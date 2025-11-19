Banho de boldo: aprenda a afastar energias negativas

O banho de bolso é usado para ajudar a limpar e renovar o corpo, a mente e o espírito (Imagem: wesleyrocio | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Tomar banho de boldo é uma prática que traz muitos benefícios para o corpo e a mente. Essa é uma planta medicinal com propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes e hepatoprotetoras. Quando utilizada no banho, suas propriedades são absorvidas pela pele, auxiliando no alívio de dores musculares, no relaxamento da musculatura e na diminuição da tensão.

Os banhos energéticos possuem várias funções. Quando utilizamos ervas, como o boldo, somamos às suas propriedades capacidades de limpeza, descarrego, abastecimento e cura. “Basicamente, é o melhor banho para eliminar energias negativas. Sendo assim, ele serve para todos os itens acima e mais”, conta Yara Vieira, especialista em esoterismo do Astrocentro.

Ademais, segundo ela, existe um contexto cultural. “O banho de boldo na umbanda, também conhecido como banho de Oxalá ou banho de Jesus, é usado com o intuito de limpar o miasma espiritual preso ao nosso corpo e de melhorar a sensação de angústia”, esclarece.

Efeitos emocionais do banho de boldo

O banho de boldo é um dos mais poderosos quando o assunto se trata de eliminar energias de baixa frequência. Yara Vieira explica que é plenamente possível acabar com o sentimento de tristeza a partir desta prática, por exemplo.

A força contida nas propriedades da erva é capaz de nos influenciar emocionalmente. Assim como a tristeza pode ser levada água abaixo, os sentimentos de felicidade podem vir à tona quando sentimos a água escorrer.

Porém, talvez o efeito mais potente quando tomamos banho de boldo seja o descarrego. Afinal de contas, a sensação de descarga, segundo a especialista em esoterismo do Astrocentro, é imediata. Porém, claro que tudo depende do seu estado de espírito e físico.

Banho de boldo para limpeza espiritual

Abaixo, Yara Vieira ensina como preparar a receita do banho de boldo. Confira!

Ingredientes

2 l de água

5 folhas de boldo

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e as folhas de boldo e leve ao fogo médio. Quando estiver borbulhando, desligue o fogo e aguarde amornar. Em seguida, coe e leve-o para o banho. Primeiro, tome o seu banho habitual, deixando para lavar o cabelo por último (e para não perder o perfume do xampu). Depois, despeje um pouco da água com o boldo a partir de sua cabeça. Em seguida, vá despejando aos poucos e sinta a água escorrendo por todo o corpo.

Quando acabar, faça uma oração. Peça por bons sonhos quando for dormir, por um bom raio de sol no dia seguinte e para a sensação de tristeza ir embora. Por fim, termine de se lavar normalmente e faça um agradecimento.