É totalmente possível preparar receitas deliciosas para um churrasco vegetariano, explorando ingredientes que oferecem muito sabor, textura e variedade. Vegetais podem ser grelhados, marinados ou temperados de formas criativas, garantindo pratos cheirosos e apetitosos. Além de serem opções leves e nutritivas, essas preparações surpreendem até quem não segue uma alimentação vegetariana.

A seguir, confira 9 receitas deliciosas para o churrasco vegetariano!

Espetinho vegetariano

Ingredientes

Legumes

1 pimentão amarelo

1 pimentão vermelho

1 abobrinha cortada em rodelas grossas

2 cebolas-roxas

12 tomates-cereja

4 espigas de milho-verde cortadas em rodelas grossas

cortadas em rodelas grossas 2 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água para cozinhar

Montagem

12 palitos de churrasco

Papel-manteiga para forrar

Modo de preparo

Legumes

Descasque as cebolas-roxas e corte-as em 4 partes. Reserve. Em uma panela com água, coloque as rodelas de milho-verde e leve ao fogo médio. Espere atingir o ponto de fervura e cozinhe por 5 minutos. Retire do fogo e reserve. Retire as sementes dos pimentões e pique-os em 6 partes.

Em um recipiente, coloque os pimentões picados, as rodelas de abobrinha, as rodelas de milho-verde, as cebolas-roxas e os tomates-cereja. Adicione azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino. Misture e deixe descansar por 4 horas na geladeira.

Em uma assadeira com água fria, coloque os palitos e deixe de molho por 15 minutos, isso impedirá que eles queimem. Reserve. Seque-os e coloque os vegetais neles de forma intercalada, com os mais firmes nas extremidades para que fiquem bem assados. Leve os espetinhos à churrasqueira até os vegetais ficarem dourados e macios. Sirva em seguida.

Farofa veggie

Ingredientes

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 banana-da-terra descascada e cortada em cubos

descascada e cortada em cubos 1 cebola descascada e picada

1 pimentão sem sementes e cortado em cubos

1 cenoura descascada e ralada

3 dentes de alho descascados e amassados

2 tomates sem sementes e cortados em cubos

4 xícaras de chá de farinha de mandioca

Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola, o pimentão e a cenoura e refogue até a cebola ficar transparente. Acrescente o alho e refogue por mais 5 minutos. Junte o tomate e a banana-da-terra, misture e tempere com sal e pimenta-do-reino. Refogue até o tomate desmanchar e a cenoura ficar macia. Após, coloque a farinha de mandioca e mexa até que fique levemente dourada. Desligue o fogo, polvilhe com cheiro-verde e sirva em seguida.

Tofu grelhado

Ingredientes

400 g de tofu firme

2 colheres de sopa de molho de soja

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 colher de chá de páprica doce

1 colher de chá de alho picado

Suco de 1/2 limão

Pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Corte o tofu em fatias grossas e pressione levemente com papel-toalha para retirar o excesso de água. Em um recipiente, misture o molho de soja com azeite de oliva, suco de limão, páprica doce, alho e pimenta-do-reino. Coloque o tofu na marinada e deixe descansar por 20 minutos, virando na metade do tempo. Após, disponha em uma grelha aquecida e doure até formar uma crosta levemente crocante. Sirva em seguida.

Hambúrguer de proteína de soja (Imagem: barmalini | Shutterstock)

Hambúrguer de proteína de soja

Ingredientes

1 xícara de chá de proteína de soja granulada

granulada 1 xícara de chá de água quente

1 colher de sopa de molho de soja

1 colher de sopa de azeite de oliva

2 colheres de sopa de farinha de aveia

1 colher de sopa de extrato de tomate

1 dente de alho descascado e picado

1 colher de chá de páprica defumada

1 colher de chá de cominho em pó

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Hidrate a proteína de soja colocando-a em um recipiente e adicionando a água quente com o molho de soja. Deixe descansar por 10 minutos e depois esprema bem para retirar o excesso de líquido. Transfira a soja hidratada para outro recipiente e misture com azeite de oliva, extrato de tomate, alho, páprica defumada, cominho, sal e pimenta-do-reino.

Acrescente a farinha de aveia aos poucos e mexa até obter uma massa firme e modelável. Modele no formato de hambúrgueres, disponha em uma assadeira e leve à geladeira por 15 minutos para firmar. Aqueça uma grelha e doure os discos por 4 minutos de cada lado. Sirva em seguida.

Homus com beterraba

Ingredientes

1 xícara de chá de grão-de-bico cozido

cozido 1 beterraba descascada e cozida

2 colheres de sopa de tahine

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Suco de 1 limão

1 dente de alho descascado e picado

Sal a gosto

2 colheres de sopa de água (se precisar)

Modo de preparo

Em um processador, coloque o grão-de-bico, a beterraba, o tahine, o suco de limão, o alho, o sal e o azeite de oliva. Bata até formar um creme liso e homogêneo. Se a mistura ficar muito espessa, adicione um pouco de água aos poucos até alcançar a textura desejada. Ajuste os temperos e bata novamente. Transfira para um recipiente e leve à geladeira para gelar. Sirva em seguida.

Pão de alho

Ingredientes

300 g de floretes de couve-flor cozida

cozida 1/4 de xícara de chá de azeite de oliva

Suco de 1/2 limão

3 dentes de alho descascados e amassados

1 colher de sopa de polvilho azedo

4 colheres de sopa de água

3 pães franceses

Sal a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a couve-flor, o azeite de oliva, o suco de limão, o alho, o polvilho azedo e o sal. Bata até obter um creme homogêneo. Aos poucos, acrescente a água e bata para incorporar. Com uma faca, corte os pães em fatias, mas sem as separar. Recheie-os com o creme de alho e leve à churrasqueira até dourar. Sirva em seguida.

Salada de maionese vegana (Imagem: Enez Selvi | Shutterstock)

Salada de maionese vegana

Ingredientes

1/2 xícara de chá de leite de castanha-de-caju gelado

1/2 colher de chá de sal

1 colher de chá de amido de milho

1 xícara de chá de óleo de girassol

200 g de milho-verde

200 g de ervilha

6 batatas descascadas e cortadas em cubos

5 cenouras descascadas e cortadas em cubos

Suco de 2 limões

Sal, pimenta-do-reino moída e azeite de oliva a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o leite de castanha-de-caju, o suco de limão, o amido de milho e o sal e bata até obter uma consistência homogênea. Sem desligar o liquidificador, abra a tampa central e, aos poucos, adicione o óleo de girassol até a maionese engrossar. Após, transfira a maionese para um recipiente e leve à geladeira por 2 horas.

Enquanto isso, coloque as batatas e as cenouras em duas panelas, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficarem macias. Desligue o fogo, escorra a água e reserve. Em um recipiente, coloque as batatas, as cenouras, o milho-verde e a ervilha. Misture e tempere com sal, pimenta-do-reino e azeite de oliva. Adicione a maionese e mexa para incorporar com os legumes. Sirva em seguida.

Berinjela grelhada com molho de ervas

Ingredientes

2 berinjelas cortadas em fatias finas

cortadas em fatias finas 2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 dente de alho descascado e picado

1 colher de sopa de suco de limão

Salsinha, manjericão, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, pincele as fatias de berinjela com azeite de oliva. Coloque-as na grelha da churrasqueira aquecida e cozinhe até que fiquem macias e com marcas de grelha douradas. Em outro recipiente, misture o azeite de oliva com alho, suco de limão, salsinha, manjericão, sal e pimenta-do-reino até obter um molho. Sirva a berinjela grelhada com o molho por cima.

Salpicão cremoso

Ingredientes

Legumes

1 cenoura descascada e ralada

1 batata descascada, cozida e cortada em cubos

1 maçã-verde sem sementes e picada

1/2 xícara de chá de milho-verde

1/2 xícara de chá de ervilha

1/2 xícara de chá de uva-passa

1 xícara de chá de grão-de-bico cozido

1/4 de xícara de chá de castanha-do-pará picada

picada 1/2 xícara de chá de salsão picado

Cheiro-verde picado a gosto

Molho

1/2 xícara de chá de maionese vegana

Suco de 1/2 limão

1 colher de chá de mostarda

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, misture a cenoura com a batata, o grão-de-bico, a maçã-verde, o milho-verde, a ervilha, o salsão, a castanha-do-pará, a uva-passa e o cheiro-verde. Reserve. Em outro recipiente, misture a maionese vegana com suco de limão, mostarda, sal e pimenta-do-reino até obter uma consistência homogênea. Despeje o molho sobre os ingredientes reservados e misture até envolver. Leve à geladeira por 30 minutos para realçar o sabor. Sirva em seguida.