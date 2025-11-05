4 limpezas espirituais para afastar energias negativas do seu dia a dia

Você tem se sentido exausto(a) ultimamente? Sofre com insônia ou percebe que está mais vulnerável a doenças? Talvez sua aura esteja carregada de energias negativas que estão desequilibrando seu campo energético. Segundo Katrina Devilla, espiritualista da iQuilíbrio, a limpeza espiritual ajuda a eliminar essas vibrações densas, restaurando a harmonia e protegendo a saúde mental e emocional.

A limpeza espiritual transforma as energias negativas em benéficas. “O que permite uma vida mais tranquila e produtiva”, afirma Katrina Devilla. A espiritualista também destaca que essa prática ajuda a purificar ambientes, promovendo harmonia e bem-estar. “Nossa casa e local de trabalho também devem estar na melhor vibração energética possível, uma vez que energias ruins trazem consigo brigas, discussões e desequilíbrios”, pontua.

Para ajudar a equilibrar as energias ao seu redor, a espiritualista Katrina Devilla ensina técnicas de limpeza espiritual que afastam as energias negativas do dia a dia. Confira!

1. Limpeza espiritual com banho de sal grosso

Segundo Katrina Devilla, o sal grosso ajuda a eliminar e barrar energias negativas. No entanto, ele também remove — mas não bloqueia — as boas energias. Por isso, o ideal é fazer um banho de ervas em seguida, para se encher de boas vibrações e das melhores energias.

Materiais

2 l de água fervente

3 punhados de sal grosso

Modo de fazer

Coloque a água em uma panela e leve ao fogo médio. Assim que ferver, apague o fogo e jogue três punhados generosos de sal grosso na água. Espere até amornar. Após seu banho higiênico, derrame essa infusão do pescoço para baixo. Não se seque, espere que o corpo absorva toda essa água. Em seguida, vista uma roupa confortável.

2. Limpeza espiritual com defumação de sálvia

A sálvia é uma poderosa erva que irá auxiliar na proteção e atrair boas vibrações. “A própria pessoa pode fazer um bastão de sálvia amarrando as folhas secas ou pode encontrar facilmente para vender em lojas de produtos esotéricos”, diz Katrina Devilla.

Materiais

1 bastão de sálvia

Modo de fazer

Antes de fazer a defumação, passe o bastão pelo corpo, começando pela cabeça e indo até os pés. Imagine que ele funciona como um imã, tirando do seu corpo qualquer mau-olhado ou energia negativa. Em seguida, acenda o feixe de sálvia e deixe que a fumaça envolva seu corpo. Você pode circular pela casa com ele. Por fim, deixe-o queimar. Descarte as cinzas em água limpa corrente.

3. Limpeza espiritual com pedras

Para fazer a limpeza espiritual com pedras, é necessário que você as energize. Para isso, basta deixá-las absorver a luz do luar por uma noite.

Materiais

Pedras energizadas

Modo de fazer

Quando a pedra já estiver energizada, segure-a por alguns segundos em contato com cada um dos seus chakras. Por fim, carregue sempre uma pedra com você. Algumas indicadas pela espiritualista são: ônix, cianita preta, turmalina negra, cianita azul e quartzo branco.

4. Limpeza espiritual com banho de ervas

A espiritualista recomenda que essa limpeza com ervas seja feita no dia seguinte ao banho de sal grosso, para neutralizar qualquer resquício e atrair boas vibrações, assim como saúde e amor.

Materiais

2 l de água

1 ramo de alecrim

1 ramo de arruda

Folhas de guiné

Modo de fazer

Coloque a água em uma panela e leve ao fogo médio. Assim que a água levantar fervura, desligue o fogo e acrescente o alecrim, a arruda e as folhas de guiné. Depois, deixe o chá amornar. Tome seu banho higiênico normalmente e, por fim, derrame essa água pelo corpo. Você também pode molhar sua cabeça. Aguarde a água secar no corpo.

Por Julia Vitorazzo