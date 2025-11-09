Natal 2025 mistura tradição e modernidade na decoração

O Natal une famílias, amigos e muita criatividade. A data, celebrada no final de dezembro, ativa a imaginação de uma forma quase mágica e transforma ambientes simples em espaços acolhedores, cheios de luzes, sinos, mesas personalizadas, velas e a famosa árvore natalina. Apesar da tradicionalidade, a comemoração deste ano pode ter novas temáticas.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

De acordo com o arquiteto Glauter Suassuna, as tendências de 2025 apontam para uma decoração mais inovadora, afetiva e minimalista. Influenciadas pelas redes sociais e por feiras internacionais, como a Christmasworld e a Maison & Objet, "o foco está na personalização, resgatando elementos naturais e artesanais, mas com toques tecnológicos e elegantes".

O especialista explica que materiais rústicos e naturais poderão ganhar espaço nas casas brasileiras. A escolha reflete uma busca por autenticidade e produção local. "Pinhas, madeira, galhos secos, folhagens e cogumelos lúdicos dominam, criando um clima de 'floresta encantada' acolhedor e sustentável", afirma.

O minimalismo e a sofisticação nas cores e nos detalhes também participarão da festividade. O arquiteto afirma que uma das tendências é a valorização de tons neutros e terrosos, como bege, cinza, verde-musgo, terracota, marrom acolhedor e pastéis. Além disso, elementos sutis, como ornamentos de cerâmica artesanal ou crochê moderno, ganham destaque, pois criam um visual leve e atemporal.

Com um toque moderno e prático, a tecnologia reafirma seu papel inovador e atual. Glauter confirma a presença de luzes integradas, LEDs programáveis, projetores de imagens natalinas em movimento e enfeites com controle por aplicativo. Com a tecnologia, a celebração se torna mais imersiva e contemporânea. "Na prática, os elementos clássicos, em 2025, serão reinterpretados."

Equilíbrio e sofisticação

Entre a tradição e a modernidade, o equilíbrio coloca as duas tendências em harmonia. Glauter conta que usar paletas de cores híbridas, mantendo o vermelho e o musgo tradicionais juntamente com tons neutros, como bege e cinza, ajuda a evitar a sobrecarga visual. Além disso, o profissional aconselha o uso de metálicos suaves para levar brilho e elegância às decorações.

A combinação de texturas também é essencial para fugir do tradicionalismo. "Combine veludo, linho ou couro para transmitir a ideia de acolhimento, ou use juta e cerâmica artesanal para um toque rústicomoderno. Na mesa, aposte em toalhas xadrez natalino com guardanapos em tons pastel", aconselha.

Para equilibrar a energia vibrante do espírito natalino com o ambiente acolhedor, a iluminação certa é indispensável. Velas de cera natural ou eletrônicas mantêm o calor clássico, enquanto projetores inteligentes criam padrões natalinos nas paredes, trazendo um ar tecnológico sem perder o intimismo, a calorosidade e a diversão da noite, explica o arquiteto.

Funcionalidade

Para quem tem pouco espaço, mas quer criar um ambiente natalino especial, Glauter assegura que o foco deve estar na verticalidade e multifuncionalidade para ampliar o ambiente e, ao mesmo tempo, não gerar acúmulo de elementos decorativos.

Uma boa opção é apostar em árvores compactas ou verticais. O arquiteto sugere miniárvores de mesa ou até mesmo criar uma "árvore de parede", feita com galhos secos pendurados e decorados com poucas bolas e luzes. "Livros empilhados em formato de pinheiro também funcionam, com pisca-piscas no topo", comenta.

A designer de interiores Aline Silva reforça que aproveitar o que já existe em casa é uma das formas mais elegantes e funcionais de trazer o Natal sem pesar visualmente e sem gastar muito. "Muitas vezes, o Natal não precisa chegar como um cenário que invadiu o lar, ele pode se integrar ao estilo que já existe", explica.

Leia também: Começa a campanha de adoção de cartinhas do Papel Noel! Veja como participar

Leia também: Além do tradicional: decorações variadas de Natal são apostas para 2022

Segundo ela, não é necessário comprar tudo novo. "Eu observo as cores predominantes dos móveis e dos objetos e, a partir delas, trago o Natal para dentro da casa. Se o ambiente já é neutro, posso inserir pontos de brilho, transparência, velas, texturas naturais, folhas secas, elementos em madeira e toques metálicos sutis. Se a casa é mais colorida, uso o mesmo raciocínio e reforço as tonalidades que já vivem ali."

Aline acrescenta que a decoração em pequenos pontos também transforma a atmosfera. Os lugares ideais são aqueles que naturalmente atraem o olhar, como o centro da mesa de jantar, o aparador da sala, o rack da TV, a mesa de centro, a entrada da casa e até o lavabo. "Esses espaços já funcionam como áreas de apoio natural para a composição, então recebê-los com pequenas intervenções é o suficiente."

Reaproveitamento inteligente

Glauter lembra que reaproveitar itens de decorações de anos anteriores é também uma das maiores tendências de 2025, promovendo sustentabilidade e personalidade sem perder o encanto. "O upcycling transforma o velho em novo com criatividade, evitando o descartável", afirma.

Na hora da decoração, a ideia é usar itens e estruturas antigas, mas renovar os enfeites com combinações diferentes e variadas. "Guirlandas, arranjos e árvores podem ser reinventados com detalhes com fitas de embalagens antigas ou folhas secas. Nas mesas, crie centros decorativos com velas antigas colocadas em potes de vidro reciclados e pintados em tons terrosos", finaliza.

*Estagiária sob a supervisão de Sibele Negromonte