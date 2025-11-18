Tofu: 7 receitas surpreendentes com esse ingrediente

O tofu, também conhecido como queijo de soja, é um ingrediente que tem conquistado cada vez mais espaço na culinária, especialmente entre os adeptos da dieta vegana. Versátil e nutritivo, ele tem uma textura macia e capacidade de absorver os sabores para compor a base de diversas receitas.

Por isso, a seguir, confira 7 receitas irresistíveis com tofu que vão te surpreender pela variedade de sabores!

Tofu frito com molho picante

Ingredientes

500 g de tofu cortado em cubos

3 colheres de sopa de óleo de gergelim

1 colher de sopa de gengibre

4 colheres de sopa de molho de soja

2 colheres de sopa de sementes de gergelim

Suco de 1 limão

2 dentes de alho descascados e amassados

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira, aqueça o óleo de gergelim em fogo médio e refogue o tofu até dourar. Desligue o fogo, retire o tofu da panela e reserve. Na mesma panela, coloque o alho, o gengibre, o molho de soja e o suco de limão e mexa. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Acrescente o tofu e leve ao fogo médio para aquecer e reduzir o molho. Desligue o fogo, salpique com as sementes de gergelim e sirva em seguida.

Almôndega de tofu

Ingredientes

1 xícara de chá de cebolinha picada

50 g de alho-poró picado

50 g de tofu defumado ralado

200 g de tofu amassado

3 colheres de sopa de farinha de arroz

Sal e azeite de oliva a gosto

Farinha de linhaça para empanar

para empanar Azeite de oliva para untar

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue o alho-poró. Adicione o tofu defumado e o amassado e mexa. Acrescente a cebolinha e a farinha de arroz e misture para incorporar. Desligue o fogo e espere esfriar.

Após, com a ajuda de uma colher, pegue pequenas porções de massa e modele no formato de bolinhas. Empane na farinha de linhaça e disponha em uma assadeira untada com azeite de oliva. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.

Lasanha de tofu com cogumelo (Imagem: from my point of view | Shutterstock)

Lasanha de tofu com cogumelo

Ingredientes

500 g de massa para lasanha sem ovos

400 g de tofu amassado

300 g de cogumelo shiitake picado

shiitake picado 1 cebola descascada e picada

3 dentes de alho descascados e picados

2 xícaras de chá de molho de tomate

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 colher de chá de orégano

1 colher de chá de páprica defumada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Folhas de manjericão para finalizar

Queijo ralado de castanha-de-caju

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Acrescente o cogumelo e cozinhe até que solte e evapore a água. Adicione o tofu, a páprica defumada, o orégano, o sal e a pimenta-do-reino. Misture e cozinhe por 5 minutos.

Após, em um refratário, espalhe uma camada fina de molho de tomate e cubra com uma camada de massa. Distribua parte do recheio de tofu e cogumelo sobre ela e adicione mais molho. Repita o processo até preencher o recipiente, finalizando com o queijo ralado de castanha-de-caju. Leve ao forno preaquecido a 200 °C até borbulhar e dourar as bordas. Retire do forno, finalize com as folhas de manjericão e sirva em seguida.

Pudim de banana com tofu

Ingredientes

2 bananas descascadas e cortadas em rodelas

descascadas e cortadas em rodelas 180 g de tofu

1 colher de chá de essência de baunilha

3 colheres de sopa de açúcar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Disponha em uma forma para pudim e leve à geladeira até firmar. Após, retire da forma e sirva em seguida.

Musse de tofu com chocolate (Imagem: Enez Selvi | Shutterstock)

Musse de tofu com chocolate

Ingredientes

120 g de chocolate meio-amargo

meio-amargo 270 g de tofu picado

1/4 de xícara de chá de cacau em pó

1/4 de xícara de chá de leite de amêndoas

4 colheres de sopa de açúcar

1 colher de chá de essência de baunilha

Modo de preparo

Em banho-maria, derreta o chocolate meio-amargo. Espere amornar, transfira para um liquidificador e adicione os demais ingredientes. Bata até obter uma consistência homogênea. Distribua a musse em taças e leve à geladeira até firmar. Sirva em seguida.

Palmito pupunha assado com creme de tofu

Ingredientes

500 g de palmito pupunha descascado e cortado ao meio

200 g de tofu

1/2 xícara de chá de água

2 colheres de sopa de molho de soja

Sal, pimenta-do-reino moída, orégano, pimenta-caiena e azeite de oliva a gosto

Raspas de limão para decorar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o palmito e tempere com sal, pimenta-do-reino, orégano, pimenta-caiena e azeite de oliva. Transfira para uma assadeira, cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 20 minutos.

Enquanto isso, em um liquidificador, coloque o tofu, a água, o molho de soja, o sal, a pimenta-do-reino e a pimenta-caiena e bata até obter um creme. Reserve. Desligue o forno e retire o papel-alumínio. Recheie com o creme reservado e salpique com orégano e raspas de limão. Sirva em seguida.

Estrogonofe de tofu

Ingredientes

400 g de tofu cortado em cubos

200 g de cogumelo paris fatiado

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascado e picados

1 xícara de chá de molho de tomate

1/2 xícara de chá de leite de coco

Páprica defumada, azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Adicione o cogumelo e refogue até que solte e evapore a água. Acrescente o tofu e refogue por mais 5 minutos. Tempere com páprica defumada, sal e pimenta-do-reino. Junte o molho de tomate e o leite de coco e cozinhe até engrossar. Desligue o fogo e sirva em seguida.