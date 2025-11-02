Um pouco de respiro: as varandas como protagonistas no lar

Há quase seis anos, a pandemia isolou as pessoas do mundo, deixando-as dentro de casa, distantes daquilo que elas conheciam. Presas entre os cômodos, passaram a perceber o quanto o lar era, na verdade, uma extensão de seus gostos e personalidades. Em busca dessa identidade, as varandas tornaram-se protagonistas nesse novo olhar contemporâneo para os projetos interiores.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Um canto antes esquecido, agora tem um papel fundamental para levar respiro e descanso. Cada vez mais, segundo o arquiteto Diego Aquino, cômodos como sala e cozinha, integram-se às varandas. Assim, apostar nesse novo centro da decoração virou o foco de muitos moradores, justamente porque esse ambiente pode ser utilizado de diversas maneiras.

"O estilo do apartamento, hoje, costuma acompanhar o da varanda. Usar vegetação e mobiliário adequado ao uso externo está em alta e deve permanecer, porque melhora o conforto térmico, a qualidade do ar e a sensação de bem-estar no dia a dia", explica o arquiteto. De acordo com ele, a escolha dos materiais usados no espaço precisa considerar a orientação solar e a exposição à chuva e à umidade.

Porcelanato, vidro, concreto e metais são resistentes e exigem pouca manutenção. A madeira é durável, mas pede manutenção periódica. MDF deve ser evitado em áreas sujeitas à água. No planejamento para ampliar espaços pequenos e estreitos, a integração da sala e da cozinha com a varanda é um pedido recorrente de quem deseja entrar nesse universo. Essa solução, na avaliação do profissional, aumenta a área útil e traz a sensação de amplitude que as pessoas buscam.

Mudança de contexto

No cenário contemporâneo, a varanda abraçou a multifuncionalidade, servindo como espaço para o home office, a academia, a horta ou o refúgio. Segundo a arquiteta Rosane Martinez, esse ambiente dentro do lar se reinventou depois da pandemia, podendo ser uma área tanto individual quanto coletiva.

Essa transformação ressalta o design como uma ferramenta emocional. Um espaço que, agora, é pensado com cuidado, já que influencia diretamente no humor, na energia e na produtividade. "A varanda, antes coadjuvante, agora é protagonista do bem-estar doméstico."

O equilíbrio entre o social e o individual é alcançado por meio da zonificação. O segredo, na visão da arquiteta, está em criar um canto com almofadas e plantas para relaxar e outro com bancada e grill para receber amigos.

Evitando deslizes

Ao decorar, é preciso evitar alguns erros comuns que comprometem o conforto e a funcionalidade. "Entre os erros mais frequentes estão o excesso de elementos decorativos, móveis com grandes dimensões, a falta de atenção à ventilação e o uso de materiais inadequados para áreas externas," destaca a profissional.

O principal erro, no entanto, é a falta de observação. "Outro engano comum é não considerar o Sol e o vento na escolha dos móveis e das plantas. A dica é simples: antes de decorar, observe o espaço durante o dia. Entenda como a luz se comporta e deixe que o ambiente 'fale' com você", ressalta.

A mensagem final é que projetar a varanda é um ato de cuidado consigo mesmo. Isso porque, no fim das contas, planejar esse espaço é muito mais do que decorar: é projetar emoções. "É criar um pequeno santuário urbano onde corpo e mente encontram descanso", finaliza a arquiteta.

Tendências atuais

Varanda gourmet: o modelo segue em alta, pois "traduz o prazer de cozinhar e receber, transformando o preparo da comida em um ritual social", aponta a arquiteta Rosane Martinez.

Urban jungle e neuroarquitetura: o estilo Urban jungle traz a selva para dentro do lar, e a ciência confirma seu benefício — o verde comprovadamente reduz o estresse e melhora o foco, segundo os princípios da neuroarquitetura.

Minimalismo afetivo: para quem busca um respiro na rotina, a tendência é o minimalismo focado em propósito. Com menos objetos e mais motivação, além de cores neutras, tecidos naturais e móveis com linhas suaves para criar uma atmosfera de calma e presença.

Fonte: Rosane Martinez, arquiteta diretora do EXXP Studio (@exxpstudio), especialista em neuroarquitetura e influencer no blog Passa lá em Casa (@passalaemcasa).

Saiba Mais Revista do Correio Dia do arroz: 8 benefícios da versão integral para a saúde

Dia do arroz: 8 benefícios da versão integral para a saúde Revista do Correio 7 raças de cachorro originárias do Reino Unido

7 raças de cachorro originárias do Reino Unido Revista do Correio Receitas de uma panela: 4 pratos fáceis e deliciosos para o jantar





