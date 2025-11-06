InícioRevista do Correio
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 06/11/2025

Veja o que os astros revelam sobre a quinta-feira de cada nativo do zodíaco

A quinta-feira influenciará o comportamento dos nativos de maneiras distintas (Imagem: napaporn sawaspardit | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Nesta quinta-feira, o movimento dos astros poderá influenciar comportamentos, decisões e relações de formas distintas. Será um dia importante para observar o cenário, compreender os desafios e agir com estratégia, transformando instabilidades em oportunidades. Confira as previsões do horóscopo para o seu signo e saiba como aproveitar melhor as energias.

Áries

llustração do signo de Áries, em fundo amarelo-mostarda, com símbolo branco representando dois chifres voltados para cima, lembrando a cabeça de um carneiro
O ariano poderá passar por surpresas nas comunicações e nas relações próximas (Imagem: mejnak | Shutterstock)

Nesta quinta-feira, você desejará expressar o que sente. Todavia, tenderão a surgir surpresas nas comunicações e nas relações próximas, o que exigirá cuidado com os impulsos. Ainda, algumas mudanças abalarão as suas certezas, mas também abrirão novas perspectivas.

Touro

Ilustração do signo de Touro, em fundo amarelo-mostarda, com símbolo branco em formato circular com duas hastes curvas apontando para cima
O taurino poderá passar por mudanças na forma como lida com os próprios valores (Imagem: mejnak | Shutterstock)

Você se sentirá dividido(a) entre a necessidade de estabilidade e o desejo de romper com padrões antigos. Como resultado, tenderá a agir de maneira impulsiva, o que poderá gerar conflitos. Ainda nesta quinta-feira, será possível que surjam imprevistos financeiros ou mudanças na forma como lida com os seus valores.

Gêmeos

Ilustração do signo de Gêmeos, em fundo amarelo-mostarda, com símbolo formado por duas linhas curvas paralelas ligadas por traços horizontais
O geminiano possivelmente se expressará de maneira mais direta (Imagem: mejnak | Shutterstock)

O dia será importante para a renovação pessoal, mas poderão surgir imprevistos e situações que causarão impaciência. Além disso, você possivelmente se expressará de maneira mais direta, o que poderá gerar pequenos conflitos. Diante desses cenários, será essencial ter capacidade de adaptação, evitando reações impulsivas e compreendendo o que está por trás das tensões.

Câncer

Ilustração do signo de Câncer, em fundo amarelo-mostarda, com símbolo representando dois círculos conectados por linhas curvas, lembrando pinças
O canceriano estará mais reflexivo nesta quinta-feira (Imagem: mejnak | Shutterstock)

Você desejará se recolher e refletir. Ao mesmo tempo, uma inquietação estará presente, o(a) convidando a romper com antigos padrões emocionais. Nesse cenário, emoções do passado poderão ressurgir, trazendo revelações que mudarão a sua percepção sobre alguém próximo. No processo, apenas tome cuidado com as reações impulsivas.

Leão

Ilustração do signo de Leão, em fundo amarelo-mostarda, com símbolo que lembra uma curva sinuosa com um círculo em uma das extremidades
O leonino poderá ter surpresas nas relações com os amigos e grupos (Imagem: mejnak | Shutterstock)

Você desejará expressar as suas ideias de forma mais autêntica. No entanto, poderá encontrar resistência ou se deparar com mal-entendidos. Ainda nesta quinta-feira, haverá a possibilidade de surpresas nas relações com os amigos e grupos, o que exigirá flexibilidade. Para isso, procure escutar antes de reagir.

Virgem

Ilustração do signo de Virgem, em fundo amarelo-mostarda, com símbolo semelhante a um “M” com uma perna dobrada à direita
Ideias inovadoras poderão abrir caminhos inesperados na carreira do virginiano (Imagem: mejnak | Shutterstock)

Você sentirá um impulso forte para romper com padrões e buscar novas formas de crescimento profissional. Inclusive, ideias inovadoras poderão abrir caminhos inesperados na carreira. Entretanto, discussões ou tensões no ambiente de trabalho tenderão a surgir. Nesse cenário, será importante escolher bem as palavras, evitando ações impulsivas.

Libra

Ilustração do signo de Libra, em fundo amarelo-mostarda, com símbolo representando uma balança com uma linha curva sobre uma linha reta
O libriano desejará expandir os horizontes e buscar novos conhecimento e experiências (Imagem: mejnak | Shutterstock)

Nesta quinta-feira, você desejará expandir os horizontes, buscando conhecimento e experiências que desafiem suas crenças. Nesse contexto, assuntos relacionados a viagens, estudos ou filosofias de vida poderão trazer ideias inesperadas. Contudo, opiniões externas possivelmente gerarão tensões. Diante disso, tome cuidado com as decisões precipitadas, procurando refletir antes de se expressar.

Escorpião

Ilustração do signo de Escorpião, em fundo amarelo-mostarda, com símbolo em forma de “M” com cauda em seta voltada para a direita
O dia pedirá que o escorpiano observe mais antes de agir (Imagem: mejnak | Shutterstock)

Emoções intensas poderão surgir de forma inesperada, trazendo revelações sobre questões profundas ou assuntos ocultos. Além disso, mudanças súbitas possivelmente gerarão desconfiança, pedindo que se adapte com cautela. Em resumo, será um dia importante para observar antes de reagir, sobretudo em assuntos financeiros.

Sagitário

Ilustração do signo de Sagitário, em fundo amarelo-mostarda, com símbolo representando uma flecha apontando para cima e à direita
O sagitariano deverá ter mais clareza nas atitudes (Imagem: mejnak | Shutterstock)

Ao longo desta quinta-feira, situações inesperadas no trabalho e na rotina exigirão que se adapte com rapidez. Além disso, conflitos com colegas ou decisões impulsivas poderão surgir. Diante disso, tome cuidado com a sobrecarga e busque ter mais clareza em suas atitudes. Em contrapartida, o dia favorecerá soluções criativas.

Capricórnio

Ilustração do signo de Capricórnio, em fundo amarelo-mostarda, com símbolo estilizado que lembra uma junção de “N” e um laço
O capricorniano desejará viver momentos de prazer e criatividade (Imagem: mejnak | Shutterstock)

Você desejará viver momentos de prazer e criatividade. Apesar disso, nem tudo sairá como planejado, com surpresas na vida afetiva ou em projetos pessoais podendo gerar tensões. No caso, evite agir de modo impulsivo em situações delicadas, buscando o equilíbrio entre emoção e razão.

Aquário

Ilustração do signo de Aquário, em fundo amarelo-mostarda, com símbolo composto por duas linhas ziguezague paralelas
O aquariano poderá viver mudanças inesperadas no ambiente familiar (Imagem: mejnak | Shutterstock)

Você poderá vivenciar mudanças inesperadas no ambiente familiar. Nesse contexto, caso não haja flexibilidade e cuidado na forma de expressar, conflitos possivelmente surgirão em conversas delicadas. Ao longo do dia, será importante repensar os hábitos e responsabilidades dentro de casa, buscando o equilíbrio entre razão e emoção.

Peixes

Ilustração do signo de Peixes, em fundo amarelo-mostarda, com símbolo formado por dois arcos curvados unidos por uma linha horizontal central
Mudanças repentinas exigirão uma rápida adaptação do pisciano (Imagem: mejnak | Shutterstock)

Você tenderá a estar com a mente mais inquieta, com ideias podendo surgir de forma inesperada. Por outro lado, a comunicação poderá se tornar confusa, gerando desentendimentos. Ademais, mudanças repentinas exigirão uma rápida adaptação. Nesse cenário, será importante ouvir antes de reagir e organizar os pensamentos com mais clareza.

