Calendário do advento: saiba onde comprar e quanto custa

Os calendários do advento, tradição surgida na Alemanha com inspiração religiosa, marcam a contagem regressiva até o Natal. Nos últimos anos, as versões em caixa, que reúnem pequenas surpresas reveladas dia após dia, popularizaram-se nas redes sociais e se tornaram um fenômeno comercial.

No Brasil, marcas de beleza, chocolaterias e empresas de bem-estar aderiram à tendência com edições que costumam trazer 12 ou 24 itens. No segmento de beleza, os kits com miniaturas estão entre os mais procurados por permitirem testar produtos antes de investir nas versões regulares. Chocolates, cafés e outros doces também ganham espaço, impulsionados pela busca por presentes práticos e afetivos.

Além da expectativa de revelar um presente por dia, com embalagens rígidas e reutilizáveis, os calendários também conquistam pelo apelo decorativo. Nas redes sociais, os unboxings diários ajudam a aumentar a visibilidade, aceleram a procura e, muitas vezes, esgotam algumas edições antes mesmo de dezembro começar.

