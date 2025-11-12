Afaste a inveja e o mau-olhado: 3 plantas e cristais para ter em casa

Ter plantas em casa traz uma série de benefícios. Conforme Cris Bevilaqua, designer de interiores especializada em projetos de Feng Shui, quando aliadas aos cristais, elas nos aproximam da natureza, potencializam as boas vibrações e deixam os ambientes mais acolhedores.

Você sabia que, segundo as tradições de Feng Shui, algumas plantas têm o poder de nos proteger contra a inveja e o mau-olhado? Pensando nisso, Cris Bevilaqua apresenta uma seleção com espécies e cristais capazes de afastar esses dois sentimentos negativos do seu lar. Confira!

1. Lírio-da-paz e quartzo de rocha

O lírio-da-paz vibra constantemente contra a inveja e o mau-olhado (Imagem: MR.PRAWET THADTH | Shutterstock)

Segundo Cris Bevilaqua, o lírio-da-paz é uma planta purificante que vibra constantemente contra a inveja e o mau-olhado e, quando aliada ao cristal de quartzo de rocha, é capaz de tratar os nossos sete chakras (base, umbilical, plexo solar, cardíaco, laríngeo, frontal e coronário). Conforme a designer de interiores, a dupla pode ser usada na sala, varanda ou em outros lugares iluminados da casa.

2. Comigo-ninguém-pode e turmalina negra

A turmalina negra ajuda potencializar a proteção oferecida pela planta comigo-ninguém-pode (Imagem: Natalia Vasylieva | Shutterstock)

Também chamada de aningapara, a comigo-ninguém-pode é uma planta que se adapta bem em espaços internos, sendo muito usada em apartamentos. “Coloque um vaso em cada lado da porta de entrada da casa. Dessa forma, ela atuará como uma guardiã contra energias negativas e pessoas mal-intencionadas. Para ativar ainda mais o seu poder, inclua duas turmalinas negras próximas às espécies”, explica Cris Bevilaqua.

3. Pimenteira e olho-de-tigre

A pimenteira ajuda a afastar a inveja da casa (Imagem: Claire Lucia | Shutterstock)

Segundo as tradições ligadas ao Feng Shui, a pimenteira é uma das opções de plantas mais recomendadas contra o mau-olhado e a inveja. A designer de interiores destaca que colocar um par de pedras de olho-de-tigre junto à planta ajuda nas relações interpessoais, afastando a inveja. Ela pode ser usada na varanda ou em outros espaços iluminados da casa.

Alinhe a consciência com a sua casa

A especialista lembra que a nossa consciência precisa estar sempre alinhada à nossa casa, pois tudo começa e termina dentro de nosso lar. “É importante lembrar que não existem milagres, temos sempre que preparar a casa para receber os nossos sonhos e ‘crer para ver’, e não o contrário”, finaliza Cris Bevilaqua.

Por Isabella Mendonça