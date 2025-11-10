Chá caseiro termogênico: 3 receitas rápidas e saudáveis

Os chás termogênicos são grandes aliados de quem busca mais energia e um estímulo natural para a queima de calorias — tudo isso sem abrir mão do sabor. Preparados com ingredientes simples e ricos em propriedades revitalizantes, podem ser feitos em casa em poucos minutos, oferecendo disposição e bem-estar a cada gole. Seus efeitos são ainda melhores quando combinados com uma rotina regular de exercícios físicos e uma alimentação equilibrada.

Abaixo, confira 3 receitas de chá termogênico para fazer em casa!

Chá de romã com limão-siciliano

Ingredientes

3 xícaras de chá de água

1 romã cortada em pedaços (com casca e sementes)

Suco de 1 limão-siciliano

Modo de preparo

Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione a romã e desligue o fogo. Tampe e deixe descansar por 5 minutos. Após, coe o chá e acrescente o suco de limão-siciliano. Misture e sirva em seguida.

Chá de hibisco com canela (Imagem: Gagarova Olga | Shutterstock)

Chá de hibisco com canela

Ingredientes

500 ml de água

2 colheres de sopa de folhas de hibisco

1 canela em pau

Modo de preparo

Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione as folhas de hibisco e a canela em pau e desligue o fogo. Tampe e deixe descansar por 5 minutos. Coe e sirva em seguida.

Chá de guaraná com laranja e gengibre

Ingredientes

4 colheres de chá de guaraná em pó

1/2 colher de sopa de gengibre em pó

1 rodela de laranja

500 ml de água

Modo de preparo

Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo, adicione o guaraná, o gengibre e a rodela de laranja e misture. Tampe e deixe descansar por 15 minutos. Retire a rodela de laranja e sirva em seguida.