Independentemente da ocasião, as lasanhas são sempre uma ótima opção para conquistar até mesmo os paladares mais exigentes. Com versões veganas, o prato fica ainda mais saboroso e proporciona uma experiência gastronômica incrível, repleta de sabores e livre de ingredientes de origem animal.
Abaixo, confira 7 receitas de lasanha vegana para o jantar!
Lasanha vegana de tofu e espinafre
Ingredientes
Massa
- 500 g de massa de lasanha sem ovos
Molho branco
- 1 l de leite de soja
- 8 colheres de sopa de farinha de trigo
- 5 colheres de sopa de margarina vegetal
- 600 ml de creme de leite vegetal
- Sal a gosto
Recheio
- 400 g de tofu amassado
- 300 g de espinafre picado e refogado
- 1 colher de chá de orégano
- 1/2 colher de chá de manjericão seco
- 1 pitada de alho em pó
Modo de preparo
Molho branco
Em uma panela, coloque a margarina vegetal e leve ao fogo médio para derreter. Desligue o fogo, adicione o leite de soja, a farinha de trigo e o creme de leite vegetal e misture. Leve ao fogo baixo e mexa até obter uma consistência cremosa. Desligue o fogo, tempere com sal e reserve.
Recheio
Em um recipiente, misture bem todos os ingredientes do recheio. Reserve.
Montagem
Em um refratário, coloque um pouco de molho, faça uma camada de massa e cubra com molho. Disponha o tofu e faça mais uma camada de massa. Repita o processo até preencher todo o refratário e finalize com o molho. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 40 minutos. Retire o papel-alumínio e asse por mais 20 minutos. Sirva em seguida.
Lasanha vegana de carne de soja
Ingredientes
Massa
- 500 g de massa de lasanha sem ovos
Recheio
- 1 xícara de chá de proteína de soja moída e hidratada
- 1 cenoura descascada e picada
- 1 batata descascada e picada
- 1 cebola descascada e picada
- 1 xícara de chá de tomate sem semente e picado
- 2 dentes de alho descascados e amassados
- 5 colheres de sopa de óleo de girassol
- 3 xícaras de chá de água
- Orégano e sal a gosto
Molho
- 1/2 cebola descascada e picada
- 1/2 xícara de chá de cogumelo paris fatiado
- 1 colher de sopa de salsinha picada
- 4 colheres de sopa de farinha de trigo
- 3 colheres de sopa de óleo de girassol
- 300 ml de água
- Sal a gosto
Modo de preparo
Recheio
Em uma panela, coloque o óleo de girassol e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte a batata, a cenoura e a proteína de soja e refogue bem. Acrescente o tomate e a água e misture. Tempere com sal e orégano e cozinhe até engrossar levemente. Desligue o fogo e reserve.
Molho branco
Em uma panela, coloque o óleo de girassol e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o cogumelo e refogue bem. Em um recipiente, coloque a farinha de trigo e a água e mexa até dissolver completamente. Despeje a mistura na panela, coloque a salsinha e o sal e cozinhe por 5 minutos, mexendo sempre. Desligue o fogo e reserve.
Montagem
Em um refratário, espalhe um pouco de molho e faça uma camada da massa. Cubra com um pouco de proteína de soja. Repita o processo até preencher todo o refratário e finalize com o molho branco. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 30 minutos. Desligue o forno e sirva em seguida.
Lasanha vegana de legumes
Ingredientes
Massa
- 500 g de massa de lasanha sem ovos
Recheio
- 1 cenoura descascada e picada
- 1 abobrinha picada
- 1/2 pimentão vermelho sem sementes e cortado em cubos
- 1/2 pimentão amarelo sem sementes e cortado em cubos
- 1 xícara de chá de floretes de brócolis picados
- 1 tomate sem sementes e picado
- 1 cebola descascada e picada
- 2 dentes de alho descascados e picados
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Molho branco
- 2 xícaras de chá de leite de soja
- 1 colher de sopa de amido de milho
- Sal a gosto
- Azeite de oliva para untar
- Queijo vegano ralado e orégano para polvilhar
Modo de preparo
Recheio
Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente os legumes e refogue até ficarem levemente macios. Desligue o fogo e tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve.
Molho branco e montagem
Em uma panela, coloque o leite de soja e o amido de milho e misture até dissolver completamente. Leve ao fogo médio e cozinhe até engrossar levemente, mexendo sempre. Desligue o fogo e tempere com sal. Unte um refratário com azeite de oliva e faça uma camada de molho, massa e legumes. Repita o processo até preencher o refratário, finalizando com massa e molho. Polvilhe com queijo vegano e orégano. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 35 minutos. Sirva em seguida.
Lasanha vegana de creme de milho-verde e espinafre
Ingredientes
- 500 g de massa de lasanha sem ovos
- 6 xícaras de chá de leite vegetal
- 200 g de milho-verde
- 3 colheres de sopa de farinha de trigo
- 1 colher de sopa de margarina vegetal
- 1 cebola descascada e picada
- 600 g de espinafre picado
- 500 g de queijo vegano fatiado
- Folhas de manjericão para decorar
- Sal a gosto
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque o leite vegetal, o milho-verde e a farinha de trigo e bata até ficar homogêneo. Após, passe a mistura em uma peneira, coloque em uma panela e leve ao fogo médio para cozinhar até engrossar, mexendo sempre. Tempere com sal, desligue o fogo e reserve. Em outra panela, coloque a margarina vegetal e leve ao fogo médio para derreter. Junte a cebola e doure. Coloque o espinafre, tempere com sal e cozinhe até murchar. Acrescente a mistura de milho-verde reservada, mexa e desligue o fogo.
Em um refratário, coloque um pouco de creme, faça uma camada de massa, cubra com o creme e distribua as fatias de queijo vegano. Repita o processo até preencher todo o refratário, finalizando com o creme. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 15 minutos. Retire o papel-alumínio e asse por mais 15 minutos. Sirva em seguida.
Lasanha vegana de berinjela
Ingredientes
- 1 kg de berinjela cortada em fatias
- 250 g de proteína de soja moída e hidratada
- 1 cebola descascada e cortada em cubos
- 520 g de polpa de tomate
- 200 ml de água
- Azeite e sal a gosto
- 200 g de queijo vegano fatiado
- 1 colher de sopa de queijo vegano ralado
- Água
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a água, o sal e as berinjelas e leve ao fogo médio para cozinhar por 4 minutos. Desligue o fogo, escorra a água e reserve o legume. Em uma panela antiaderente, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola. Adicione a proteína de soja e cozinhe até dourar. Acrescente a polpa de tomate e a água e cozinhe até apurar. Tempere com sal e desligue o fogo.
Em um refratário, faça uma camada de berinjela, cubra com a proteína de soja e queijo vegano fatiado. Repita o processo até preencher todo o refratário, finalizando com o queijo vegano ralado. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 5 minutos. Sirva em seguida.
Lasanha vegana simples de abobrinha
Ingredientes
- 1 abobrinha fatiada
- 2 tomates descascados e picados
- 1 xícara de chá de molho de tomate
- 1 xícara de chá de queijo vegano ralado
- Azeite de oliva para untar
Modo de preparo
Unte um refratário com azeite de oliva e faça uma camada de abobrinha sobre ele. Cubra com tomate, molho de tomate e queijo vegano. Repita o processo até preencher todo o refratário, finalizando com o queijo. Leve ao forno preaquecido a 200 °C até dourar. Sirva em seguida.
Lasanha vegana de palmito
Ingredientes
- 6 folhas de massa de lasanha sem ovos
- 2 xícaras de chá de palmito picado
- 1 cebola descascada e picada
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 2 xícaras de chá de leite de soja
- 1 colher de sopa de amido de milho
- Sal, azeite de oliva, noz-moscada em pó e cheiro-verde picado a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Junte o palmito e refogue por 4 minutos. Desligue o fogo e reserve. Em outra panela, coloque o leite de soja e o amido de milho e leve ao fogo médio até engrossar, mexendo sempre. Desligue o fogo e tempere com sal e noz-moscada.
Em um refratário, coloque um pouco de molho branco e cubra com uma camada de massa. Adicione uma camada de palmito e repita o processo até preencher todo o refratário, finalizando com o molho branco. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 35 minutos. Sirva em seguida.