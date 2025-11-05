Saint Laurent assume o topo das marcas mais desejadas do mundo

A Saint Laurent é a marca mais desejada do mundo pela primeira vez - (crédito: Divulgação/Saint Laurent)

O mais recente The Lyst Index, relatório que mede o desempenho global das marcas de moda com base em buscas, engajamento e vendas on-line, trouxe mudanças marcantes no terceiro trimestre de 2025. A Saint Laurent conquistou pela primeira vez o primeiro lugar, desbancando a Miu Miu, que caiu para a segunda posição.

A francesa brilha com sua identidade firme, silhuetas precisas, sensualidade elegante e uma estética que não precisa se reinventar a cada estação. Já a COS, marca sueca de design minimalista e cortes limpos, entrou pela primeira vez no Top 3, subindo quatro posições e consolidando o poder do quiet luxury, centrado em peças bem-feitas e atemporais.

A grife francesa, comandada por Anthony Vaccarello, é marcada por elegância e sensualidade (foto: Divulgação/Saint Laurent)

Na sequência do ranking, The Row e Coach completam o Top 5, seguidas por nomes clássicos como Prada, Bottega Veneta e Loewe, que, após sentir o impacto da saída do diretor criativo Jonathan Anderson, caiu seis posições. A Ralph Lauren subiu dois lugares e voltou aos holofotes. Fechando o Top 10, a Chloé manteve sua força, mesmo com leve queda.

Entre as marcas que mais surpreenderam na parte inferior da lista, a Burberry e a Gucci ganharam quatro posições cada, impulsionadas por reformulações criativas e coleções que uniram tradição e desejo contemporâneo. Já a SKIMS manteve seu posto com a fórmula de sempre: produtos virais e engajamento digital, o Face Wrap e o Nipple Bra dominaram as buscas. O destaque nostálgico ficou com a Stone Island, que retornou ao ranking após quatro anos fora, refletindo o interesse crescente por referências do streetwear europeu.

Além das marcas, o relatório destacou produtos que marcam o trimestre. As Havaianas dominaram a lista, seguidas pelo Le Loafer, sapato da Saint Laurent avaliado em cerca de mil dólares. Em terceiro lugar, está o suéter de cashmere grosso da COS.



























Além disso, o ranking conta com um loafer da The Row, sutiã da Skims, bolsa da Savette, tênis da Nike e bolsa da Coach. No universo das celebridades, um vestido listrado da Ralph Lauren usado por Taylor Swift no anúncio de seu noivado conquistou o nono lugar entre os produtos mais quentes do mundo.