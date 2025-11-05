7 receitas saborosas de torta de liquidificador

A torta, além de saborosa, se destaca pela sua incrível versatilidade. Doce ou salgada, essa delícia culinária se adapta aos mais diversos paladares. Ademais, sua praticidade e rapidez na preparação a tornam uma opção perfeita para quem busca uma receita deliciosa sem comprometer o tempo.
Em ocasiões especiais ou refeições do dia a dia, esta é uma escolha que conquista a maioria das pessoas, tanto por sua textura quanto pela possibilidade de criar sabores irresistíveis. Por isso, selecionamos algumas receitas de torta de liquidificador para você degustar com a família e os amigos. Confira!
Torta de presunto e queijo
Ingredientes
Massa
- 3 ovos
- 3 xícaras de chá de leite
- 1 xícara de chá de óleo
- 1/2 colher de chá de sal
- 3 xícaras de chá de farinha de trigo
- 1 colher de sopa de fermento biológico
Recheio e montagem
- 200 g de presunto cortado em cubos
- 100 g de queijo muçarela cortado em cubos
- Óleo para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Modo de preparo
Massa
Em um liquidificador, bata a farinha de trigo, o leite, o óleo, os ovos, o sal e o fermento até obter uma mistura homogênea. Reserve.
Montagem
Em uma assadeira untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo, coloque metade da massa, distribua o queijo e o presunto e cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 40 minutos. Sirva em seguida.
Torta de 4 queijos
Ingredientes
Massa
- 2 xícaras de chá de leite
- 3 ovos
- 1 xícara de chá de óleo
- 1 colher de sopa de fermento em pó
- 3 xícaras de chá de farinha de trigo
- 50 g de queijo parmesão ralado
- 4 colheres de sopa de requeijão cremoso
- Óleo para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Recheio
- 100 g de queijo prato fatiado
- 100 g de queijo cheddar fatiado
- 100 g de queijo muçarela fatiado
- 50 g de queijo parmesão ralado para polvilhar
Modo de preparo
Massa
No liquidificador, coloque o leite, os ovos e o óleo. Bata até obter uma mistura cremosa e uniforme. Acrescente a farinha de trigo, o queijo parmesão ralado e o requeijão cremoso. Continue batendo até formar uma massa lisa. Adicione o fermento em pó e misture delicadamente com uma colher ou espátula, apenas para incorporar. Reserve.
Recheio
Corte as fatias de queijo prato, cheddar e muçarela em pedaços médios. Misture os queijos em uma tigela para que fiquem bem distribuídos. Reserve o queijo parmesão ralado para polvilhar sobre a torta antes de assar.
Montagem
Unte uma forma média com óleo e enfarinhe com farinha de trigo. Despeje metade da massa e espalhe de maneira uniforme. Distribua o recheio de queijos por toda a superfície. Cubra com o restante da massa e finalize polvilhando o queijo parmesão ralado por cima. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 40 a 45 minutos, ou até que a torta esteja firme e dourada. Retire do forno, deixe amornar e sirva em seguida.
Torta de espinafre com ricota
Ingredientes
Massa
- 3 ovos
- 1 xícara de chá de óleo de soja
- 2 xícaras de chá de leite
- 3 colheres de sopa de parmesão ralado
- 1 colher de café de sal
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- 1 xícara de chá de farinha de trigo
- 1 xícara de chá de amido de milho
- Óleo para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Recheio
- Folhas de 1 maço de espinafre picadas
- 3 dentes de alho picados
- 1 colher de sopa de azeite
- 2 cebolas picadas
- 500 g de ricota ralada
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Massa
No liquidificador, bata todos os ingredientes da massa até obter uma mistura homogênea. Reserve.
Recheio
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho por 1 minuto. Acrescente o espinafre, o sal e a pimenta-do-reino. Refogue até secar a água. Reserve.
Montagem
Em um refratário untado com óleo e enfarinhado com farinha de trigo, coloque metade da massa, o refogado de espinafre e a ricota, cobrindo com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 45 minutos ou até dourar. Sirva em seguida.
Torta cremosa de palmito
Ingredientes
- 500 ml de leite
- 500 g de farinha de trigo
- 250 ml de óleo
- 3 ovos
- 1 colher de sopa de fermento em pó
- 200 g de palmito em conserva cortado em rodelas
- 200 g de requeijão cremoso
- 150 g de queijo parmesão ralado
- Óleo para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Modo de preparo
No liquidificador, bata o leite, a farinha de trigo, o óleo, os ovos e o fermento em pó até obter uma mistura homogênea. Depois, em um refratário untado com óleo e enfarinhado com farinha de trigo, coloque a massa e cubra com o requeijão. Distribua o palmito cortado sobre o requeijão e polvilhe queijo parmesão ralado. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Sirva em seguida.
Torta de grão-de-bico e lentilha com recheio de escarola
Ingredientes
Massa
- 1 xícara de chá de grão-de-bico cru
- 1/2 xícara de chá de lentilha vermelha crua
- 3 ovos
- 1/2 xícara de chá de azeite de oliva
- 1/2 xícara de chá de leite
- 1 colher de chá de sal
- 1 colher de chá de cúrcuma
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- Óleo para untar
- Água para demolho
Recheio
- 1 xícara de chá de escarola picada
- 1/2 cebola picada
- 1 dente de alho picado
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1/2 xícara de chá de ricota amassada
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Massa
Em tigelas separadas, deixe o grão-de-bico e a lentilha de molho em água por pelo menos 8 horas. Depois, escorra. Coloque em panelas separadas, cubra com água e cozinhe em fogo médio até que fiquem macios. Escorra e reserve. No liquidificador, bata o grão-de-bico e a lentilha cozidos com os ovos, o azeite, o leite, o sal e a cúrcuma até obter uma mistura cremosa e homogênea. Acrescente o fermento e misture delicadamente com uma colher ou espátula. Reserve.
Recheio
Aqueça o azeite em uma frigideira em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem levemente. Acrescente a escarola e cozinhe por 2 a 3 minutos, até murchar. Tempere com sal e pimenta-do-reino e, fora do fogo, misture a ricota até formar um recheio úmido e cremoso.
Montagem
Unte uma forma redonda média com óleo. Despeje metade da massa e espalhe o recheio por cima, cobrindo em seguida com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 35 a 40 minutos, até dourar e firmar. Retire do forno e espere amornar antes de servir.
Torta de chocolate
Ingredientes
Massa
- 2 xícaras de chá de farinha de trigo
- 1 xícara de chá de açúcar
- 1/2 xícara de chá de chocolate em pó
- 3 ovos
- 1 xícara de chá de leite
- 1/2 xícara de chá de óleo
- 1 colher de sopa de fermento em pó
- 200 g de chocolate meio-amargo picado
- Óleo para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Cobertura
- 150 g de chocolate meio-amargo derretido
- 1/2 xícara de chá de creme de leite
Modo de preparo
Massa
No liquidificador, coloque os ovos, o leite, o óleo e o açúcar. Bata até obter uma mistura cremosa e homogênea. Adicione o chocolate em pó e bata até incorporar. Depois, em uma tigela, despeje a mistura líquida e acrescente a farinha de trigo peneirada e o fermento em pó. Misture com uma colher ou fouet até formar uma massa lisa e uniforme. Acrescente o chocolate meio-amargo picado e misture levemente para distribuir os pedaços pela massa.
Cobertura
Em um recipiente, misture o chocolate meio-amargo derretido com o creme de leite até obter um creme liso e brilhante. Leve à geladeira por algumas horas para firmar.
Montagem
Unte uma forma média com óleo e enfarinhe com farinha de trigo. Despeje toda a massa na forma e nivele com uma espátula. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 30 minutos, ou até que um palito inserido no centro saia limpo. Retire do forno e deixe a torta esfriar completamente antes de aplicar a cobertura. Espalhe a cobertura sobre a torta de forma uniforme, cobrindo toda a superfície. Sirva em seguida.
Torta de tomate e azeitona
Ingredientes
Massa
- 3 ovos
- 1 xícara de chá de iogurte natural
- 1/2 xícara de chá de azeite de oliva
- 2 xícaras de chá de farinha de trigo
- 1/2 xícara de chá de farinha de trigo integral
- 1 colher de chá de sal
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- Óleo para untar
- Tomate-cereja cortado ao meio para decorar
Recheio
- 2 tomates maduros cortados em cubos
- 1/2 xícara de chá de azeitona preta fatiada
- 1/2 cebola-roxa picada
- 2 colheres de sopa de manjericão picado
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- Sal e orégano a gosto
Modo de preparo
Massa
No liquidificador, bata os ovos, o iogurte e o azeite. Acrescente as farinhas, o sal e o fermento e bata até ficar uniforme. Reserve.
Recheio
Em uma tigela, misture os tomates, a azeitona, a cebola-roxa e o manjericão. Tempere com sal, azeite e orégano.
Montagem
Unte uma forma com óleo, despeje metade da massa, adicione o recheio e cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 35 a 40 minutos. Depois, retire do forno e decore com tomate-cereja. Sirva em seguida.