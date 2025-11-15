7 produções nacionais para entender a Proclamação da República

Filmes brasileiros que contam a história do Brasil ajudam a entender o processo da Proclamação da República (Imagem: Reprodução digital | Columbia TriStar Pictures) - (crédito: EdiCase)

Há 136 anos, Marechal Deodoro da Fonseca, primeiro presidente do Brasil, liderou uma tropa que destituiu o Império de Dom Pedro II e proclamou a República do Brasil. Como resultado, o marco histórico mudou o destino do país e, posteriormente, tornou-se feriado nacional com Eurico Gaspar Dutra, em 1949. Em 2002, durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, a determinação foi revogada e passou a ser regulada pela Lei n° 10.607/02.

A Proclamação da República, também conhecida como “Golpe Republicano” ou “Golpe de 1889”, foi resultado de uma articulação entre setores da sociedade que estavam insatisfeitos com a monarquia. No período, militares e civis reivindicavam manifestar as suas posições políticas e, junto a grupos sociais, exigiam participação por via eleitoral, o que culminou na junção dessas classes para derrubar o antigo governo vigente.

Para entender mais detalhadamente como ocorreu esse fato, confira 7 produções que falam sobre a história do Brasil!

1. O Cortiço (1978)

Baseado no clássico romance de Aluísio Azevedo, “O Cortiço” é um drama que retrata a vida em um cortiço no Rio de Janeiro do século XIX, onde diferentes classes sociais convivem em um ambiente marcado pela desigualdade, exploração e tensões sociais.

A trama segue o conflito entre moradores, como o ambicioso João Romão (Armando Bógus), um português que vive à custa da exploração dos outros, e a jovem Rita Baiana (Betty Faria), uma mulher sedutora e símbolo do conflito sexual. Ao longo da história, os personagens são confrontados pelas suas ambições, paixões e relações de poder, enquanto a miséria e a violência se espalham pelo cortiço.

Onde assistir: YouTube.

2. Carlota Joaquina: Princesa do Brazil (1994)

Uma comédia romântica brasileira dirigida por Carla Camurati, o filme satiriza a vida da infanta espanhola Carlota Joaquina, que se tornou princesa do Brasil por seu casamento com Dom João VI, durante o período colonial.

Na obra, são abordadas as intrigas palacianas, a relação conturbada entre o casal e os eventos que levaram a família real portuguesa ao Brasil, fugindo das invasões napoleônicas. Além disso, a narrativa explora, de forma humorística, a rotina da princesa, destacando as suas características peculiares que marcaram seu nome nos livros de história.

Onde assistir: Netflix.

3. Guerra de Canudos (1997)

Dirigido por Sérgio Rezende, o filme brasileiro é baseado nos eventos reais da Guerra de Canudos, um conflito ocorrido no final do século XIX, no sertão da Bahia. O enredo retrata a formação da comunidade de Canudos, liderada por Antônio Conselheiro (José Wilker), um líder religioso e messiânico.

À medida que Canudos cresce, ele entra em conflito com as autoridades locais e com o governo republicano, que vê a comunidade como uma ameaça. A partir disso, tensões políticas entre poder e fé são iniciadas, culminando na intervenção militar que sufocou o líder da comunidade.

Onde assistir: YouTube.

4. Mauá – O Imperador e o Rei (1999)

Dirigido por Sérgio Rezende, o filme “Mauá – O Imperador e o Rei” é um drama biográfico que acompanha a trajetória de Irineu Evangelista de Sousa, interpretado por Paulo Betti, destacando sua infância, ascensão como empresário modernizador e posterior falência em meio a disputas políticas e econômicas do século XIX. Com nomes como Malu Mader, Hugo Carvana e Cláudio Corrêa e Castro no elenco, a obra revisita conflitos entre forças progressistas e setores conservadores do Império.

Ao revelar o desgaste das instituições imperiais, a resistência a modernizações, o choque entre interesses econômicos e a fragilidade política do período final do Império, a narrativa ilumina o cenário de instabilidade que, anos depois, abriria caminho para a ruptura republicana em 1889.

Onde assistir: MUBI e YouTube.

5. Caramuru: A invenção do Brasil (2001)

Estrelado por Selton Mello, Camila Pitanga e Deborah Secco, a produção dirigida por Guel Arraes é uma comédia histórica que mistura elementos reais e fictícios. Explorando a chegada de Diogo Álvares, o Caramuru, ao Brasil durante o século XVI, a trama conta a trajetória do protagonista após naufragar na costa brasileira e ser acolhido por Tupinambás.

Na comunidade, Caramuru se envolve em situações cômicas e surreais enquanto vivência eventos históricos, como a colonização portuguesa e a interação com os indígenas, tudo isso enquanto, de forma humorística, experiência o choque cultural entre europeus e nativos e a construção da identidade brasileira.

Onde assistir: MUBI e YouTube.

6. Família Imperial (2012)

A série “Família Imperial”, criada e dirigida por Cao Hamburger em parceria com Gabriel Barros, Teo Poppovic e Rafael Gomes, apresenta uma abordagem historicamente orientada que mistura fantasia com episódios reais do Brasil do século XIX. A obra utiliza a técnica de back projection para simular cenários de época, valorizando ambientação, vestuário e iconografia ligados ao período imperial.

Ao acompanhar Iara, Jonas, Lucrécia e Alphonso em uma narrativa de viagem temporal, a série conduz o público por situações ligadas à chegada da Família Real, aos costumes cotidianos e aos conflitos políticos que antecedem a queda da monarquia. A trama inclui referências diretas a marcos que pavimentaram a Proclamação da República, permitindo visualizar transformações sociais, tensões administrativas e disputas de poder que caracterizam o fim do Segundo Reinado — tudo apresentado de forma leve, porém fundamentada, para facilitar a compreensão desse momento-chave da história do Brasil.

Onde assistir: YouTube.

7. Uma História de Amor e Fúria (2013)

Um filme de animação brasileiro dirigido por Luiz Bolognesi, “Uma História de Amor e Fúria” segue a vida de Paulo, um homem imortal que atravessa os séculos, vivenciando e se envolvendo em momentos históricos cruciais do Brasil, como a colonização, a Ditadura Militar e um futuro apocalíptico.

Sua jornada é marcada por um romance com Janaína, a mulher de sua vida, enfrentando desafios e adversidades em diferentes épocas. A cada ciclo, a luta e a paixão de Paulo se entrelaçam com eventos marcantes da história brasileira, enquanto ele tenta quebrar o ciclo de dor e violência que o mantém preso ao seu destino imortal.

Onde assistir: YouTube.