Saint Laurent assume o topo das marcas mais desejadas do mundo

Novo ranking da Lyst mostra o domínio da grife francesa, a ascensão da COS e o retorno da Stone Island

A Saint Laurent é a marca mais desejada do mundo pela primeira vez - (crédito: Divulgação/Saint Laurent)
O mais recente The Lyst Index, relatório que mede o desempenho global das marcas de moda com base em buscas, engajamento e vendas on-line, trouxe mudanças marcantes no terceiro trimestre de 2025. A Saint Laurent conquistou pela primeira vez o primeiro lugar, desbancando a Miu Miu, que caiu para a segunda posição.

A francesa brilha com sua identidade firme, silhuetas precisas, sensualidade elegante e uma estética que não precisa se reinventar a cada estação. Já a COS, marca sueca de design minimalista e cortes limpos, entrou pela primeira vez no Top 3, subindo quatro posições e consolidando o poder do quiet luxury, centrado em peças bem-feitas e atemporais.

A grife francesa é marcada por elegância e sensualidade
A grife francesa, comandada por Anthony Vaccarello, é marcada por elegância e sensualidade (foto: Divulgação/Saint Laurent)

Na sequência do ranking, The Row e Coach completam o Top 5, seguidas por nomes clássicos como Prada, Bottega Veneta e Loewe, que, após sentir o impacto da saída do diretor criativo Jonathan Anderson, caiu seis posições. A Ralph Lauren subiu dois lugares e voltou aos holofotes. Fechando o Top 10, a Chloé manteve sua força, mesmo com leve queda.

Entre as marcas que mais surpreenderam na parte inferior da lista, a Burberry e a Gucci ganharam quatro posições cada, impulsionadas por reformulações criativas e coleções que uniram tradição e desejo contemporâneo. Já a SKIMS manteve seu posto com a fórmula de sempre: produtos virais e engajamento digital, o Face Wrap e o Nipple Bra dominaram as buscas. O destaque nostálgico ficou com a Stone Island, que retornou ao ranking após quatro anos fora, refletindo o interesse crescente por referências do streetwear europeu.

Além das marcas, o relatório destacou produtos que marcam o trimestre. As Havaianas dominaram a lista, seguidas pelo Le Loafer, sapato da Saint Laurent avaliado em cerca de mil dólares. Em terceiro lugar, está o suéter de cashmere grosso da COS. 

  • Havaianas Top Flip-Flops
    Havaianas Top Flip-Flops Divulgação/Havaianas
  • Saint Laurent Le Loafer
    Saint Laurent Le Loafer Divulgação/Saint Laurent
  • COS Chunky Sweater
    COS Chunky Sweater Divulgação/COS
  • The Row Eel Loafers
    The Row Eel Loafers Divulgação/The Row
  • Skims Pierced Nipple Push-Up Bra
    Skims Pierced Nipple Push-Up Bra Divulgação/Skims
  • Savette Slim Symmetry Pochette
    Savette Slim Symmetry Pochette Divulgação/Savette
  • Nike x Jacquemus Moon Shoe
    Nike x Jacquemus Moon Shoe Divulgação/Nike
  • Nike Shox TL Sneakers
    Nike Shox TL Sneakers Divulgação/Nike
  • Polo Ralph Lauren Midi Dress
    Polo Ralph Lauren Midi Dress Divulgação/Polo Ralph Lauren
  • Coach Soft Empire Carryall Bag 48
    Coach Soft Empire Carryall Bag 48 Divulgação/Coach

Além disso, o ranking conta com um loafer da The Row, sutiã da Skims, bolsa da Savette, tênis da Nike e bolsa da Coach. No universo das celebridades, um vestido listrado da Ralph Lauren usado por Taylor Swift no anúncio de seu noivado conquistou o nono lugar entre os produtos mais quentes do mundo.

Giovanna Kunz

Revista do Correio

É estudante de jornalismo na Universidade de Brasília (UnB). Atuou como estagiária na editoria de Cultura do Correio Braziliense e integrou a equipe da coluna Claudia Meireles, no Metrópoles. Atualmente, escreve para a Revista do Correio.

Por Giovanna Kunz
postado em 05/11/2025 18:19
