia promete não é um tratamento automatizado, mas uma vida mais leve para quem convive com o diabetes. Ou, como resume Márcio Krakauer: "Prever é cuidar antes que aconteça. E cuidar antes é salvar mais do que a glicemia, é salvar o dia a dia, o sono, a tranquilidade e, muitas vezes, a própria vida."

Quem vive com a doença

O ator Babu Santana, diagnosticado com diabetes tipo 2 há cinco anos, é exemplo de alguém que conhecia pouco a doença. "Eu estava em um ritmo muito alucinado após a saída do Big Brother Brasil, era uma correria danada, parando só para comer uma pizza, tomar um refrigerante. E quando descobri a diabetes, precisei mudar tudo."

O ator conta que tinha diversos dos sintomas, mas não relacionava aquilo a diabetes. "Hoje, entendo que falar sobre isso é salvar vidas, especialmente nas periferias, onde muita gente não tem informação nem acompanhamento médico." Para Babu, uma rotina saudável é uma aliada, assim como a tecnologia. "No meu caso, dieta e exercícios resolvem. Mas eu faço peça, sou diretor, gravo filmes e comerciais, quando teria tempo de parar e furar o dedo? Com o sensor, são dois toques no celular e você já fica informado e sabe como agir." 

Babu Santana convive com diabetes tipo 2 há cinco anos (foto: Divulgação/Roche)

*Estagiária sob a supervisão de Sibele Negromonte

 

Giovanna Rodrigues

Brasiliense, moradora do Guará, estudante de Jornalismo no sétimo semestre, pela Universidade do Distrito Federal. Atuando como estagiária na Revista do Correio.

Por Giovanna Rodrigues
postado em 02/11/2025 06:00 / atualizado em 02/11/2025 06:00
