Para ganhar massa muscular, não basta apenas manter uma rotina intensa de treinos. A alimentação desempenha um papel essencial nesse processo, pois é responsável por fornecer os nutrientes necessários para o crescimento das fibras musculares. Com ingredientes simples, é possível preparar vitaminas caseiras ricas em proteínas que fortalecem o corpo e aceleram a recuperação pós-treino.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Abaixo, confira 3 vitaminas caseiras ricas em proteínas para melhorar o ganho de massa muscular!
Vitamina de chocolate com granola
Ingredientes
- 300 ml de leite de amêndoas
- 1 colher de sopa de cacau em pó 100%
- 1 scoop de proteína em pó sabor chocolate
- 2 colheres de sopa de granola sem açúcar
- 1 colher de sopa de mel
- Granola para servir
Modo de preparo
Em um liquidificador, bata o leite de amêndoas com cacau em pó, proteína e granola até obter uma bebida homogênea. Adicione o mel e bata para incorporar. Transfira a vitamina para um copo e sirva decorado com granola.
Vitamina de coco com aveia e linhaça
Ingredientes
- 250 ml de leite de coco
- 2 colheres de sopa de flocos de aveia
- 1 colher de sopa de coco fresco picado
- 1 colher de sopa de linhaça dourada moída
- Mel a gosto
Modo de preparo
Em um liquidificador, bata o leite de coco com a aveia, o coco e a linhaça até obter uma bebida homogênea. Adicione o mel e bata novamente para incorporar. Transfira a vitamina para um copo e sirva em seguida.
Vitamina amendoim com banana
Ingredientes
- 1 banana descascada e cortada em rodelas
- 2 colheres de sopa de pasta de amendoim
- 300 ml de leite de aveia gelado
- Mel a gosto
- Amendoim torrado sem sal e pasta de amendoim para servir
Modo de preparo
Em um liquidificador, bata a banana com a pasta de amendoim e o leite de aveia até obter uma bebida homogênea. Adicione o mel e bata para incorporar. Transfira a vitamina para um copo e sirva decorado com amendoim e pasta de amendoim.