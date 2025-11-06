Confira o ritual de proteção de cada signo do zodíaco

A astrologia é uma importante ferramenta de autoconhecimento. Os astros são capazes de revelar a personalidade das pessoas, bem como ajudar a lidar com os desafios da vida de forma mais sábia. Juliana Viveiros, espiritualista e especialista em esoterismo, explica que realizar um mapa astral ao longo da vida é muito importante, pois ele ajuda a pessoa a se compreender melhor e a fazer escolhas mais seguras.
Além disso, ela também indica rituais para cada signo. “Eles podem ajudar a atingir os objetivos mais profundos, além de trazer diversos benefícios para todas as áreas de nossas vidas. São capazes de despertar sorte, amor, prosperidade, harmonia familiar, afastar o mau-olhado e trazer proteção”, garante.
Confira, a seguir, o ritual de proteção de cada signo do zodíaco!
Áries
Materiais
- 1 saquinho de pano
- Arruda
- Sal grosso
- Anil
Modo de fazer
Pegue o saquinho de pano e coloque a arruda e o sal grosso. Carregue com você por 7 dias. Depois, descarte o sal grosso e a arruda, lave o saquinho com anil e repita a simpatia sempre que precisar. Lembre-se: o segredo está na fé depositada em todas as coisas, por mais simples que pareçam.
Touro
Materiais
- 1 lenço verde
- 1 caneta de tecido
- 1 vela branca de 7 dias
Modo de fazer
Em uma noite de Lua cheia, escreva seu nome 7 vezes no lenço. Depois, abaixo do seu nome, escreva 7 vezes o nome do Arcanjo Miguel. Enquanto dá 3 nós no lenço, repita: “Eu sou invisível aos olhos do mal!”. Feito isso, acenda a vela e guarde o lenço em um lugar que ninguém possa ver.
Gêmeos
Materiais
- 1 folha de papel
- 1 vaso com espada-de-são-jorge
- 1 lápis de grafite
Modo de fazer
Para os nativos de Gêmeos, a simpatia é uma que combina com a energia deles: toda expansiva e confiante. Por isso, em uma folha de papel, escreva o seu nome 3 vezes. Abaixo, escreva 3 vezes a palavra “proteção”. Compre um vaso de espada-de-são-jorge e enterre essa simpatia com a planta.
Câncer
Materiais
- 1 maço de arruda
- 1 maço de alecrim
- Água
Modo de fazer
Como o elemento do signo de Câncer é a Água, é essa energia que será trabalhada para ter um resultado sinérgico. Por isso, a indicação é o banho de arruda com alecrim para energizar. Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo para ferver. Depois, desligue o fogo, coloque a arruda e o alecrim e tampe a panela. Deixe descansar por aproximadamente 20 minutos. Depois do seu banho de higiene, jogue essa mistura do pescoço para baixo e descarte o restante das ervas na natureza.
Leão
Materiais
- 1 saquinho de pano
- 1 folha de louro
- 1 galho de guiné
- 1 galho de arruda
- 1 cravo-da-índia
- 1 pedra de sal grosso
- 1 dente de alho-poró
- 1 grão de café
Modo de fazer
Para a proteção dos leoninos, é usada a energia dos amuletos. Por isso, coloque todos os ingredientes dentro do saquinho, feche-o e carregue sempre com você.
Virgem
Materiais
- 7 velas brancas
Modo de fazer
Os nativos de Virgem devem fazer essa simpatia por 7 dias seguidos. Por isso, acenda uma vela por dia às 19h, todas as noites, e faça a seguinte oração: “Querido Deus, aqui estou, o dia terminou, quero orar e agradecer. O meu amor eu Te ofereço. Te agradeço, meu Deus, por tudo o que Tu, Meu Senhor, me destes. Guarda-me, ao meu irmão, ao meu pai e a minha mãe. Muito obrigado, meu Deus, por tudo quanto me destes, dás e darás. Amém!”.
Libra
Material
- 1 enfeite de elefante
Modo de fazer
Os librianos podem adentrar na concentração de energia por meio dos simbolismos e objetos. Por isso, a sua simpatia é simples e eficaz por tempo indeterminado. Compre um enfeite de elefante e coloque ele de costas para a porta de entrada da casa. Lave ele em água corrente todas as semanas. Além de o elefante atrair prosperidade, também oferece paz, equilíbrio e proteção.
Escorpião
Materiais
- Amuletos com mão de Fátima
Modo de fazer
Em virtude da sua energia vital, os nativos de Escorpião devem se proteger da inveja. Assim, eles devem investir em um colar, chaveiro ou símbolo da mão de Fátima.
Sagitário
Material
- 1 folha de espada-de-são-jorge
Modo de fazer
Os sagitarianos vão precisar ir a um lugar que consigam ver o céu e apontar uma folha de espada-de-são-jorge, dizendo: “Forças do bem, peço que todas as energias negativas caiam por terra!”. Em seguida, devem ir a um jardim, ou local em que tenha árvores, e jogar a folha sem olhar para trás.
Capricórnio
Materiais
- 3 pedrinhas de carvão
- 3 pedaços de comigo-ninguém-pode
- 1 copo
- Água
Modo de fazer
Os nativos de Capricórnio devem colocar todos os ingredientes dentro do copo e deixar toda essa mistura por 7 dias debaixo da cama. Após o término desses dias, devem jogar tudo no lixo.
Aquário
Material
- 1 vela de 7 dias
Modo de fazer
Os aquarianos devem acender uma vela de 7 dias e agarrar toda a fé no seu anjo da guarda. Com a famosa e mais energética oração: “Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa e me ilumina. Amém”. Faça em voz alta e com afinco. Se preferir, pode comprar a imagem de um anjo, para que você olhe e saiba que está falando diretamente com ele.
Peixes
Materiais
- 1 punhado de aroeira, de erva-doce e de capim-limão
- 1 l de água fervente
Modo de fazer
Os piscianos devem investir em banhos de limpeza energética. Assim, devem colocar as folhas em uma bacia e jogar a água fervente. E, depois do banho de rotina, jogar essa mistura do pescoço para baixo. “Uma dica muito importante: neste dia, não coloque roupas estampadas ou escuras”, aconselha Juliana Viveiros.
Por Luana Farias