BFSHOW: veja os sapatos que serão tendência no Brasil no inverno 2026

Com estandes robustos, lançamentos tecnológicos e forte aposta na moda autoral, a BFSHOW, feira calçadista, movimentou o mercado de calçados brasileiro neste mês de novembro. O evento, realizado no Distrito Anhembi, em São Paulo, reuniu 350 marcas brasileiras, recebeu cerca de 12 mil compradores, entre eles mais de 1,2 mil de 60 países, e mostrou que o setor chega ao inverno 2026 alinhado às tendências globais e às exigências de conforto do consumidor atual.

O destaque da edição foi o comportamento da moda feminina, marcado pela busca por praticidade, versatilidade e expressão estética individual. Os estúdios de design das marcas apostaram fortemente nas macrotendências modern boho, cool ladies e rebel attitude, todas guiadas por uma silhueta que combina personalidade com conforto. Entre as formas mais presentes aparecem bico quadrado, sandálias com gáspeas altas, loafers estruturados, sapatilhas, peep toes ressurgidos dos anos 2000, além dos saltos diferenciados e esculturais.

Nos tênis femininos, o destaque ficou para as sneakerinas, uma união entre tênis e sapatilha que promete dominar as vitrines no inverno. Além disso, os esportivos ganham versões mais robustas, e os controversos tênis anabelados voltam atualizados. A paleta de cores dos calçados permanece sóbria, priorizando preto, marrom, caramelo, telha e bordô, mas com a presença de azul, verde e vermelho.



































Entre os estandes da feira, o da Ramarim apresentou uma coleção pautada pelo mix entre sneakers e casuais. "A gente trabalha em duas frentes: os tênis e a parte casual, com sandálias, scarpins, sapatos e botas", explicou a gerente de produto, Sinara Cemin. Ela destacou que o foco da marca está na variedade de sneakers: "É o item que mais performa. Brincamos com cores, texturas e solados esportivos, mergulhando desde o streetwear até o retrô".

A marca também resgatou sua icônica linha Total Comfort, lançada em 2006, com tecnologia de construção que deixa os modelos extremamente flexíveis. "Conversando com lojistas, percebemos a nostalgia desse produto. Reformulamos e trouxemos para os moldes modernos, sem perder a leveza", afirmou Cemin. As botas western e as capas, sensação do inverno, ganharam destaque.

Bota o ano todo

A Vinci apresentou uma coleção completa com forte presença de detalhes metálicos. A head de produto da marca, Lethy Schluter, explicou que a aposta mistura universos contrastantes: "Trabalhamos com o tema romântico rock, com aplicação de metais, ilhoses e piercings. São shapes clássicos com acabamentos inovadores".

Ela também apontou que as botas seguem atemporais: "No Brasil, frio é subjetivo. Todo lugar tem um friozinho, então a bota virou peça do ano inteiro". Entre as apostas, couros com textura peluda, metalizados e o conceito non-shoe, com modelos extremamente maleáveis.

Para a Carrano, os materiais ditaram o ritmo da coleção. "As principais tendências são os suedes, tons neutros e rosa claro. Sapatilhas, loafers e anabelas aparecem com muita força", explicou o gerente comercial João Henrich. Ele destacou ainda o design dos saltos. "Gosto de trabalhar cabedais clássicos com saltos esculturais. Dá personalidade sem exagero".

No estande da Cecconello, a diretora de marketing Gabriela Furlanetto destacou as principais apostas para a temporada. "O cow print está chamando muita atenção na vitrine. Também trabalhamos patchwork e botas slouchy, aquelas com aspecto engruvinhado e franzido, que seguem muito fortes". Na paleta, tons terrosos reinam e o marrom chega a substituir o preto.

A Ipadma atraiu público interessado em moda consciente. Segundo Sirlei Feitem, diretora da Levine Calçados, a marca trabalha sustentabilidade desde o início: "Usamos couros reaproveitados, solado de borracha reciclada e embalagens reutilizáveis. Nossa energia é renovável e temos um cuidado grande com os colaboradores". O couro de pirarucu, comprado de comunidades ribeirinhas, reforça o compromisso ecológico.

A Marina Mello apresentou uma leitura artesanal do frio. "Trouxemos crochê, têxteis naturais e metalizados. O animal print continua forte", contou a diretora de marketing Rafaela Martins. Ela também destacou o estande de customização: "O cliente pode personalizar com barbicachos de couro legítimo e deixar o modelo autêntico".

Celebrando 70 anos, a Piccadilly apresentou a tecnologia MAXI TECH, com pastilhas de biocerâmica que estimulam a circulação. A novidade, certificada pela Anvisa, reforça o compromisso da marca em unir moda e bem-estar. A coleção também revisita estéticas colegial e folk, com mocassins, mary janes e tênis vintage.

Calçados masculinos

No segmento masculino, o grande destaque foi a Democrata, que apresentou o tênis Full Light, pesando apenas 300g. "Ele é extremamente leve, com sola de EVA e áreas vazadas para reduzir ainda mais o peso", explicou Marcelo Paludetto, diretor comercial da label. O cabedal em couro de cabra, sem forro, torna o modelo macio e "desconstruído". A marca também levou os modelos Calce Fácil Pulse, que permitem ser calçados sem inclinar o corpo.

Tênis masculino leve e maleável (foto: Giovanna Kunz)

Para as crianças

A Kiddy apresentou o tênis Localize, desenvolvido para ampliar a segurança de crianças pequenas e maiores por meio de um sistema de rastreamento certificado pela Apple e pelo Google. O calçado funciona tanto pelo aplicativo próprio quanto pelo Apple Find My e se conecta automaticamente a redes de celulares próximas, permitindo localizar a criança mesmo a longas distâncias. Segundo Marcelo Silva, gestor de desenvolvimento e marketing, ele não depende só do bluetooth, sempre será rastreado porque busca conexões ao redor. A linha conta com duas grades, do 25 ao 32 e do 33 ao 36.

Os sapatos infantis estão associados a conforto, segurança e estilo (foto: Divulgação/Kiddy)

Já a Bibi participou da BFSHOW com a coleção Inverno 2026, que convida as crianças de até 9 anos a explorarem o encontro entre o real e o digital. Com esse tema, a marca apresenta modelos inspirados em universos como Retrô Tech, Glitch Art, Tetris e Corrida Espacial. Os calçados misturam tecnologia, cores e elementos lúdicos, refletindo a rotina da infância contemporânea, que transita entre telas, imaginação e brincadeiras ao ar livre.

A repórter viajou a São Paulo a convite da BFSHOW