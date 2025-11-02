InícioRevista do Correio
Um pouco de respiro: as varandas como protagonistas no lar

Antes esquecidas pelos moradores, as varandas hoje vivem um novo momento dentro dos lares. Tornaram-se protagonistas e assumiram um papel de multifuncionalidade nos projetos de interiores

Utilizar cadeiras e plantas é uma ótima alternativa para decorar o local - (crédito: Freepik)
Há quase seis anos, a pandemia isolou as pessoas do mundo, deixando-as dentro de casa, distantes daquilo que elas conheciam. Presas entre os cômodos, passaram a perceber o quanto o lar era, na verdade, uma extensão de seus gostos e personalidades. Em busca dessa identidade, as varandas tornaram-se protagonistas nesse novo olhar contemporâneo para os projetos interiores.

Um canto antes esquecido, agora tem um papel fundamental para levar respiro e descanso. Cada vez mais, segundo o arquiteto Diego Aquino, cômodos como sala e cozinha, integram-se às varandas. Assim, apostar nesse novo centro da decoração virou o foco de muitos moradores, justamente porque esse ambiente pode ser utilizado de diversas maneiras.

"O estilo do apartamento, hoje, costuma acompanhar o da varanda. Usar vegetação e mobiliário adequado ao uso externo está em alta e deve permanecer, porque melhora o conforto térmico, a qualidade do ar e a sensação de bem-estar no dia a dia", explica o arquiteto. De acordo com ele, a escolha dos materiais usados no espaço precisa considerar a orientação solar e a exposição à chuva e à umidade.

Porcelanato, vidro, concreto e metais são resistentes e exigem pouca manutenção. A madeira é durável, mas pede manutenção periódica. MDF deve ser evitado em áreas sujeitas à água. No planejamento para ampliar espaços pequenos e estreitos, a integração da sala e da cozinha com a varanda é um pedido recorrente de quem deseja entrar nesse universo. Essa solução, na avaliação do profissional, aumenta a área útil e traz a sensação de amplitude que as pessoas buscam. 

Mudança de contexto

No cenário contemporâneo, a varanda abraçou a multifuncionalidade, servindo como espaço para o home office, a academia, a horta ou o refúgio. Segundo a arquiteta Rosane Martinez, esse ambiente dentro do lar se reinventou depois da pandemia, podendo ser uma área tanto individual quanto coletiva.

Essa transformação ressalta o design como uma ferramenta emocional. Um espaço que, agora, é pensado com cuidado, já que influencia diretamente no humor, na energia e na produtividade. "A varanda, antes coadjuvante, agora é protagonista do bem-estar doméstico."

O equilíbrio entre o social e o individual é alcançado por meio da zonificação. O segredo, na visão da arquiteta, está em criar um canto com almofadas e plantas para relaxar e outro com bancada e grill para receber amigos.

Evitando deslizes

Ao decorar, é preciso evitar alguns erros comuns que comprometem o conforto e a funcionalidade. "Entre os erros mais frequentes estão o excesso de elementos decorativos, móveis com grandes dimensões, a falta de atenção à ventilação e o uso de materiais inadequados para áreas externas," destaca a profissional.

O principal erro, no entanto, é a falta de observação. "Outro engano comum é não considerar o Sol e o vento na escolha dos móveis e das plantas. A dica é simples: antes de decorar, observe o espaço durante o dia. Entenda como a luz se comporta e deixe que o ambiente 'fale' com você", ressalta.

A mensagem final é que projetar a varanda é um ato de cuidado consigo mesmo. Isso porque, no fim das contas, planejar esse espaço é muito mais do que decorar: é projetar emoções. "É criar um pequeno santuário urbano onde corpo e mente encontram descanso", finaliza a arquiteta.

Tendências atuais 

Varanda gourmet: o modelo segue em alta, pois "traduz o prazer de cozinhar e receber, transformando o preparo da comida em um ritual social", aponta a arquiteta Rosane Martinez.

Urban jungle e neuroarquitetura: o estilo Urban jungle traz a selva para dentro do lar, e a ciência confirma seu benefício — o verde comprovadamente reduz o estresse e melhora o foco, segundo os princípios da neuroarquitetura.

Minimalismo afetivo: para quem busca um respiro na rotina, a tendência é o minimalismo focado em propósito. Com menos objetos e mais motivação, além de cores neutras, tecidos naturais e móveis com linhas suaves para criar uma atmosfera de calma e presença.

Fonte: Rosane Martinez, arquiteta diretora do EXXP Studio (@exxpstudio), especialista em neuroarquitetura e influencer no blog Passa lá em Casa (@passalaemcasa).

  • A iluminação correta é fundamental para a utilização do esapaço
    A iluminação correta é fundamental para a utilização do esapaço Foto: Divulgação/Portal Loft
  • Integrar outros ambientes com a varanda é uma busca recorrente dos moradores
    Integrar outros ambientes com a varanda é uma busca recorrente dos moradores Foto: Reprodução/ Projeto Aire Arquitetura
  • Fazer uso da vegetação ajuda a embelezar o ambiente
    Fazer uso da vegetação ajuda a embelezar o ambiente Foto: Reprodução/ Casa de Valentina
Eduardo Fernandes

Repórter Jr

Jornalista formado pela Universidade Paulista, estou no Correio Braziliense há dois anos. Antes, na Editoria de Cidades, agora, como Repórter da Revista do Correio.

Por Eduardo Fernandes
postado em 02/11/2025 06:00
