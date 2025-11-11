As receitas com vitamina D são uma excelente forma de promover a saúde, uma vez que esse nutriente é essencial para a absorção de cálcio e o fortalecimento dos ossos, além de contribuir para o bom funcionamento do sistema imunológico e a regulação do humor.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Embora a exposição ao sol seja uma das principais fontes de vitamina D, a alimentação também desempenha um papel importante na manutenção dos níveis adequados desse nutriente. Incorporar alimentos ricos em vitamina D à dieta é uma estratégia eficiente para evitar deficiências e favorecer o equilíbrio do organismo.

A seguir, confira 7 receitas com alimentos ricos em vitamina D!

Macarrão com salmão

Ingredientes

250 g de macarrão talharim

200 g de filé de salmão cortado em cubos

cortado em cubos 2 colheres de sopa de azeite

2 dentes de alho picados

1/2 xícara de chá de creme de leite

Suco de 1/2 limão

1/4 de xícara de chá de queijo parmesão ralado

Salsinha picada, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione uma colher de sopa de sal e cozinhe o macarrão até ficar al dente. Reserve uma xícara de chá da água do cozimento e escorra o restante. Aqueça o azeite em uma panela grande em fogo médio. Adicione o alho e refogue até dourar levemente. Adicione o salmão e cozinhe até ficar rosado.

Reduza o fogo e acrescente o creme de leite e o suco de limão, misturando bem. Se a mistura estiver muito grossa, adicione um pouco da água do cozimento do macarrão até atingir a consistência desejada. Adicione o talharim cozido à panela, misturando para cobrir a massa com o molho. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Acrescente o queijo parmesão e sirva em seguida com a salsinha.

Tartar de salmão com abacate

Ingredientes

200 g de salmão fresco

1 abacate

1/4 de cebola-roxa cortada finamente

1 colher de sopa de coentro picado

1 colher de sopa de suco de limão

1 colher de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 colher de chá de gergelim

Modo de preparo

Comece cortando o salmão em cubos pequenos e coloque em uma tigela. Corte o abacate ao meio, retire o caroço e, com uma colher, retire a polpa. Corte o abacate em cubos e adicione à tigela com o salmão. Junte a cebola-roxa, o coentro, o suco de limão e o azeite de oliva. Misture delicadamente. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Adicione o gergelim e misture novamente. Molde a mistura em um aro de metal e transfira para o prato. Sirva em seguida.

Omelete de espinafre (Imagem: Sunny Forest | Shutterstock)

Omelete de espinafre

Ingredientes

2 ovos

1 xícara de chá de espinafre picado

picado 1/4 de cebola picada

1/4 de xícara de chá de queijo cottage amassado

1 colher de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Adicione o espinafre e cozinhe até murchar. Retire do fogo e reserve. Em uma tigela, bata os ovos com sal e pimenta-do-reino até ficar homogêneo. Na mesma frigideira, em fogo médio, despeje os ovos batidos e cozinhe até começarem a firmar. Adicione a mistura de espinafre e cebola e o queijo por cima. Cozinhe até firmar. Sirva em seguida.

Batata recheada com patê de atum

Ingredientes

4 batatas

170 g de atum em óleo

1/2 xícara de chá de iogurte natural

1 colher de chá de mostarda dijon

1 colher de sopa de suco de limão

1 colher de sopa de azeite de oliva

2 colheres de sopa de cebolinha picada

1 colher de sopa de salsinha picada

Água para cozinhar

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 colher de chá de páprica doce

Azeite para untar

Modo de preparo

Coloque as batatas inteiras em uma panela grande, cubra com água e adicione uma pitada de sal. Leve ao fogo médio e cozinhe por cerca de 20 a 25 minutos, até que fiquem macias, mas sem desmanchar. Escorra e deixe esfriar um pouco. Depois, corte as batatas ao meio no sentido do comprimento e, com o auxílio de uma colher, retire parte da polpa, formando cavidades para o recheio. Reserve a polpa retirada em uma tigela.

Em um recipiente, misture o atum, o iogurte natural, a mostarda, o suco de limão, o azeite, a cebolinha e a salsinha. Amasse bem com um garfo até formar um creme homogêneo. Acrescente a polpa das batatas amassada, tempere com sal, pimenta-do-reino e páprica doce. Misture até obter um recheio cremoso.

Recheie as batatas com essa mistura e disponha em uma assadeira levemente untada com azeite. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 10 minutos, apenas para aquecer. Sirva em seguida.

Salada mediterrânea com queijo feta

Ingredientes

1/2 maço de alface

100 g de tomate-cereja cortado ao meio

1/2 pepino fatiado

1/4 de cebola-roxa fatiada

1/2 xícara de chá de azeitona verde

150 g de queijo feta esfarelado

esfarelado 1/4 de xícara de chá de azeite

2 colheres de sopa de suco de limão

1 colher de chá de orégano seco

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela grande, coloque a alface como base. Adicione o tomate-cereja, o pepino, a cebola-roxa e a azeitona. Por cima, espalhe o queijo feta esfarelado. Em uma tigela separada, misture o azeite, o suco de limão, o orégano, o sal e a pimenta-do-reino. Regue a salada com o molho e misture delicadamente para combinar todos os ingredientes. Sirva em seguida.

Risoto de shiitake (Imagem: Josie Grant | Shutterstock)

Risoto de shiitake

Ingredientes

2 colheres de sopa de azeite

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 xícara de chá de arroz arbóreo

1/2 xícara de chá de vinho branco seco

150 g de shiitake fatiado

fatiado 1 l de caldo de legumes morno

2 colheres de sopa de manteiga

50 g de queijo parmesão ralado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Aqueça o azeite em uma panela em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem macios. Adicione o arroz e refogue por 2 minutos, mexendo sempre. Acrescente o vinho e mexa até evaporar. Junte o shiitake e continue mexendo. Adicione uma concha do caldo de legumes, mexendo até ser absorvido. Continue adicionando o caldo, concha por concha, até o arroz ficar al dente. Desligue o fogo e acrescente a manteiga e o parmesão, misturando bem. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.

Ensopado de fígado com tomate

Ingredientes

400 g de fígado bovino cortado em cubos

1 colher de sopa de azeite

2 dentes de alho picados

1 cebola picada

picada 2 tomates maduros picados

1 xícara de chá de água quente

1 colher de chá de orégano

1/2 colher de chá de cominho em pó

1 pitada de páprica picante

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Folhas de salsa e coentro fresco para finalizar

Modo de preparo

Em uma panela média, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho e a cebola até dourarem. Depois, adicione o fígado e refogue até selar todos os lados. Acrescente o tomate, o cominho, o orégano, a páprica, a pimenta-do-reino e a água quente. Cozinhe em fogo baixo por cerca de 15 minutos, até o molho engrossar levemente e o fígado ficar macio. Finalize com salsa e coentro. Sirva em seguida.